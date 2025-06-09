https://sarabic.ae/20250609/مشاهد-ليست-طبيعية-فوضى-عارمة-في-لوس-أنجلوس-1101469443.html
"مشاهد ليست طبيعية"... فوضى عارمة في لوس أنجلوس
"مشاهد ليست طبيعية"... فوضى عارمة في لوس أنجلوس
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق أعمال الفوضى في لوس أنجلوس، التي شهدت توترات أمنية ومواجهة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين الذين قطعوا... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T08:36+0000
2025-06-09T08:36+0000
2025-06-09T08:36+0000
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фото, صور, الولايات المتحدة الأمريكية, لوس أنجلوس, تظاهرة, مركز احتجاز
фото, صور, الولايات المتحدة الأمريكية, لوس أنجلوس, تظاهرة, مركز احتجاز
"مشاهد ليست طبيعية"... فوضى عارمة في لوس أنجلوس
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق أعمال الفوضى في لوس أنجلوس، التي شهدت توترات أمنية ومواجهة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين الذين قطعوا الطريق السريع 101 في لوس أنجلوس، رفضًا لحملة الهجرة التي يصر عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
© AP Photo / Jae C. Hong
متظاهر يلوح بعلم بينما تحترق سيارة أجرة تابعة لشركة وايمو بالقرب من مركز احتجاز متروبوليتان وسط مدينة لوس أنجلوس.
متظاهر يلوح بعلم بينما تحترق سيارة أجرة تابعة لشركة وايمو بالقرب من مركز احتجاز متروبوليتان وسط مدينة لوس أنجلوس.
© AP Photo / Jae C. Hong
أحد المتظاهرين يصرخ أثناء مواجهة عناصر الشرطة لهم.
أحد المتظاهرين يصرخ أثناء مواجهة عناصر الشرطة لهم.
© AP Photo / Eric Thayer
متظاهر يلقي قنبلة دخان على الطريق السريع 101 بالقرب من مركز الاحتجاز.
متظاهر يلقي قنبلة دخان على الطريق السريع 101 بالقرب من مركز الاحتجاز.
© Getty Images / Spencer Platt
خلال اشتباك بين ضباط شرطة لوس أنجلوس ومتظاهرين خلال احتجاجات أعقبت سلسلة من مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس.
خلال اشتباك بين ضباط شرطة لوس أنجلوس ومتظاهرين خلال احتجاجات أعقبت سلسلة من مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس.
© AP Photo / Eric Thayer
المتظاهرون يحتمون خلف الكراسي بالقرب من مركز الاحتجاز.
المتظاهرون يحتمون خلف الكراسي بالقرب من مركز الاحتجاز.
© AP Photo / Eric Thayer
انفجار قنبلة صوتية على الطريق السريع 101 بالقرب من مركز الاحتجاز.
انفجار قنبلة صوتية على الطريق السريع 101 بالقرب من مركز الاحتجاز.
© Getty Images / Los Angeles Times/Robert Gauthier
متظاهر يلتقط صورة سيلفي بينما كان مسعف يعتني بوجهه الملطخ بالدماء بعد إصابته برصاصة مطاطية أطلقها ضابط شرطة لوس أنجلوس في شارع تيمبل ولوس أنجلوس.
متظاهر يلتقط صورة سيلفي بينما كان مسعف يعتني بوجهه الملطخ بالدماء بعد إصابته برصاصة مطاطية أطلقها ضابط شرطة لوس أنجلوس في شارع تيمبل ولوس أنجلوس.
© AP Photo / Eric Thayer
صورة توثق قيام أحد ضابط الشرطة بإطلاق طلقة نارية خفيفة باتجاه المتظاهرن.
صورة توثق قيام أحد ضابط الشرطة بإطلاق طلقة نارية خفيفة باتجاه المتظاهرن.
© AP Photo / Eric Thayer
احتراق عدد من سيارات الأجرة تابعة لشركة وايمو بالقرب من مركز احتجاز متروبوليتان.
احتراق عدد من سيارات الأجرة تابعة لشركة وايمو بالقرب من مركز احتجاز متروبوليتان.
© Getty Images / Mario Tama
دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أثناء محاولة تفريق المتظاهرين الذين كانوا يقطعون الطريق السريع 101 في لوس أنجلوس.
دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أثناء محاولة تفريق المتظاهرين الذين كانوا يقطعون الطريق السريع 101 في لوس أنجلوس.