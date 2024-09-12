https://sarabic.ae/20240912/مباحثات-جديدة-بين-مصر-وقطر-وحماس-لإنهاء-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1092627107.html

مباحثات جديدة بين مصر وقطر و"حماس" لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

مباحثات جديدة بين مصر وقطر و"حماس" لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن مصدر مصري رفيع المستوى "اختتام مباحثات الدوحة للتهدئة في قطاع غزة بمشاركة رئيس المخابرات الوزير عباس كامل ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووفد من... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T05:05+0000

2024-09-12T05:05+0000

2024-09-12T05:05+0000

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وقال المصدر المصري إن "مباحثات الدوحة اتسمت بالجدية"، مؤكدًا أنها تشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة في قطاع غزة.من جهتها، رحبت حركة حماس، في بيان لها، "بالدور المصري القطري وجهودهما المبذولة في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على شعبنا"، مؤكدةً على "استمرار إيجابيتها ومرونتها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، بما يحقق مصالح شعبنا ويفسح المجال لصفقة تبادل أسرى وإغاثة أهلنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار".كما أكدت الحركة على "استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن رقم 2735 وما تم التوافق عليه سابقاً، دون وضع أية مطالب جديدة، ورفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف.وشدد البيان على رفض الحركة أيضا "أية مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، مع التأكيد على أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها".وختمت حركة حماس بيانها بالتأكيد على "تجاوبها مع جهود الوسطاء، واستمرار دورهم وجهودهم من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة والإغاثة لشعبنا وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.

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