بعد انقطاع 40 عاما... تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي في العراق
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالتنمية العمرانية في العراق
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي "TIR"، واصفا إياها بأنها "رسالة مهمة لدول العالم، ونجاح كبير للحكومة العراقية".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السعداوي قوله: "إعادة تفعيل النقل البري الدولي في العراق بعد انقطاع دام 40 عاما هي حدث تاريخي مهم ونجاح يضاف إلى نجاحات حكومة الخدمات"، مشيرا الى أن "تفعيل هذه الاتفاقية في العراق هي رسالة مهمة لكل دول العالم بأن العراق آمن ومستقر ومنفتح على التجارة الدولية".
وأضاف: "تفعيل العمل باتفاقية "TIR" في العراق يعني إعادته إلى الخريطة التجارية العالمية وإلى مكانته الدولية"، مشيرا إلى أنها "تعتبر رسالة مهمة لجميع المستثمرين والقطاع الخاص للاستثمار في العراق".
وأكد السعداوي أن "العراق أصبح ممرا آمنا للتجارة الدولية، وأن تفعيل العمل بالاتفاقية هي مقدمة ناجحة وعنصر من عناصر نجاح مشروع طريق التنمية، وهو المشروع الاستراتيجي الكبير الذي أطلقه العراق للتجارة البينية والربط بين الشرق والغرب"، لافتا إلى أن "العمل بهذه الاتفاقية يعتبر نجاحا كبيرا للحكومة العراقية، ورسالة مهمة لكل دول العالم بأن العراق أصبح ممرا دوليا آمنا ومستقرا للتجارة الدولية".
ونوّه السعداوي، بأن "نظام "TIR" سيسهم في تقليل مدة النقل بنسبة 80%، وتقليل التكاليف بنحو 38%، بخاصة أن العراق يعد ممرا رئيسيا لوصول البضائع من الدول المنضمة إلى الاتفاقية، ما يسهم في تقليل الوقت المستغرق لنقل البضائع والتكاليف، ويوفر الآلاف من فرص العمل".
وكان وزير النقل العراقي أكد، في وقت سابق، أن الحكومة وبإشراف ودعم من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، عملت على مدى أكثر من عامين، على تأهيل البنية التحتية للنقل البري، بهدف تحسين كفاءة نقل البضائع عبر الحدود.