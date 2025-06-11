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إعلام: واشنطن تنشر قوات في لوس أنجلوس أكثر مما هي في العراق وسوريا
إعلام: واشنطن تنشر قوات في لوس أنجلوس أكثر مما هي في العراق وسوريا
سبوتنيك عربي
وصل عدد القوات الأمريكية في لوس أنجلوس إلى 4800 جندي، وهو ما يتجاوز عدد القوات الأمريكية في العراق وسوريا مجتمعتين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T07:37+0000
2025-06-11T07:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت شبكة "إيه بي سي" إن عدد القوات الأمريكية في لوس أنجلوس يفوق عددها في العراق وسوريا بسبب الاحتجاجات ضد سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة.وصف ترامب احتجاجات كاليفورنيا بأنها "هجوم شامل على السلام والنظام العام". وهو على يقين من أن الاحتجاجات ممولة من جهة ما. وبحسب ترامب، لولا تدخله، لكانت لوس أنجلوس قد "احترقت بالكامل".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت نشر 700 جندي من مشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس، وسط الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بالهجرة.وشهدت مدينة لوس أنجلوس، الأحد الماضي، نشر 2000 جندي من الحرس الوطني الأمريكي وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين."مشاهد ليست طبيعية"... فوضى عارمة في لوس أنجلوسترامب يتوعد المحتجين في لوس أنجلوس: سنضرب بقوة
https://sarabic.ae/20250611/ترامب-احتجاجات-كاليفورنيا-تمول-من-قبل-جهة-ما-1101542884.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: واشنطن تنشر قوات في لوس أنجلوس أكثر مما هي في العراق وسوريا

07:37 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 07:51 GMT 11.06.2025)
© AP Photoمواجهات الحرس الوطني الأمريكي والمحتجين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا
مواجهات الحرس الوطني الأمريكي والمحتجين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
وصل عدد القوات الأمريكية في لوس أنجلوس إلى 4800 جندي، وهو ما يتجاوز عدد القوات الأمريكية في العراق وسوريا مجتمعتين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
وقالت شبكة "إيه بي سي" إن عدد القوات الأمريكية في لوس أنجلوس يفوق عددها في العراق وسوريا بسبب الاحتجاجات ضد سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة.

ووصل 4800 جندي ومشاة البحرية إلى لوس أنجلوس، مقارنة بـ2500 في العراق و1500 في سوريا.

وصف ترامب احتجاجات كاليفورنيا بأنها "هجوم شامل على السلام والنظام العام". وهو على يقين من أن الاحتجاجات ممولة من جهة ما. وبحسب ترامب، لولا تدخله، لكانت لوس أنجلوس قد "احترقت بالكامل".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت نشر 700 جندي من مشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس، وسط الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بالهجرة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
ترامب: احتجاجات كاليفورنيا تمول من قبل جهة ما
06:10 GMT
وشهدت مدينة لوس أنجلوس، الأحد الماضي، نشر 2000 جندي من الحرس الوطني الأمريكي وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين.
"مشاهد ليست طبيعية"... فوضى عارمة في لوس أنجلوس
ترامب يتوعد المحتجين في لوس أنجلوس: سنضرب بقوة
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