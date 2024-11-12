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البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من مفاوضات التوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل
البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من مفاوضات التوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، وأن أمريكا ترغب في مواصلة الجهود للتوصل... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T21:41+0000
2024-11-12T21:41+0000
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وذكر البيت الأبيض فى بيان له، أن "قطر ومصر منخرطتان بقوة، ونعتقد أن هناك طرقا ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل".وتابع بيان البيت الأبيض: "ما نراه في قطاع غزة اليوم هو أمر مروع، لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني، ولا نزال نتواصل مع الجانب الإسرائيلي لتقييم الوضع الإنساني في غزة".وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المنتهية ولايتها، قالت اليوم الثلاثاء، إنها لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حتى مع تعليق الوساطة القطرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي: "نواصل متابعة عدد من المبادرات لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، هذا العمل مستمر، ولم نفقد الأمل". وتابع: "من الأهمية بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وخاصة حتى نتمكن من إعادة المحتجزين المتبقين إلى عائلاتهم".وقالت قطر، يوم السبت الماضي، إنها ستعلق وساطتها حتى تظهر إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية "استعدادهما وتصميمهما". كما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، التقارير التي تشير إلى إغلاق مكتب "حماس" في الدوحة.
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مصر, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
مصر, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من مفاوضات التوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل

21:41 GMT 12.11.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
البيت الأبيض
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، وأن أمريكا ترغب في مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار قطاع غزة وتبادل المحتجزين.
وذكر البيت الأبيض فى بيان له، أن "قطر ومصر منخرطتان بقوة، ونعتقد أن هناك طرقا ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل".
وتابع بيان البيت الأبيض: "ما نراه في قطاع غزة اليوم هو أمر مروع، لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني، ولا نزال نتواصل مع الجانب الإسرائيلي لتقييم الوضع الإنساني في غزة".
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وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المنتهية ولايتها، قالت اليوم الثلاثاء، إنها لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حتى مع تعليق الوساطة القطرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي: "نواصل متابعة عدد من المبادرات لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، هذا العمل مستمر، ولم نفقد الأمل".
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وتابع: "من الأهمية بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وخاصة حتى نتمكن من إعادة المحتجزين المتبقين إلى عائلاتهم".
وقالت قطر، يوم السبت الماضي، إنها ستعلق وساطتها حتى تظهر إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية "استعدادهما وتصميمهما".
كما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، التقارير التي تشير إلى إغلاق مكتب "حماس" في الدوحة.
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