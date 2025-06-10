كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر قوات عسكرية في لوس أنجلوس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:39 GMT
21 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:37 GMT
6 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
هل أصبحت الرياضة لعبة سياسية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250610/كاليفورنيا-تطلب-من-المحكمة-منع-نشر-قوات-عسكرية-في-لوس-أنجلوس-1101536844.html
كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر قوات عسكرية في لوس أنجلوس
كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر قوات عسكرية في لوس أنجلوس
سبوتنيك عربي
طلبت سلطات ولاية كاليفورنيا، من القضاء إصدار مذكرة لمنع نشر القوات العسكرية في شوارع لوس أنجلوس بعدما أرسل الرئيس دونالد ترامب مشاة البحرية والحرس الوطني عقب... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T19:45+0000
2025-06-10T19:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101503552_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_6b85e9c6aa57a64793ea4b20b99651f1.jpg
وقال حاكم الولاية، غافين نيوسوم، في بيان له، إن "إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق ويهدد جوهر ديمقراطيتنا".وأضاف نيوسوم، أن "دونالد ترامب يتصرف كطاغية وليس كرئيس. نطلب من المحكمة تعطيل هذه الممارسات المخالفة للقانون فورا".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قد أعلنت نشر 700 جندي من مشاة البحرية في لوس أنجلوس وسط الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.وقالت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي في بيان: "سيتم دمج نحو 700 من مشاة البحرية من الكتيبة الثانية للفوج السابع في الفرقة الأولى لمشاة البحرية بسلاسة مع قوات الفرقة العاشرة ضمن فرقة العمل 51 في منطقة لوس أنجلوس".وسبق أن أكد مسؤول أمريكي أنه تم إرسال 700 جندي من مشاة البحرية في كاليفورنيا للمساعدة في لوس أنجلوس، ومن المتوقع وصولهم خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نحو 500 من مشاة البحرية الأمريكية التابعين لمركز القتال الجوي البري "تونتاين بالمز" في كاليفورنيا، تمت تعبئتهم للانتشار في لوس أنجلوس، وذلك ردًا على التظاهرات المستمرة في المدينة.وأضافت المصادر أنه من المقرر أن ينضم عناصر البحرية الأمريكية إلى عناصر الحرس الوطني الذين تم نشرهم بأمر من الرئيس دونالد ترامب دون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا أو عمدة لوس أنجلوس.وشهدت مدينة لوس أنجلوس، الأحد الماضي، نشر 2000 جندي من الحرس الوطني الأمريكي وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين.
https://sarabic.ae/20250610/إصابة-مراسل-سبوتنيك-بالغاز-المسيل-للدموع-في-لوس-أنجلوس-1101507802.html
https://sarabic.ae/20250610/شرطة-لوس-أنجلوس-تبدأ-باعتقال-متظاهرين-بشكل-انتقائي-1101506622.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101503552_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_bafca7f1f13985956f36cba3d69fd8e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر قوات عسكرية في لوس أنجلوس

19:45 GMT 10.06.2025
© AP Photoمواجهات الحرس الوطني الأمريكي والمحتجين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا
مواجهات الحرس الوطني الأمريكي والمحتجين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
طلبت سلطات ولاية كاليفورنيا، من القضاء إصدار مذكرة لمنع نشر القوات العسكرية في شوارع لوس أنجلوس بعدما أرسل الرئيس دونالد ترامب مشاة البحرية والحرس الوطني عقب اندلاع احتجاجات على خلفية حملة ضد المهاجرين.
وقال حاكم الولاية، غافين نيوسوم، في بيان له، إن "إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق ويهدد جوهر ديمقراطيتنا".
وأضاف نيوسوم، أن "دونالد ترامب يتصرف كطاغية وليس كرئيس. نطلب من المحكمة تعطيل هذه الممارسات المخالفة للقانون فورا".
المظاهرات ضد مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس 8 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
إصابة مراسل "ريا نوفوستي" بالغاز المسيل للدموع في لوس أنجلوس
06:25 GMT
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قد أعلنت نشر 700 جندي من مشاة البحرية في لوس أنجلوس وسط الاحتجاجات ضد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.
وقالت القيادة الشمالية للجيش الأمريكي في بيان: "سيتم دمج نحو 700 من مشاة البحرية من الكتيبة الثانية للفوج السابع في الفرقة الأولى لمشاة البحرية بسلاسة مع قوات الفرقة العاشرة ضمن فرقة العمل 51 في منطقة لوس أنجلوس".
وسبق أن أكد مسؤول أمريكي أنه تم إرسال 700 جندي من مشاة البحرية في كاليفورنيا للمساعدة في لوس أنجلوس، ومن المتوقع وصولهم خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نحو 500 من مشاة البحرية الأمريكية التابعين لمركز القتال الجوي البري "تونتاين بالمز" في كاليفورنيا، تمت تعبئتهم للانتشار في لوس أنجلوس، وذلك ردًا على التظاهرات المستمرة في المدينة.
عناصر الحرس الوطني الأمريكي تتعامل مع احتجاجات لوس أنجلوس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
شرطة لوس أنجلوس تبدأ باعتقال متظاهرين بشكل انتقائي
05:30 GMT
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن ينضم عناصر البحرية الأمريكية إلى عناصر الحرس الوطني الذين تم نشرهم بأمر من الرئيس دونالد ترامب دون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا أو عمدة لوس أنجلوس.
وشهدت مدينة لوس أنجلوس، الأحد الماضي، نشر 2000 جندي من الحرس الوطني الأمريكي وسط احتجاجات ضد عملية مداهمة أمريكية تهدف إلى العثور على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وفي وقت سابق، تصاعدت عملية مداهمة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديد هوية المهاجرين غير المسجلين في وسط مدينة لوس أنجلوس، إلى مواجهات مع المتظاهرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала