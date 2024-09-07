https://sarabic.ae/20240907/نصف-مليون-إسرائيلي-يتظاهرون-في-تل-أبيب-من-أجل-إعادة-الرهائن-فيديو-1092500215.html
نصف مليون إسرائيلي يتظاهرون في تل أبيب من أجل إعادة الرهائن.. فيديو
نصف مليون إسرائيلي يتظاهرون في تل أبيب من أجل إعادة الرهائن.. فيديو
سبوتنيك عربي
خرج نحو نصف مليون إسرائيلي إلى الشوارع في مظاهرات مناهضة للحكومة في تل أبيب ومدن أخرى، مطالبين باتفاق فوري لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة، الذين تحتجزهم حركات... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T22:23+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن منظمي أكبر مظاهرة في تل أبيب، يوم السبت، زعموا أن عدد المشاركين بلغ 500 ألف ناشط.وتقام أكبر مظاهرة احتجاجية، والتي أصبحت حدثاً أسبوعياً، في وسط تل أبيب بالقرب من مجمع المباني الحكومية، حيث يقع مقر وزارة الدفاع على وجه الخصوص.وتتواجد طواقم الإسعاف وقوات الشرطة الكبيرة في مكان الحادث، حيث تعمل على عرقلة حركة المرور في وسط المدينة وإقامة الحواجز لمنع أعمال الشغب المحتملة وإغلاق الطرق السريعة المجاورة، وهو ما حدث مرارا وتكرارا خلال الاحتجاجات السابقة.وعلى وجه الخصوص، تحدث المواطن الروسي أندريه كوزلوف، الذي تم إطلاق سراحه من قبل حماس، إلى حشد الآلاف من المتظاهرين، داعيا إياهم إلى عدم تفويت فرصة إبرام صفقة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.تم إنقاذ كوزلوف وثلاثة رهائن آخرين في 8 يونيو/حزيران الماضي خلال عملية عسكرية معقدة نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة.ومنذ مقتل 6 رهائن الأسبوع الماضي، ازدادت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إسرائيل.تجري محادثات غزة عبر وسطاء في القاهرة والدوحة منذ عدة أسابيع، لكن لم يحدث أي تقدم أو نجاح محدد.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قضية السيطرة على محور فيلادلفيا بعيدة كل البعد عن كونها العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى اتفاق. مضيفًا أنه لم يتم الاتفاق على أي من النقاط الرئيسية حرفيًا.وقالت حماس يوم الخميس، إنها لا تحتاج إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. مشيرة إلى أنه من الضروري الضغط على نتنياهو حتى يفي "بما تم الاتفاق عليه".وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن صفقة تبادل الأسرى مع حماس تم الاتفاق عليها بنسبة 90%.وذكرت وسائل إعلام أنه وسط عدم إحراز تقدم في المفاوضات، يعمل الجانب الأمريكي على اقتراح آخر للأطراف المتصارعة، يستند إلى خطة جو بايدن في مايو/أيار، لكنه يتطلب من إسرائيل وحماس تقديم تنازلات.ووفقا لبيانات إسرائيلية، لا يزال 101 شخص محتجزين لدى حماس، بما في ذلك من يعتقد أنهم ماتوا. ومن خلال عمليات مختلفة وجهود إنسانية، تمت إعادة 154 شخصا.
https://sarabic.ae/20240907/مدير-سي-آي-إي-آمل-أن-يتفق-السنوار-ونتنياهو-على-التوصل-لاتفاق-بشأن-وقف-إطلاق-النار-وتبادل-الأسرى-1092488824.html
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تل أبيب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تحرير رهائن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, طوفان الأقصى
تل أبيب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تحرير رهائن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, طوفان الأقصى
نصف مليون إسرائيلي يتظاهرون في تل أبيب من أجل إعادة الرهائن.. فيديو
خرج نحو نصف مليون إسرائيلي إلى الشوارع في مظاهرات مناهضة للحكومة في تل أبيب ومدن أخرى، مطالبين باتفاق فوري لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة، الذين تحتجزهم حركات المقاومة الفلسطينية منذ 11 شهراً.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن منظمي أكبر مظاهرة في تل أبيب، يوم السبت، زعموا أن عدد المشاركين بلغ 500 ألف ناشط.
ودعا المحتجون مرة أخرى إلى اتفاق فوري لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة، وألقوا باللوم على الحكومة الإسرائيلية في مقتل العشرات منهم.
وتقام أكبر مظاهرة احتجاجية، والتي أصبحت حدثاً أسبوعياً، في وسط تل أبيب بالقرب من مجمع المباني الحكومية، حيث يقع مقر وزارة الدفاع على وجه الخصوص.
وتتواجد طواقم الإسعاف وقوات الشرطة الكبيرة في مكان الحادث، حيث تعمل على عرقلة حركة المرور في وسط المدينة وإقامة الحواجز لمنع أعمال الشغب المحتملة وإغلاق الطرق السريعة المجاورة، وهو ما حدث مرارا وتكرارا خلال الاحتجاجات السابقة.
وعلى وجه الخصوص، تحدث المواطن الروسي أندريه كوزلوف، الذي تم إطلاق سراحه من قبل حماس، إلى حشد الآلاف من المتظاهرين، داعيا إياهم إلى عدم تفويت فرصة إبرام صفقة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.
وقال كوزلوف: "يجب أن نطالب قادتنا بعدم تفويت الفرصة... يجب ألا ننسى الرهائن... إن وقتهم ينفد، ونحن نرى ونشعر بذلك. أعيدوهم إلى ديارهم الآن".
تم إنقاذ كوزلوف وثلاثة رهائن آخرين في 8 يونيو/حزيران الماضي خلال عملية عسكرية معقدة نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة.
ومنذ مقتل 6 رهائن الأسبوع الماضي، ازدادت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إسرائيل.
تجري محادثات غزة عبر وسطاء في القاهرة والدوحة منذ عدة أسابيع، لكن لم يحدث أي تقدم أو نجاح محدد.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قضية السيطرة على محور فيلادلفيا بعيدة كل البعد عن كونها العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى اتفاق. مضيفًا أنه لم يتم الاتفاق على أي من النقاط الرئيسية حرفيًا.
وقالت حماس يوم الخميس، إنها لا تحتاج إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. مشيرة إلى أنه من الضروري الضغط على نتنياهو حتى يفي "بما تم الاتفاق عليه".
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن صفقة تبادل الأسرى مع حماس تم الاتفاق عليها بنسبة 90%.
وذكرت وسائل إعلام أنه وسط عدم إحراز تقدم في المفاوضات، يعمل الجانب الأمريكي على اقتراح آخر للأطراف المتصارعة، يستند إلى خطة جو بايدن في مايو/أيار، لكنه يتطلب من إسرائيل وحماس تقديم تنازلات.
وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، الذي يشارك بنشاط في المفاوضات كوسيط، يوم السبت، إن اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن قيد الإعداد، وأكد أن إنهاء الصراع سيتطلب بعض القرارات الصعبة والتنازلات السياسية من جانب إسرائيل وحماس.
ووفقا لبيانات إسرائيلية، لا يزال 101 شخص محتجزين لدى حماس، بما في ذلك من يعتقد أنهم ماتوا. ومن خلال عمليات مختلفة وجهود إنسانية، تمت إعادة 154 شخصا.