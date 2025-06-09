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الدفاع الروسية تعلن عودة أول مجموعة عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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"مشاهد ليست طبيعية"... فوضى عارمة في لوس أنجلوس
"مشاهد ليست طبيعية"... فوضى عارمة في لوس أنجلوس
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق أعمال الفوضى في لوس أنجلوس، التي شهدت توترات أمنية ومواجهة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين الذين قطعوا... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
لوس أنجلوس
تظاهرة
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фото, صور, الولايات المتحدة الأمريكية, لوس أنجلوس, تظاهرة, مركز احتجاز
фото, صور, الولايات المتحدة الأمريكية, لوس أنجلوس, تظاهرة, مركز احتجاز

"مشاهد ليست طبيعية"... فوضى عارمة في لوس أنجلوس

08:36 GMT 09.06.2025
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اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق أعمال الفوضى في لوس أنجلوس، التي شهدت توترات أمنية ومواجهة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين الذين قطعوا الطريق السريع 101 في لوس أنجلوس، رفضًا لحملة الهجرة التي يصر عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
© AP Photo / Jae C. Hong

متظاهر يلوح بعلم بينما تحترق سيارة أجرة تابعة لشركة وايمو بالقرب من مركز احتجاز متروبوليتان وسط مدينة لوس أنجلوس.

متظاهر يلوح بعلم بينما تحترق سيارة أجرة تابعة لشركة وايمو بالقرب من مركز احتجاز متروبوليتان وسط مدينة لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Jae C. Hong

متظاهر يلوح بعلم بينما تحترق سيارة أجرة تابعة لشركة وايمو بالقرب من مركز احتجاز متروبوليتان وسط مدينة لوس أنجلوس.

© AP Photo / Jae C. Hong

أحد المتظاهرين يصرخ أثناء مواجهة عناصر الشرطة لهم.

أحد المتظاهرين يصرخ أثناء مواجهة عناصر الشرطة لهم. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Jae C. Hong

أحد المتظاهرين يصرخ أثناء مواجهة عناصر الشرطة لهم.

© AP Photo / Eric Thayer

متظاهر يلقي قنبلة دخان على الطريق السريع 101 بالقرب من مركز الاحتجاز.

متظاهر يلقي قنبلة دخان على الطريق السريع 101 بالقرب من مركز الاحتجاز. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eric Thayer

متظاهر يلقي قنبلة دخان على الطريق السريع 101 بالقرب من مركز الاحتجاز.

© Getty Images / Spencer Platt

خلال اشتباك بين ضباط شرطة لوس أنجلوس ومتظاهرين خلال احتجاجات أعقبت سلسلة من مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس.

خلال اشتباك بين ضباط شرطة لوس أنجلوس ومتظاهرين خلال احتجاجات أعقبت سلسلة من مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Spencer Platt

خلال اشتباك بين ضباط شرطة لوس أنجلوس ومتظاهرين خلال احتجاجات أعقبت سلسلة من مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس.

© AP Photo / Eric Thayer

المتظاهرون يحتمون خلف الكراسي بالقرب من مركز الاحتجاز.

المتظاهرون يحتمون خلف الكراسي بالقرب من مركز الاحتجاز. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Eric Thayer

المتظاهرون يحتمون خلف الكراسي بالقرب من مركز الاحتجاز.

© AP Photo / Eric Thayer

انفجار قنبلة صوتية على الطريق السريع 101 بالقرب من مركز الاحتجاز.

 انفجار قنبلة صوتية على الطريق السريع 101 بالقرب من مركز الاحتجاز. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eric Thayer

انفجار قنبلة صوتية على الطريق السريع 101 بالقرب من مركز الاحتجاز.

© Getty Images / Los Angeles Times/Robert Gauthier

متظاهر يلتقط صورة سيلفي بينما كان مسعف يعتني بوجهه الملطخ بالدماء بعد إصابته برصاصة مطاطية أطلقها ضابط شرطة لوس أنجلوس في شارع تيمبل ولوس أنجلوس.

متظاهر يلتقط صورة سيلفي بينما كان مسعف يعتني بوجهه الملطخ بالدماء بعد إصابته برصاصة مطاطية أطلقها ضابط شرطة لوس أنجلوس في شارع تيمبل ولوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Los Angeles Times/Robert Gauthier

متظاهر يلتقط صورة سيلفي بينما كان مسعف يعتني بوجهه الملطخ بالدماء بعد إصابته برصاصة مطاطية أطلقها ضابط شرطة لوس أنجلوس في شارع تيمبل ولوس أنجلوس.

© AP Photo / Eric Thayer

صورة توثق قيام أحد ضابط الشرطة بإطلاق طلقة نارية خفيفة باتجاه المتظاهرن.

صورة توثق قيام أحد ضابط الشرطة بإطلاق طلقة نارية خفيفة باتجاه المتظاهرن. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Eric Thayer

صورة توثق قيام أحد ضابط الشرطة بإطلاق طلقة نارية خفيفة باتجاه المتظاهرن.

© AP Photo / Eric Thayer

احتراق عدد من سيارات الأجرة تابعة لشركة وايمو بالقرب من مركز احتجاز متروبوليتان.

احتراق عدد من سيارات الأجرة تابعة لشركة وايمو بالقرب من مركز احتجاز متروبوليتان. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Eric Thayer

احتراق عدد من سيارات الأجرة تابعة لشركة وايمو بالقرب من مركز احتجاز متروبوليتان.

© Getty Images / Mario Tama

دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أثناء محاولة تفريق المتظاهرين الذين كانوا يقطعون الطريق السريع 101 في لوس أنجلوس.

 دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أثناء محاولة تفريق المتظاهرين الذين كانوا يقطعون الطريق السريع 101 في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Mario Tama

دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أثناء محاولة تفريق المتظاهرين الذين كانوا يقطعون الطريق السريع 101 في لوس أنجلوس.

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