https://sarabic.ae/20250610/بعد-انقطاع-40-عاما-تفعيل-اتفاقية-النقل-البري-الدولي-في-العراق--1101529546.html

بعد انقطاع 40 عاما... تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي في العراق

بعد انقطاع 40 عاما... تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي في العراق

سبوتنيك عربي

أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي "TIR"، واصفا إياها بأنها "رسالة مهمة لدول العالم، ونجاح كبير... 10.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-10T15:23+0000

2025-06-10T15:23+0000

2025-06-10T15:23+0000

العراق

النقل البري

الحكومة العراقية

التجارة الدولية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100705621_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e0890f4525bb77125a46af272400587d.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السعداوي قوله: "إعادة تفعيل النقل البري الدولي في العراق بعد انقطاع دام 40 عاما هي حدث تاريخي مهم ونجاح يضاف إلى نجاحات حكومة الخدمات"، مشيرا الى أن "تفعيل هذه الاتفاقية في العراق هي رسالة مهمة لكل دول العالم بأن العراق آمن ومستقر ومنفتح على التجارة الدولية".ونوّه السعداوي، بأن "نظام "TIR" سيسهم في تقليل مدة النقل بنسبة 80%، وتقليل التكاليف بنحو 38%، بخاصة أن العراق يعد ممرا رئيسيا لوصول البضائع من الدول المنضمة إلى الاتفاقية، ما يسهم في تقليل الوقت المستغرق لنقل البضائع والتكاليف، ويوفر الآلاف من فرص العمل".وكان وزير النقل العراقي أكد، في وقت سابق، أن الحكومة وبإشراف ودعم من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، عملت على مدى أكثر من عامين، على تأهيل البنية التحتية للنقل البري، بهدف تحسين كفاءة نقل البضائع عبر الحدود.

https://sarabic.ae/20250610/وزير-النفط-العراقي-يكشف-عن-مشروع-يزيد-من-معدلات-المنتجات-النفطية-البيضاء-1101507081.html

https://sarabic.ae/20250609/بعد-ثلاث-جولات-من-التفاوض-هل-يتراجع-العراق-عن-المطالبة-بانسحاب-التحالف-والقوات-الأمريكية؟-1101496662.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, النقل البري, الحكومة العراقية, التجارة الدولية, العالم العربي