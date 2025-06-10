https://sarabic.ae/20250610/كاليفورنيا-تطلب-من-المحكمة-منع-نشر-قوات-عسكرية-في-لوس-أنجلوس-1101536844.html

كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر قوات عسكرية في لوس أنجلوس

كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر قوات عسكرية في لوس أنجلوس

سبوتنيك عربي

طلبت سلطات ولاية كاليفورنيا، من القضاء إصدار مذكرة لمنع نشر القوات العسكرية في شوارع لوس أنجلوس بعدما أرسل الرئيس دونالد ترامب مشاة البحرية والحرس الوطني عقب... 10.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-10T19:45+0000

2025-06-10T19:45+0000

2025-06-10T19:45+0000

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وقال حاكم الولاية، غافين نيوسوم، في بيان له، إن "إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق ويهدد جوهر ديمقراطيتنا".وأضاف نيوسوم، أن "دونالد ترامب يتصرف كطاغية وليس كرئيس. نطلب من المحكمة تعطيل هذه الممارسات المخالفة للقانون فورا".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قد أعلنت نشر 700 جندي من مشاة البحرية في لوس أنجلوس وسط الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.وقالت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي في بيان: "سيتم دمج نحو 700 من مشاة البحرية من الكتيبة الثانية للفوج السابع في الفرقة الأولى لمشاة البحرية بسلاسة مع قوات الفرقة العاشرة ضمن فرقة العمل 51 في منطقة لوس أنجلوس".وسبق أن أكد مسؤول أمريكي أنه تم إرسال 700 جندي من مشاة البحرية في كاليفورنيا للمساعدة في لوس أنجلوس، ومن المتوقع وصولهم خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نحو 500 من مشاة البحرية الأمريكية التابعين لمركز القتال الجوي البري "تونتاين بالمز" في كاليفورنيا، تمت تعبئتهم للانتشار في لوس أنجلوس، وذلك ردًا على التظاهرات المستمرة في المدينة.وأضافت المصادر أنه من المقرر أن ينضم عناصر البحرية الأمريكية إلى عناصر الحرس الوطني الذين تم نشرهم بأمر من الرئيس دونالد ترامب دون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا أو عمدة لوس أنجلوس.وشهدت مدينة لوس أنجلوس، الأحد الماضي، نشر 2000 جندي من الحرس الوطني الأمريكي وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين.

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار