https://sarabic.ae/20250701/الرئيس-التركي-يوافق-على-إطلاق-420-مترا-مكعبا-من-المياه-في-الثانية-إلى-العراق-1102265329.html
الرئيس التركي يوافق على إطلاق 420 مترا مكعبا من المياه في الثانية إلى العراق
الرئيس التركي يوافق على إطلاق 420 مترا مكعبا من المياه في الثانية إلى العراق
سبوتنيك عربي
طالب رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن يحظى ملف المياه باهتمام القيادة التركية، ووافق الأخير على إطلاق 420 مترا... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T20:39+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني "رووداو"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، التقى الرئيس أردوغان، لبحث العلاقات بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث كانت قضية المياه على رأس أجندة المشهداني.وذكر الموقع أن أردوغان، وافق على طلب المشهداني، بإطلاق 420 مترا مكعبا في الثانية من المياه في اليوم، تبدأ من يوم غد الأربعاء، حيث أكد المشهداني أن العلاقات العراقية التركية، "تشهد ازدهارا مستداما في ظل القيادة الحالية للبلدين وهذه العلاقة تستند إلى إرث تاريخي طويل وتداخل اجتماعي وجغرافي وسياسي عميق".وأبدى الرئيس التركي استجابته لطلب رئيس مجلس النواب العراقي، بزيادة الإطلاقات المائية بمعدل 420 مترا مكعبا في الثانية، تبدأ من الأربعاء، لنهري دجلة والفرات.يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز"، أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات، دون تعويض هذه الكمية.
https://sarabic.ae/20230301/العراق-يتحرك-للتفاوض-مع-تركيا-وإيران-وسوريا-بعد-تراجع-غير-مسبوق-لمياه-نهري-دجلة-والفرات-1074165035.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
الرئيس التركي يوافق على إطلاق 420 مترا مكعبا من المياه في الثانية إلى العراق
طالب رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن يحظى ملف المياه باهتمام القيادة التركية، ووافق الأخير على إطلاق 420 مترا مكعبا في الثانية من المياه إلى العراق.
وأفاد الموقع
الإلكتروني "رووداو"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، التقى الرئيس أردوغان، لبحث العلاقات بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث كانت قضية المياه على رأس أجندة المشهداني.
وذكر الموقع أن أردوغان، وافق على طلب المشهداني، بإطلاق 420 مترا مكعبا في الثانية من المياه في اليوم، تبدأ من يوم غد الأربعاء، حيث أكد المشهداني أن العلاقات العراقية التركية، "تشهد ازدهارا مستداما في ظل القيادة الحالية للبلدين وهذه العلاقة تستند إلى إرث تاريخي طويل وتداخل اجتماعي وجغرافي وسياسي عميق".
وأوضح أن المشهداني طالب خلال اللقاء بأن "يحظى ملف المياه باهتمام القيادة التركية، وبزيادة إطلاق دفعات المياه في نهري دجلة والفرات
، وذلك لإيصاله إلى جميع سكان العراق، وخصوصا المناطق التي تعاني من الجفاف والشحّ في الجنوب".
وأبدى الرئيس التركي استجابته لطلب رئيس مجلس النواب العراقي، بزيادة الإطلاقات المائية بمعدل 420 مترا مكعبا في الثانية، تبدأ من الأربعاء، لنهري دجلة والفرات.
وقال أردوغان إن "تركيا تشارك ما وهبها الله أخوانها في العراق، ولا يمكن أن تبخل به عنهم".
يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي
آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.
وأوضح موقع
"السومرية نيوز"، أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات، دون تعويض هذه الكمية.