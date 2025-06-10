بعد انقطاع 40 عاما... تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي في العراق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:39 GMT
21 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:37 GMT
6 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
هل أصبحت الرياضة لعبة سياسية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250610/بعد-انقطاع-40-عاما-تفعيل-اتفاقية-النقل-البري-الدولي-في-العراق--1101529546.html
بعد انقطاع 40 عاما... تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي في العراق
بعد انقطاع 40 عاما... تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي في العراق
سبوتنيك عربي
أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي "TIR"، واصفا إياها بأنها "رسالة مهمة لدول العالم، ونجاح كبير... 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T15:23+0000
2025-06-10T15:23+0000
العراق
النقل البري
الحكومة العراقية
التجارة الدولية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100705621_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e0890f4525bb77125a46af272400587d.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السعداوي قوله: "إعادة تفعيل النقل البري الدولي في العراق بعد انقطاع دام 40 عاما هي حدث تاريخي مهم ونجاح يضاف إلى نجاحات حكومة الخدمات"، مشيرا الى أن "تفعيل هذه الاتفاقية في العراق هي رسالة مهمة لكل دول العالم بأن العراق آمن ومستقر ومنفتح على التجارة الدولية".ونوّه السعداوي، بأن "نظام "TIR" سيسهم في تقليل مدة النقل بنسبة 80%، وتقليل التكاليف بنحو 38%، بخاصة أن العراق يعد ممرا رئيسيا لوصول البضائع من الدول المنضمة إلى الاتفاقية، ما يسهم في تقليل الوقت المستغرق لنقل البضائع والتكاليف، ويوفر الآلاف من فرص العمل".وكان وزير النقل العراقي أكد، في وقت سابق، أن الحكومة وبإشراف ودعم من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، عملت على مدى أكثر من عامين، على تأهيل البنية التحتية للنقل البري، بهدف تحسين كفاءة نقل البضائع عبر الحدود.
https://sarabic.ae/20250610/وزير-النفط-العراقي-يكشف-عن-مشروع-يزيد-من-معدلات-المنتجات-النفطية-البيضاء-1101507081.html
https://sarabic.ae/20250609/بعد-ثلاث-جولات-من-التفاوض-هل-يتراجع-العراق-عن-المطالبة-بانسحاب-التحالف-والقوات-الأمريكية؟-1101496662.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100705621_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8642758641a29fbf227983f17d57fb9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, النقل البري, الحكومة العراقية, التجارة الدولية, العالم العربي
العراق, النقل البري, الحكومة العراقية, التجارة الدولية, العالم العربي

بعد انقطاع 40 عاما... تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي في العراق

15:23 GMT 10.06.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالتنمية العمرانية في العراق
التنمية العمرانية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي "TIR"، واصفا إياها بأنها "رسالة مهمة لدول العالم، ونجاح كبير للحكومة العراقية".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السعداوي قوله: "إعادة تفعيل النقل البري الدولي في العراق بعد انقطاع دام 40 عاما هي حدث تاريخي مهم ونجاح يضاف إلى نجاحات حكومة الخدمات"، مشيرا الى أن "تفعيل هذه الاتفاقية في العراق هي رسالة مهمة لكل دول العالم بأن العراق آمن ومستقر ومنفتح على التجارة الدولية".
وأضاف: "تفعيل العمل باتفاقية "TIR" في العراق يعني إعادته إلى الخريطة التجارية العالمية وإلى مكانته الدولية"، مشيرا إلى أنها "تعتبر رسالة مهمة لجميع المستثمرين والقطاع الخاص للاستثمار في العراق".
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
وزير النفط العراقي يكشف عن مشروع يزيد من معدلات المنتجات النفطية البيضاء
05:47 GMT
وأكد السعداوي أن "العراق أصبح ممرا آمنا للتجارة الدولية، وأن تفعيل العمل بالاتفاقية هي مقدمة ناجحة وعنصر من عناصر نجاح مشروع طريق التنمية، وهو المشروع الاستراتيجي الكبير الذي أطلقه العراق للتجارة البينية والربط بين الشرق والغرب"، لافتا إلى أن "العمل بهذه الاتفاقية يعتبر نجاحا كبيرا للحكومة العراقية، ورسالة مهمة لكل دول العالم بأن العراق أصبح ممرا دوليا آمنا ومستقرا للتجارة الدولية".
ونوّه السعداوي، بأن "نظام "TIR" سيسهم في تقليل مدة النقل بنسبة 80%، وتقليل التكاليف بنحو 38%، بخاصة أن العراق يعد ممرا رئيسيا لوصول البضائع من الدول المنضمة إلى الاتفاقية، ما يسهم في تقليل الوقت المستغرق لنقل البضائع والتكاليف، ويوفر الآلاف من فرص العمل".
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
بعد ثلاث جولات من التفاوض… هل يتراجع العراق عن المطالبة بانسحاب التحالف والقوات الأمريكية؟
أمس, 17:23 GMT
وكان وزير النقل العراقي أكد، في وقت سابق، أن الحكومة وبإشراف ودعم من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، عملت على مدى أكثر من عامين، على تأهيل البنية التحتية للنقل البري، بهدف تحسين كفاءة نقل البضائع عبر الحدود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала