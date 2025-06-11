https://sarabic.ae/20250611/ترامب-احتجاجات-كاليفورنيا-تمول-من-قبل-جهة-ما-1101542884.html

ترامب: احتجاجات كاليفورنيا تمول من قبل جهة ما

ترامب: احتجاجات كاليفورنيا تمول من قبل جهة ما

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بعض المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كانوا "مثيري شغب مدفوعي... 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T06:10+0000

2025-06-11T06:10+0000

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وقال ترامب، خلال حديثه للصحفيين يوم أمس الثلاثاء في المكتب البيضاوي، إن المدينة كانت ستحترق لولا تدخله بإرسال الحرس الوطني، لوضع حد للاحتجاجات ضد قرارات وكالة الهجرة والجمارك، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وقال ترامب إن بعض مناطق لوس أنجلوس كانت أقرب إلى "حالة عصيان"، واصفًا المشهد بأنه كان "فظيعًا"، وأكد أن من يقفون خلفه "مشاغبون مدفوعو الأجر".وفي المقابل، رفع حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، متهمًا إياها بتجاوز صلاحياتها في استدعاء الحرس الوطني إلى الولاية، كما قدّم طلبا طارئا جديدا، يوم أمس الثلاثاء، لمنع إرسال مزيد من القوات الفيدرالية إلى المدينة.وفي تصريح آخر، قال ترامب، إن مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تتعرض لـ"الغزو من قبل عدو أجنبي"، على حد وصفه.كما اعتبر ترامب أن الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مداهمات الهجرة "هجوم شامل على السلام والنظام العام والسيادة الوطنية"، مضيفا: "نفذه مثيرو الشغب الذين يحملون أعلاما أجنبية بهدف مواصلة الغزو الأجنبي لبلدنا".والأحد الماضي، تم نشر ألفي جندي من الحرس الوطني الأمريكي، وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل غير قانوني، بحسب قول سلطات البلاد.وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين.

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