https://sarabic.ae/20250403/الموارد-العراقية-الاتفاقية-الإطارية-مع-تركيا-ضمنت-حقوقنا-المائية-لـ-10-سنوات-1099176944.html

الموارد العراقية: الاتفاقية الإطارية مع تركيا ضمنت حقوقنا المائية لـ 10 سنوات

الموارد العراقية: الاتفاقية الإطارية مع تركيا ضمنت حقوقنا المائية لـ 10 سنوات

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين بلادها وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T09:27+0000

2025-04-03T09:27+0000

2025-04-03T09:27+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104010/08/1040100836_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_80b8127bd24a78e9208a633ef8a6d807.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، أن "الاتفاقية تتضمن 3 محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية".وأفاد خالد شمال، بأن التفاوض مع الجانب التركي، مستمر وفق الاتفاقية الإطارية بين الجانبين التركي والعراقي، منوها إلى أن الوضع المائي في العراق مستقر نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه مؤخرا.وأوضح أن "الحملة الوطنية العراقية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترا مكعبا في الثانية من المياه".وأشار إلى أن هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهار والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة، فيما نفذت الوزارة عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، على رأسها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، وضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات.ولفت المسؤول العراقي إلى أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة".ونوه خالد شمال إلى أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".

https://sarabic.ae/20240418/العراق-يسعى-لتوقيع-بروتوكول-المياه-خلال-زيارة-أردوغان-1088061790.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار