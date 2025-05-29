https://sarabic.ae/20250529/-الأمن-المائي-والغذائي-في-خطر-برلمانية-عراقية-تحذر-من-جفاف-دجلة-والفرات--1101102442.html

الأمن المائي والغذائي في خطر... برلمانية عراقية تحذر من جفاف دجلة والفرات

الأمن المائي والغذائي في خطر... برلمانية عراقية تحذر من جفاف دجلة والفرات

سبوتنيك عربي

حذرت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، اليوم الخميس، من أن "العراق مقبل على أزمة جفاف كبيرة خلال فصل الصيف، بسبب تراجع معدلات الأمطار... 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T14:54+0000

2025-05-29T14:54+0000

2025-05-29T14:54+0000

العراق

مياه

الجفاف

نهر دجلة

نهر الفرات

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ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الهلالين قولها في حديث صحفي: "العوامل الطبيعية والسياسية، ومنها قلة الأمطار وانخفاض الإيرادات المائية من دول الجوار، انعكست بشكل مباشر على مستوى الخزين المائي في العراق".وكانت استضافت العاصمة العراقية بغداد، في 24 أيار/ مايو الجاري، مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه تحت شعا ر "المياه والتكنولوجيا.. شراكة من أجل التنمية"، أعلن خلاله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، رغم محدودية التعاون على المستويين المحلي والإقليمي.

https://sarabic.ae/20250524/العراق-يتفق-مع-تركيا-على-إطلاق-500-متر-مكعب-في-الثانية-يوميا-من-مياه-الفرات-1100929388.html

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العراق, مياه, الجفاف, نهر دجلة, نهر الفرات