https://sarabic.ae/20250610/ترامب-يدعي-أن-لوس-أنجلوس-تتعرض-لـالغزو-من-قبل-عدو-أجنبي-1101538045.html
ترامب يزعم أن لوس أنجلوس تتعرض للـ"غزو من قبل عدو أجنبي"
ترامب يزعم أن لوس أنجلوس تتعرض للـ"غزو من قبل عدو أجنبي"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن مدينة لوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تتعرض لـ"الغزو من قبل عدو أجنبي"، وذلك في خطاب ألقاه بقاعدة... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T22:05+0000
2025-06-10T22:05+0000
2025-06-11T04:26+0000
دونالد ترامب
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ونقلت وسائل إعلام غربية، في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء، عن ترامب توضيحه لقوات جيش بلاده في قاعدة "فورت براغ" بولاية كارولينا الشمالية، متناولا موضوع الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مداهمات الهجرة، بالقول: "لن نسمح بغزو مدينة أمريكية واحتلالها من قبل عدو أجنبي".وأضاف الرئيس الأمريكي: "ما تشهدونه في كاليفورنيا، هو هجوم شامل على السلام والنظام العام والسيادة الوطنية، نفذه مثيرو الشغب الذين يحملون أعلاما أجنبية بهدف مواصلة الغزو الأجنبي لبلدنا".وتابع دونالد ترامب: "كما يرى العالم أجمع الآن، فإن الهجرة غير المنضبطة تؤدي إلى الفوضى والاختلال والاضطراب"، فيما تعهد الرئيس الأمريكي بـ"تحرير" المدينة بعد أيام من الاحتجاجات، التي أشعلتها مداهمات الهجرة.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت نشر 700 جندي من مشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس، وسط الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بالهجرة.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نحو 500 فرد من مشاة البحرية الأمريكية التابعين لمركز القتال الجوي البري "تونتاين بالمز" في كاليفورنيا، تمت تعبئتهم للانتشار في لوس أنجلوس، وذلك ردًا على التظاهرات المستمرة في المدينة.وشهدت مدينة لوس أنجلوس، الأحد الماضي، نشر 2000 جندي من الحرس الوطني الأمريكي، وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل غير قانوني، بحسب قول سلطات البلاد.وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين.
https://sarabic.ae/20250610/شرطة-لوس-أنجلوس-تبدأ-باعتقال-متظاهرين-بشكل-انتقائي-1101506622.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
ترامب يزعم أن لوس أنجلوس تتعرض للـ"غزو من قبل عدو أجنبي"
22:05 GMT 10.06.2025 (تم التحديث: 04:26 GMT 11.06.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن مدينة لوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تتعرض لـ"الغزو من قبل عدو أجنبي"، وذلك في خطاب ألقاه بقاعدة عسكرية، تناول الحديث عن الاحتجاجات في هذه المدينة.
ونقلت وسائل إعلام غربية، في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء، عن ترامب توضيحه لقوات جيش بلاده في قاعدة "فورت براغ" بولاية كارولينا الشمالية، متناولا موضوع الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مداهمات الهجرة، بالقول: "لن نسمح بغزو مدينة أمريكية واحتلالها من قبل عدو أجنبي".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "ما تشهدونه في كاليفورنيا، هو هجوم شامل على السلام والنظام العام والسيادة الوطنية، نفذه مثيرو الشغب الذين يحملون أعلاما أجنبية بهدف مواصلة الغزو الأجنبي لبلدنا".
وتابع دونالد ترامب: "كما يرى العالم أجمع الآن، فإن الهجرة غير المنضبطة تؤدي إلى الفوضى والاختلال والاضطراب"، فيما تعهد الرئيس الأمريكي بـ"تحرير" المدينة بعد أيام من الاحتجاجات، التي أشعلتها مداهمات الهجرة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت نشر 700 جندي من مشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس
، وسط الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بالهجرة.
وقالت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي، في بيان: "سيتم دمج نحو 700 فرد من مشاة البحرية من الكتيبة الثانية للفوج السابع في الفرقة الأولى لمشاة البحرية بسلاسة مع قوات الفرقة العاشرة ضمن فرقة العمل 51 في منطقة لوس أنجلوس".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نحو 500 فرد من مشاة البحرية الأمريكية التابعين لمركز القتال الجوي البري "تونتاين بالمز" في كاليفورنيا، تمت تعبئتهم للانتشار في لوس أنجلوس، وذلك ردًا على التظاهرات المستمرة في المدينة.
وشهدت مدينة لوس أنجلوس، الأحد الماضي، نشر 2000 جندي من الحرس الوطني الأمريكي
، وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل غير قانوني، بحسب قول سلطات البلاد.
وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين.