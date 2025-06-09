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العراق: نواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه في نهري دجلة والفرات بسبب التغير المناخي
العراق: نواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه في نهري دجلة والفرات بسبب التغير المناخي
سبوتنيك عربي
أعلن العراق، اليوم الاثنين، أن البلاد تواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه بنهري دجلة والفرات بسبب التغيرات المناخية. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T16:29+0000
2025-06-09T16:29+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، عن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إشارته إلى أن تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع أدى إلى انخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.وجاءت تصريحات الرئيس العراقي خلال كلمته في مجموعة الـ77 والصين التي يترأسها العراق، وأكد خلالها بقوله: "نواجه تحديات متصاعدة تتطلب منا إجراءات حاسمة وتضامنا عالميا حقيقيا يرتكز على العلم والتمويل من أجل الحفاظ على محيطاتنا ومصادرنا المائية".وشدد جمال رشيد على أن "أمن المحيطات لم يعد قضية بيئية، بل بات مسألة أمن دولي وإنساني".وأضاف الرئيس العراقي: "تراجع إيراداتنا المائية من دول المنبع أدى إلى زيادة معدل النزوح الداخلي والخارجي وانخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي".في وقت دعا جمال رشيد إلى ضرورة تعزيز الالتزامات الدولية من خلال خطة عمل تستند إلى اتفاقية أعالي البحار والمساهمة الفاعلة في تفعيل بنودها، مع وجوب توسيع الشراكات الفاعلة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.
https://sarabic.ae/20250524/العراق-يعلن-عن-مبادرة-بيئية-غير-مسبوقة-لحماية-نهري-دجلة-والفرات-1100924003.html
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العراق, العالم العربي, الأخبار
العراق, العالم العربي, الأخبار

العراق: نواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه في نهري دجلة والفرات بسبب التغير المناخي

16:29 GMT 09.06.2025
© Sputnik . Nazek Mohammedنهر دجلة
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبر
أعلن العراق، اليوم الاثنين، أن البلاد تواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه بنهري دجلة والفرات بسبب التغيرات المناخية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، عن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إشارته إلى أن تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع أدى إلى انخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
العراق يعلن عن مبادرة بيئية غير مسبوقة لحماية نهري دجلة والفرات
24 مايو, 11:22 GMT
وجاءت تصريحات الرئيس العراقي خلال كلمته في مجموعة الـ77 والصين التي يترأسها العراق، وأكد خلالها بقوله: "نواجه تحديات متصاعدة تتطلب منا إجراءات حاسمة وتضامنا عالميا حقيقيا يرتكز على العلم والتمويل من أجل الحفاظ على محيطاتنا ومصادرنا المائية".
وشدد جمال رشيد على أن "أمن المحيطات لم يعد قضية بيئية، بل بات مسألة أمن دولي وإنساني".
وأضاف الرئيس العراقي: "تراجع إيراداتنا المائية من دول المنبع أدى إلى زيادة معدل النزوح الداخلي والخارجي وانخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي".
في وقت دعا جمال رشيد إلى ضرورة تعزيز الالتزامات الدولية من خلال خطة عمل تستند إلى اتفاقية أعالي البحار والمساهمة الفاعلة في تفعيل بنودها، مع وجوب توسيع الشراكات الفاعلة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.
يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.
وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.
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