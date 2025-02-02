العراق يعلن عن اتفاق بشأن الإيرادات المائية العابرة من تركيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مشاورات روسية تركية حول سوريا و مكتب نتنياهو يتوعد باستئناف الحرب على غزة حال عدم تخلي حماس عن سلاحها
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250202/العراق-يعلن-عن-اتفاق-بشأن-الإيرادات-المائية-العابرة-من-تركيا-1097395757.html
العراق يعلن عن اتفاق بشأن الإيرادات المائية العابرة من تركيا
العراق يعلن عن اتفاق بشأن الإيرادات المائية العابرة من تركيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، عن الاتفاق على ثبات الإيرادات المائية العابرة من تركيا بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، مؤكدة أن الإيرادات... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T07:56+0000
2025-02-02T07:56+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/16/1090068980_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_71189ab2ab2d70fe89d0c55168b6cf64.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال، قوله بأن "العلاقات العراقية السورية في مجال إدارة المياه مستمرة منذ سنوات طويلة"، مشيراً إلى وجود "بروتوكول موقع بين البلدين يتضمن اقتسام مياه نهر الفرات بين العراق وسوريا".وأضاف شمال، أن "هناك اتفاقاً ثلاثياً (عراقي-تركي-سوري) يضمن ثبات الإيرادات المائية العابرة للحدود التركية السورية بمعدل 500 متر مكعب في الثانية"، لافتاً إلى أن "بعض الإشكاليات الفنية في سد تشرين تمت معالجتها بعد أن توجه فريق فني متخصص من سد الطبقة لإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان أمان السد".وأشار المسؤول العراقي إلى أن "الإيرادات المائية في نهر الفرات شهدت تحسناً كبيراً، حيث تجاوزت 400 متر مكعب في الثانية"، موضحاً أن "الوزارة تقوم بتخزين هذه المياه في سد حديثة وعمود النهر لتأمين احتياجات محافظات الفرات الأوسط".وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية العراقية، عون ذياب، يوم الأربعاء الماضي، أن نسبة الإطلاقات المائية من تركيا وإيران تصل إلى 70 %.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن عون ذياب، أن هناك شبه التزام من قبل تركيا بحصة العراق المائية، وهو ما صرح به في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة.وقال الوزير العراقي إنه "يجب تغيير ثقافة المواطن نحو ترشيد المياه لأننا أمام تحدٍ واضح"، مؤكدا أنه "يجب على الإدارات في الحكومات المحلية التركيز على ثقافة الناس وآلية استثمار المياه".وأشار عون ذياب إلى أن "أهم مستهلك للمياه هو الزراعة ولا بد من تغيير استخدام المياه في الزراعة"، منوها إلى توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باستخدام الأساليب الحديثة في السقي مهم جدا.وأفاد وزير الموارد المائية بأن وزارة الزراعة بدأت استخدام تقنيات الرش في الزراعة واستخدام الآبار، إلا أنه حذر من خطورة استنزاف المياه الجوفية، موضحا أن "سبب تقدم اللسان الملحي في شط العرب لوجود نقص في الموارد، حيث إن كميات المياه التي تصل الى شط العرب قليلة".
https://sarabic.ae/20241125/تركيا-تعلن-انفتاحها-على-المبادرة-العراقية-للوساطة-مع-سوريا-1095155771.html
https://sarabic.ae/20240418/العراق-يسعى-لتوقيع-بروتوكول-المياه-خلال-زيارة-أردوغان-1088061790.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/16/1090068980_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_34d835e1da7d8c941bad717a940cb1e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

العراق يعلن عن اتفاق بشأن الإيرادات المائية العابرة من تركيا

07:56 GMT 02.02.2025
© Sputnik . Farouk Mudhiمسلحو أمريكا يمنعون المرضى والطلاب من الوصول لمناطق الجيش السوري عبر "الفرات"
مسلحو أمريكا يمنعون المرضى والطلاب من الوصول لمناطق الجيش السوري عبر الفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© Sputnik . Farouk Mudhi
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، عن الاتفاق على ثبات الإيرادات المائية العابرة من تركيا بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، مؤكدة أن الإيرادات المائية في نهر الفرات شهدت تحسناً ملحوظاً.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال، قوله بأن "العلاقات العراقية السورية في مجال إدارة المياه مستمرة منذ سنوات طويلة"، مشيراً إلى وجود "بروتوكول موقع بين البلدين يتضمن اقتسام مياه نهر الفرات بين العراق وسوريا".
وأضاف شمال، أن "هناك اتفاقاً ثلاثياً (عراقي-تركي-سوري) يضمن ثبات الإيرادات المائية العابرة للحدود التركية السورية بمعدل 500 متر مكعب في الثانية"، لافتاً إلى أن "بعض الإشكاليات الفنية في سد تشرين تمت معالجتها بعد أن توجه فريق فني متخصص من سد الطبقة لإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان أمان السد".
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
تركيا تعلن انفتاحها على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا
25 نوفمبر 2024, 10:20 GMT
وأشار المسؤول العراقي إلى أن "الإيرادات المائية في نهر الفرات شهدت تحسناً كبيراً، حيث تجاوزت 400 متر مكعب في الثانية"، موضحاً أن "الوزارة تقوم بتخزين هذه المياه في سد حديثة وعمود النهر لتأمين احتياجات محافظات الفرات الأوسط".
وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية العراقية، عون ذياب، يوم الأربعاء الماضي، أن نسبة الإطلاقات المائية من تركيا وإيران تصل إلى 70 %.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن عون ذياب، أن هناك شبه التزام من قبل تركيا بحصة العراق المائية، وهو ما صرح به في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة.
عاصفة رملية تجتاح مباني البلدة القديمة ، على ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
العراق يسعى لتوقيع بروتوكول المياه مع تركيا خلال زيارة أردوغان
18 أبريل 2024, 08:04 GMT
وقال الوزير العراقي إنه "يجب تغيير ثقافة المواطن نحو ترشيد المياه لأننا أمام تحدٍ واضح"، مؤكدا أنه "يجب على الإدارات في الحكومات المحلية التركيز على ثقافة الناس وآلية استثمار المياه".
وأشار عون ذياب إلى أن "أهم مستهلك للمياه هو الزراعة ولا بد من تغيير استخدام المياه في الزراعة"، منوها إلى توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باستخدام الأساليب الحديثة في السقي مهم جدا.
وأفاد وزير الموارد المائية بأن وزارة الزراعة بدأت استخدام تقنيات الرش في الزراعة واستخدام الآبار، إلا أنه حذر من خطورة استنزاف المياه الجوفية، موضحا أن "سبب تقدم اللسان الملحي في شط العرب لوجود نقص في الموارد، حيث إن كميات المياه التي تصل الى شط العرب قليلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала