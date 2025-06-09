https://sarabic.ae/20250609/ترامب-يتوعد-المحتجين-في-لوس-أنجلوس-سنضرب-بقوة-1101503406.html

ترامب يتوعد المحتجين في لوس أنجلوس: سنضرب بقوة

ترامب يتوعد المحتجين في لوس أنجلوس: سنضرب بقوة

سبوتنيك عربي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم واتهمه بتبني سياسات فاشلة فيما يتعلق بمواجهة الاحتجاجات التي تشهدها لوس أنجلوس. 09.06.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في بيان نشره ترامب، مساء الاثنين، على منصة "تروث سوشيال"، انتقد فيه سياسات نيوسوم، بشكل حاد وتهد بمواجهة أعمال الشغب المستمرة في مدينة لوس أنجلوس، والتي وصفها بأنها "كارثية".وأكد الرئيس أن بعض المشاركين في هذه الاضطرابات يقومون بالبصق في وجوه عناصر الحرس الوطني وغيرهم من المسؤولين، معربا عن رفضه التام لما وصفه بـ"التسامح الرسمي" مع هذه التصرفات.وقال الرئيس الأمريكي: "قيل لجنودنا الوطنيين أن عليهم تقبّل هذا الأمر وكأنه أمر واقع، لكن ليس في إدارتي. إذا بصقوا على الجنود سنرد بالضرب، وسنضرب بقوة لم يعهدوها من قبل".وأكد ترامب أن مثل هذا السلوك "المهين" لن يتم التساهل معه بأي شكل من الأشكال، مضيفا: سنرد بشكل صارم على الاعتداء ضد الحرس الوطني".ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه لوس أنجلوس توترا واسعا وأعمال عنف متفرقة، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظام وفرض هيبة الدولة.وأعلن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، يوم الاثنين، عن "نيته بمقاضاة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب قراره نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس"، وسط احتجاجات مستمرة ضد سياسات الهجرة.وشهدت مدينة لوس أنجلوس، نشر عناصر من الحرس الوطني الأمريكي وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين.

https://sarabic.ae/20250609/وسائل-إعلام-نشر-نحو-500-من-مشاة-البحرية-الأمريكية-في-لوس-أنجلوس-للتعامل-مع-الاحتجاجات---عاجل-1101500592.html

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