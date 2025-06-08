https://sarabic.ae/20250608/مصور-بريطاني-يُصاب-برصاصة-في-ساقه-أطلقتها-الشرطة-خلال-احتجاج-في-لوس-أنجلوس-1101462510.html
أمريكا.. مصور بريطاني يصاب برصاصة في ساقه أطلقتها الشرطة خلال احتجاج في لوس أنجلوس
أمريكا.. مصور بريطاني يصاب برصاصة في ساقه أطلقتها الشرطة خلال احتجاج في لوس أنجلوس
سبوتنيك عربي
أُصيب المصور البريطاني نيك ستيرن، البالغ من العمر 60 عامًا، والذي يعيش ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 18 عامًا، برصاصة في ساقه أطلقتها الشرطة خلال... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T22:24+0000
2025-06-08T22:24+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستيرن لصحيفة "التايمز": "كنت أحمل بطاقة صحفية حول رقبتي، وكاميرا كبيرة، وكاميرا فيديو.. كنت أحرص على أن أكون مرئيًا لوسائل الإعلام. ثم شعرت بألم شديد يصيب ساقي. شعرت بالانهيار فورًا، وشعرت بورم كبير.. جاء المتظاهرون للمساعدة، وكنت أقول أجلسوني، أجلسوني... ثم فقدت الوعي".ويعتقد ستيرن أن الرصاصة التي أصابته أطلقتها الشرطة المحلية.وأضاف المصور البريطاني: "كان من المفترض أن يطلقوا النار على الأرض أمام الناس، لا أن يستهدفوا أفرادًا، لكن هذه الرصاصة أصابتني مباشرة. لم تكن هناك مجموعة لتتفرق في تلك اللحظة، ولا أستطيع تفسير سبب إطلاقهم النار أصلًا".ووفقًا للصحيفة، يعتقد الأطباء أن ستيرن أُصيب في فخذه برصاصة إسفنجية عالية السرعة من عيار 14 ملم.
https://sarabic.ae/20250608/حاكم-كاليفورنيا-ترامب-أرسل-الحرس-الوطني-ليصنع-أزمة-في-لوس-أنجلوس-1101458835.html
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العالم, لوس أنجلوس, كاليفورنيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, لوس أنجلوس, كاليفورنيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا.. مصور بريطاني يصاب برصاصة في ساقه أطلقتها الشرطة خلال احتجاج في لوس أنجلوس
22:24 GMT 08.06.2025 (تم التحديث: 04:50 GMT 09.06.2025)
أُصيب المصور البريطاني نيك ستيرن، البالغ من العمر 60 عامًا، والذي يعيش ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 18 عامًا، برصاصة في ساقه أطلقتها الشرطة خلال احتجاج في لوس أنجلوس ضد سياسة الحكومة الأمريكية المتعلقة بالهجرة، وخضع لعملية جراحية، وفقًا لما صرح به ستيرن لوسائل إعلام بريطانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستيرن لصحيفة "التايمز": "كنت أحمل بطاقة صحفية حول رقبتي، وكاميرا كبيرة، وكاميرا فيديو.. كنت أحرص على أن أكون مرئيًا لوسائل الإعلام. ثم شعرت بألم شديد يصيب ساقي. شعرت بالانهيار فورًا، وشعرت بورم كبير.. جاء المتظاهرون للمساعدة، وكنت أقول أجلسوني، أجلسوني... ثم فقدت الوعي
".
ويعتقد ستيرن أن الرصاصة التي أصابته أطلقتها الشرطة المحلية.
وأضاف المصور البريطاني: "كان من المفترض أن يطلقوا النار على الأرض أمام الناس، لا أن يستهدفوا أفرادًا، لكن هذه الرصاصة أصابتني مباشرة. لم تكن هناك مجموعة لتتفرق في تلك اللحظة، ولا أستطيع تفسير سبب إطلاقهم النار أصلًا".
ووفقًا للصحيفة، يعتقد الأطباء أن ستيرن أُصيب في فخذه برصاصة إسفنجية عالية السرعة من عيار 14 ملم.