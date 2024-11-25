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https://sarabic.ae/20241125/تركيا-تعلن-انفتاحها-على-المبادرة-العراقية-للوساطة-مع-سوريا-1095155771.html
تركيا تعلن انفتاحها على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا
تركيا تعلن انفتاحها على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، انفتاح بلاده على المبادرة التي قدمها العراق للوساطة بين أنقرة ودمشق، كما دعا الوزير التركي إلى اجتماع ثلاثي بين الدول... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T10:20+0000
2024-11-25T10:20+0000
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ونقل موقع "شفق نيوز" عن فيدان تصريحاته للصحفيين من مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، قال فيها إن "تركيا وسوريا والعراق دول جارة تشترك في حدود برية، ويجب عليها ان تجتمع كما في الماضي لمناقشة بطريقة أكثر هيكلية ومنهجية".وشدد وزير الخارجية التركي على أهمية الحدود بين العراق وسوريا، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع عمليات تهريب الأسلحة.يأتي ذلك بعدما كشف مصدر كردي مطلع، يوم الثلاثاء الماضي، عن وجود محاولات من أكاديميين وشخصيات سياسية وعشائرية مستقلة من الجزيرة السورية، لفتح حوار مباشر بين جميع الأحزاب الكردية من طرف والدولة السورية من طرف آخر، من خلال إجراء لقاءات متتالية مع جميع الأطراف.وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفدا من مجموعة من المستقلين بينهم سياسين وشيوخ عشائر، أسسوا لما يسمى "المبادرة الوطنية للحوار في الجزيرة"، يزور دمشق منذ أيام، بهدف إجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين سوريين، بهدف تقريب وجهات النظر لإجراء حوار بين الدولة السورية مع الأحزاب الكردية".وبحسب المصدر، تتركز المبادرة على مجموعة من المبادئ أهمها وحدة الأراضي السورية وسيادتها ورفض جميع الاحتلالات وخروج جميع القوى الأجنبية، بالإضافة إلى وحدة الهوية السورية الوطنية الجامعة والحفاظ على الهويات الفرعية والمحلية، والتأكيد على أن الثروات الوطنية هي ملكُ جميعَ السوريين توزّع بشكل عادل من أجل تحقيق الاستفادة المُثلى من الثروات للمواطن السوري.وأوضح المصدر بأن ممثلي "المبادرة" التقوا قبل سفرهم إلى دمشق من الحسكة، مع قيادة قوات "قسد" وقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (بيدا)، اللذين يقودان ما يسمى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، حيث أكدوا استعدادهم للحوار مع دمشق دون أي شرط.
https://sarabic.ae/20241119/تزامنا-مع-تقارير-انتقالهم-لتركيا-قطر-تؤكد-أن-قادة-حماس-ليسوا-في-الدوحة-1094952566.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن انفتاحها على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا

10:20 GMT 25.11.2024
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo
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أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، انفتاح بلاده على المبادرة التي قدمها العراق للوساطة بين أنقرة ودمشق، كما دعا الوزير التركي إلى اجتماع ثلاثي بين الدول الثلاث.
ونقل موقع "شفق نيوز" عن فيدان تصريحاته للصحفيين من مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، قال فيها إن "تركيا وسوريا والعراق دول جارة تشترك في حدود برية، ويجب عليها ان تجتمع كما في الماضي لمناقشة بطريقة أكثر هيكلية ومنهجية".
وشدد وزير الخارجية التركي على أهمية الحدود بين العراق وسوريا، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع عمليات تهريب الأسلحة.
رئيس حركة حماس الفلسطينية بالخارج، خالد مشعل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
تزامنا مع تقارير انتقالهم إلى تركيا... قطر تؤكد أن قادة "حماس" ليسوا في الدوحة
19 نوفمبر, 11:00 GMT
يأتي ذلك بعدما كشف مصدر كردي مطلع، يوم الثلاثاء الماضي، عن وجود محاولات من أكاديميين وشخصيات سياسية وعشائرية مستقلة من الجزيرة السورية، لفتح حوار مباشر بين جميع الأحزاب الكردية من طرف والدولة السورية من طرف آخر، من خلال إجراء لقاءات متتالية مع جميع الأطراف.
وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفدا من مجموعة من المستقلين بينهم سياسين وشيوخ عشائر، أسسوا لما يسمى "المبادرة الوطنية للحوار في الجزيرة"، يزور دمشق منذ أيام، بهدف إجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين سوريين، بهدف تقريب وجهات النظر لإجراء حوار بين الدولة السورية مع الأحزاب الكردية".
طائرة مدنية سورية تتبع لشركة السورية للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
استئناف الرحلات الجوية بين سوريا وتركيا
9 نوفمبر, 13:31 GMT
وبحسب المصدر، تتركز المبادرة على مجموعة من المبادئ أهمها وحدة الأراضي السورية وسيادتها ورفض جميع الاحتلالات وخروج جميع القوى الأجنبية، بالإضافة إلى وحدة الهوية السورية الوطنية الجامعة والحفاظ على الهويات الفرعية والمحلية، والتأكيد على أن الثروات الوطنية هي ملكُ جميعَ السوريين توزّع بشكل عادل من أجل تحقيق الاستفادة المُثلى من الثروات للمواطن السوري.
وأوضح المصدر بأن ممثلي "المبادرة" التقوا قبل سفرهم إلى دمشق من الحسكة، مع قيادة قوات "قسد" وقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (بيدا)، اللذين يقودان ما يسمى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، حيث أكدوا استعدادهم للحوار مع دمشق دون أي شرط.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:47 GMT
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