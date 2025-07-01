الرئيس التركي يوافق على إطلاق 420 مترا مكعبا من المياه في الثانية إلى العراق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:16 GMT
13 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:27 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: النووي الإيراني لم يدمر لكن كل الاحتمالات مطروحة حتى سبتمبر المقبل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
آثار انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:20 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:29 GMT
30 د
من الملعب
الأندية الكبرى تحافظ على توازنها في كأس العالم للأندية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
الحرب على وسائل الإعلام الروسية تتوسع، لماذا؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تعود إيران للتفاوض حول برنامجها النووي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250701/الرئيس-التركي-يوافق-على-إطلاق-420-مترا-مكعبا-من-المياه-في-الثانية-إلى-العراق-1102265329.html
الرئيس التركي يوافق على إطلاق 420 مترا مكعبا من المياه في الثانية إلى العراق
الرئيس التركي يوافق على إطلاق 420 مترا مكعبا من المياه في الثانية إلى العراق
سبوتنيك عربي
طالب رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن يحظى ملف المياه باهتمام القيادة التركية، ووافق الأخير على إطلاق 420 مترا... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T20:39+0000
2025-07-01T20:39+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100591566_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_811a04381494aa554e1f0f876422b190.jpg
وأفاد الموقع الإلكتروني "رووداو"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، التقى الرئيس أردوغان، لبحث العلاقات بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث كانت قضية المياه على رأس أجندة المشهداني.وذكر الموقع أن أردوغان، وافق على طلب المشهداني، بإطلاق 420 مترا مكعبا في الثانية من المياه في اليوم، تبدأ من يوم غد الأربعاء، حيث أكد المشهداني أن العلاقات العراقية التركية، "تشهد ازدهارا مستداما في ظل القيادة الحالية للبلدين وهذه العلاقة تستند إلى إرث تاريخي طويل وتداخل اجتماعي وجغرافي وسياسي عميق".وأبدى الرئيس التركي استجابته لطلب رئيس مجلس النواب العراقي، بزيادة الإطلاقات المائية بمعدل 420 مترا مكعبا في الثانية، تبدأ من الأربعاء، لنهري دجلة والفرات.يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز"، أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات، دون تعويض هذه الكمية.
https://sarabic.ae/20230301/العراق-يتحرك-للتفاوض-مع-تركيا-وإيران-وسوريا-بعد-تراجع-غير-مسبوق-لمياه-نهري-دجلة-والفرات-1074165035.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100591566_9:0:1020:758_1920x0_80_0_0_1094dbe3956f9a436309061e3f8f3791.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار تركيا اليوم

الرئيس التركي يوافق على إطلاق 420 مترا مكعبا من المياه في الثانية إلى العراق

20:39 GMT 01.07.2025
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبر
طالب رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن يحظى ملف المياه باهتمام القيادة التركية، ووافق الأخير على إطلاق 420 مترا مكعبا في الثانية من المياه إلى العراق.
وأفاد الموقع الإلكتروني "رووداو"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، التقى الرئيس أردوغان، لبحث العلاقات بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث كانت قضية المياه على رأس أجندة المشهداني.
المياه الملوثة من نهر الفرات، المصدر الرئيسي للشرب والري، في محافظة الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
العراق يتحرك للتفاوض مع تركيا وإيران وسوريا بعد تراجع غير مسبوق لمياه نهري دجلة والفرات
1 مارس 2023, 08:23 GMT
وذكر الموقع أن أردوغان، وافق على طلب المشهداني، بإطلاق 420 مترا مكعبا في الثانية من المياه في اليوم، تبدأ من يوم غد الأربعاء، حيث أكد المشهداني أن العلاقات العراقية التركية، "تشهد ازدهارا مستداما في ظل القيادة الحالية للبلدين وهذه العلاقة تستند إلى إرث تاريخي طويل وتداخل اجتماعي وجغرافي وسياسي عميق".
وأوضح أن المشهداني طالب خلال اللقاء بأن "يحظى ملف المياه باهتمام القيادة التركية، وبزيادة إطلاق دفعات المياه في نهري دجلة والفرات، وذلك لإيصاله إلى جميع سكان العراق، وخصوصا المناطق التي تعاني من الجفاف والشحّ في الجنوب".
وأبدى الرئيس التركي استجابته لطلب رئيس مجلس النواب العراقي، بزيادة الإطلاقات المائية بمعدل 420 مترا مكعبا في الثانية، تبدأ من الأربعاء، لنهري دجلة والفرات.
وقال أردوغان إن "تركيا تشارك ما وهبها الله أخوانها في العراق، ولا يمكن أن تبخل به عنهم".
يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.
وأوضح موقع "السومرية نيوز"، أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات، دون تعويض هذه الكمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала