https://sarabic.ae/20250611/إعلام-واشنطن-تنشر-قوات-في-لوس-أنجلوس-أكثر-مما-هي-في-العراق-وسوريا-1101546187.html

إعلام: واشنطن تنشر قوات في لوس أنجلوس أكثر مما هي في العراق وسوريا

إعلام: واشنطن تنشر قوات في لوس أنجلوس أكثر مما هي في العراق وسوريا

سبوتنيك عربي

وصل عدد القوات الأمريكية في لوس أنجلوس إلى 4800 جندي، وهو ما يتجاوز عدد القوات الأمريكية في العراق وسوريا مجتمعتين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية. 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T07:37+0000

2025-06-11T07:37+0000

2025-06-11T07:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت شبكة "إيه بي سي" إن عدد القوات الأمريكية في لوس أنجلوس يفوق عددها في العراق وسوريا بسبب الاحتجاجات ضد سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة.وصف ترامب احتجاجات كاليفورنيا بأنها "هجوم شامل على السلام والنظام العام". وهو على يقين من أن الاحتجاجات ممولة من جهة ما. وبحسب ترامب، لولا تدخله، لكانت لوس أنجلوس قد "احترقت بالكامل".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت نشر 700 جندي من مشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس، وسط الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بالهجرة.وشهدت مدينة لوس أنجلوس، الأحد الماضي، نشر 2000 جندي من الحرس الوطني الأمريكي وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين."مشاهد ليست طبيعية"... فوضى عارمة في لوس أنجلوسترامب يتوعد المحتجين في لوس أنجلوس: سنضرب بقوة

https://sarabic.ae/20250611/ترامب-احتجاجات-كاليفورنيا-تمول-من-قبل-جهة-ما-1101542884.html

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