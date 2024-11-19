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تزامنا مع تقارير انتقالهم إلى تركيا... قطر تؤكد أن قادة "حماس" ليسوا في الدوحة
تزامنا مع تقارير انتقالهم إلى تركيا... قطر تؤكد أن قادة "حماس" ليسوا في الدوحة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن "تعليق جهود الوساطة القطرية بين حركة حماس وإسرائيل، كان بسبب عدم جدية الأطراف". 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T11:00+0000
2024-11-19T11:30+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "الدوحة لن تقبل بأن تُستغل لأغراض سياسية"، مؤكدًا استعدادها لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف.وأكد الأنصاري أن "قادة فريق حماس غير موجودين في الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "إغلاق المكتب السياسي للحركة إن تم، ستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى".وكان مصدر دبلوماسي تركي، قد نفى أمس الاثنين، "صحة أنباء انتقال مكتب حركة حماس إلى أنقرة"، مؤكدًا أن "أعضاء في الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر".وخرج المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الأسبوع الماضي، للرد على التقارير المتداولة حول انسحاب الدوحة من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشار المسؤول القطري إلى أن "قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام، أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع"، مؤكدًا في هذا السياق أن "دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى".وشدّد الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، على أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصًا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن وسائل إعلام غربية، أن "قطر ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى تبدي إسرائيل و"حماس" رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات".وفي وقت سابق، كشف مسؤول أمريكي أن "أمريكا أبلغت قطر، بأن وجود حركة حماس في الدوحة، لم يعد مقبولًا".وقال المسؤول الأمريكي، وفقا لوسائل إعلامية: "لقد أوضحنا ذلك لقطر، بعد رفض "حماس"، قبل أسابيع، اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى"، في المقابل، نفى 3 مسؤولين في حركة حماس الفلسطينية، أن "تكون قطر، قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد".وأتى تصريح المسؤول الأمريكي، في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للقيام بمحاولة أخيرة من أجل وقف الحرب في غزة ولبنان، قبل ترك مهمتها للرئيس المنتخب دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني المقبل.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240912/مباحثات-جديدة-بين-مصر-وقطر-وحماس-لإنهاء-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1092627107.html
https://sarabic.ae/20241015/قطر-ترد-على-مزاعم-بشأن-دعم-قاعدة-العديد-للهجوم-الإسرائيلي-على-فلسطين-1093800615.html
https://sarabic.ae/20241112/البيت-الأبيض-مصر-وقطر-جزء-من-مفاوضات-التوصل-إلى-اتفاق-بين-حماس-وإسرائيل-1094742972.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

تزامنا مع تقارير انتقالهم إلى تركيا... قطر تؤكد أن قادة "حماس" ليسوا في الدوحة

11:00 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 11:30 GMT 19.11.2024)
© AP Photo / Osama Faisalرئيس حركة "حماس" الفلسطينية بالخارج، خالد مشعل
رئيس حركة حماس الفلسطينية بالخارج، خالد مشعل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Osama Faisal
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أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن "تعليق جهود الوساطة القطرية بين حركة حماس وإسرائيل، كان بسبب عدم جدية الأطراف".
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "الدوحة لن تقبل بأن تُستغل لأغراض سياسية"، مؤكدًا استعدادها لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف.
وأكد الأنصاري أن "قادة فريق حماس غير موجودين في الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "إغلاق المكتب السياسي للحركة إن تم، ستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى".
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
مباحثات جديدة بين مصر وقطر و"حماس" لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
12 سبتمبر, 05:05 GMT
وكان مصدر دبلوماسي تركي، قد نفى أمس الاثنين، "صحة أنباء انتقال مكتب حركة حماس إلى أنقرة"، مؤكدًا أن "أعضاء في الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر".
وخرج المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الأسبوع الماضي، للرد على التقارير المتداولة حول انسحاب الدوحة من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار المسؤول القطري إلى أن "قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام، أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع"، مؤكدًا في هذا السياق أن "دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى".
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
قطر ترد على مزاعم بشأن دعم قاعدة "العديد" للهجوم الإسرائيلي على فلسطين
15 أكتوبر, 20:36 GMT
وشدّد الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، على أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصًا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن وسائل إعلام غربية، أن "قطر ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى تبدي إسرائيل و"حماس" رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات".
وفي وقت سابق، كشف مسؤول أمريكي أن "أمريكا أبلغت قطر، بأن وجود حركة حماس في الدوحة، لم يعد مقبولًا".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من مفاوضات التوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل
12 نوفمبر, 21:41 GMT
وقال المسؤول الأمريكي، وفقا لوسائل إعلامية: "لقد أوضحنا ذلك لقطر، بعد رفض "حماس"، قبل أسابيع، اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى"، في المقابل، نفى 3 مسؤولين في حركة حماس الفلسطينية، أن "تكون قطر، قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد".
وأتى تصريح المسؤول الأمريكي، في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للقيام بمحاولة أخيرة من أجل وقف الحرب في غزة ولبنان، قبل ترك مهمتها للرئيس المنتخب دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.
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