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مدير "سي آي إي": آمل أن يتفق السنوار ونتنياهو على التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى
مدير "سي آي إي": آمل أن يتفق السنوار ونتنياهو على التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى
سبوتنيك عربي
أعرب مدير المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، اليوم السبت، عن أمله في توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T15:16+0000
2024-09-07T15:16+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ويليام بيرنز، أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الوسيطين، المصري والقطري، من أجل تقديم مقترح أفضل يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأوضح بيرنز أن الإدارة الأمريكية تعرب عن أملها في توصل كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.وأوضح بيرنز أن "الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون أوضاعا إنسانية صعبة بالفعل ونأمل التوصل إلى مقترح جيد في الأيام المقبلة لوقف إطلاق في قطاع غزة".ولفت مدير المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، إلى ضرورة التوصل إلى صفقة تبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وهو ما يتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية لدى قادة الطرفين.ويتزامن ذلك مع تصريح جاك لوي السفير الأمريكي لدى تل أبيب، أمس الجمعة، بأنه على الجميع إظهار المرونة والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ونقل الإعلامي الإسرائيلي، يوني بن مناحم، في تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، عن جاك لوي، دعوته الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، إظهار المرونة ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة.وأفاد بن مناحم بأن تصريحات السفير الأمريكي جاءت خلال مشاركته في ندوة في مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، حيث أوضح جاك لوي في كلمته أن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى مواصلة المفاوضات مع "حزب الله" ولبنان لإيجاد حل دبلوماسي لمنطقة الشمال الإسرائيلية.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240906/السفير-الأمريكي-لدى-تل-أبيب-على-الجميع-إظهار-المرونة-والتوصل-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1092442265.html
https://sarabic.ae/20240905/مصر-تهاجم-نتنياهو-مجددا-لا-يهمه-عودة-المحتجزين-الإسرائيليين-أحياء-وتصريحاته-تفتقد-إلى-الواقعية-1092430252.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

مدير "سي آي إي": آمل أن يتفق السنوار ونتنياهو على التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

15:16 GMT 07.09.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)
ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
تابعنا عبر
أعرب مدير المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، اليوم السبت، عن أمله في توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ويليام بيرنز، أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الوسيطين، المصري والقطري، من أجل تقديم مقترح أفضل يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح بيرنز أن الإدارة الأمريكية تعرب عن أملها في توصل كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
السفير الأمريكي لدى تل أبيب: على الجميع إظهار المرونة والتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 05:13 GMT
وأوضح بيرنز أن "الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون أوضاعا إنسانية صعبة بالفعل ونأمل التوصل إلى مقترح جيد في الأيام المقبلة لوقف إطلاق في قطاع غزة".
ولفت مدير المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، إلى ضرورة التوصل إلى صفقة تبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وهو ما يتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية لدى قادة الطرفين.
ويتزامن ذلك مع تصريح جاك لوي السفير الأمريكي لدى تل أبيب، أمس الجمعة، بأنه على الجميع إظهار المرونة والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقل الإعلامي الإسرائيلي، يوني بن مناحم، في تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، عن جاك لوي، دعوته الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، إظهار المرونة ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
مصر تهاجم نتنياهو مجددا: لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء وتصريحاته تفتقد إلى الواقعية
5 سبتمبر, 13:40 GMT
وأفاد بن مناحم بأن تصريحات السفير الأمريكي جاءت خلال مشاركته في ندوة في مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، حيث أوضح جاك لوي في كلمته أن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى مواصلة المفاوضات مع "حزب الله" ولبنان لإيجاد حل دبلوماسي لمنطقة الشمال الإسرائيلية.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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