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https://sarabic.ae/20241109/تقارير-تكشف-عن-رسالة-لاذعة-وجهتها-أمريكا-إلى-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجديد-1094640055.html
تقارير تكشف عن "رسالة لاذعة" وجهتها أمريكا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد
تقارير تكشف عن "رسالة لاذعة" وجهتها أمريكا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بعث برسالة "لاذعة" إلى نظيره الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، خلال أول محادثة هاتفية بينهما، أمس الجمعة. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T20:26+0000
2024-11-09T20:26+0000
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وذكرت "قناة 12" الإسرائيلية أن الرسالة مفادها هو أن إسرائيل تخاطر باستمرار إمداد أمريكا المستمر لها بالأسلحة، ما لم تثبت بشكل موثوق أنها حسّنت إمداد وتوزيع المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.وأشار التقرير إلى أنه في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذر أوستن ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إسرائيل في رسالة من أن أمامها 30 يوما من أجل تنفيذ تحسينات كبيرة على الوضع الإنساني في غزة، وأنه في حال عدم تنفيذها ذلك، فإنها تخاطر باستمرار إمداد أمريكا لها بالأسلحة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".كما حذر الوزيران الأمريكيان في ذلك الوقت، من أن انخفاض إمدادات المساعدات يثير تساؤلات حول التزام إسرائيل بعدم تقييد دخول المساعدات إلى غزة، وأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتماشى مع القانون الدولي.ومع انتهاء فترة الثلاثين يوما خلال الأسبوع الجاري، حث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، على إثارة القضية أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي، وقال إن إسرائيل بحاجة إلى الحفاظ على ما أخبره كاتس بأنه زيادة حديثة في المساعدات، كما شدد على الحاجة إلى ضمان عدم إلحاق الضرر بالمدنيين في حرب غزة.وكان رد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن "إسرائيل تحاول التعاون بشأن قضية المساعدات، لكن حركة "حماس" الفلسطينية تستمر في سرقة المساعدات وبيعها بأسعار مرتفعة، في حين تريد إسرائيل التأكد من وصولها إلى السكان، وأن إسرائيل تعمل مع الدول العربية للمساعدة في ضمان ذلك".وذكر التقرير التلفزيوني أن إسرائيل تعتقد أن أمريكا تنوي الذهاب "حتى النهاية" في الضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية، بدلا من تركها تنزلق، لأنها ستغادر السلطة في غضون شهرين، مع أداء الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، للقسم في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.ويقول التقرير إن هذا يعني عمليا أنه إذا لم تكن الإدارة الأمريكية مقتنعة بوجود تغيير دراماتيكي نحو الأفضل فيما يتعلق بتسليم المساعدات وتوزيعها، فقد يكون هناك "تصادم مباشر" بشأن قضية إمدادات الأسلحة.وفي قراءتها الودية على نطاق واسع للمكالمة بين وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن الوزير أكد على "الحاجة إلى تحسين الظروف الإنسانية المزرية في غزة".
https://sarabic.ae/20240826/أمريكا-أرسلت-أكثر-من-50-ألف-طن-من-الأسلحة-والمعدات-العسكرية-إلى-إسرائيل-منذ-بداية-حرب-غزة--1092099706.html
https://sarabic.ae/20241011/واشنطن-تزعم-اعتزامها-تقييد-المساعدات-العسكرية-لإسرائيل-بالرغم-من-سقوط-أسلحتها-كالأمطار-على-سكان-غزة-1093639478.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

تقارير تكشف عن "رسالة لاذعة" وجهتها أمريكا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد

20:26 GMT 09.11.2024
© AP Photoوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت تقارير أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بعث برسالة "لاذعة" إلى نظيره الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، خلال أول محادثة هاتفية بينهما، أمس الجمعة.
وذكرت "قناة 12" الإسرائيلية أن الرسالة مفادها هو أن إسرائيل تخاطر باستمرار إمداد أمريكا المستمر لها بالأسلحة، ما لم تثبت بشكل موثوق أنها حسّنت إمداد وتوزيع المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أنه في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذر أوستن ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إسرائيل في رسالة من أن أمامها 30 يوما من أجل تنفيذ تحسينات كبيرة على الوضع الإنساني في غزة، وأنه في حال عدم تنفيذها ذلك، فإنها تخاطر باستمرار إمداد أمريكا لها بالأسلحة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما حذر الوزيران الأمريكيان في ذلك الوقت، من أن انخفاض إمدادات المساعدات يثير تساؤلات حول التزام إسرائيل بعدم تقييد دخول المساعدات إلى غزة، وأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتماشى مع القانون الدولي.
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
أمريكا أرسلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية حرب غزة
26 أغسطس, 08:29 GMT
ومع انتهاء فترة الثلاثين يوما خلال الأسبوع الجاري، حث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، على إثارة القضية أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي، وقال إن إسرائيل بحاجة إلى الحفاظ على ما أخبره كاتس بأنه زيادة حديثة في المساعدات، كما شدد على الحاجة إلى ضمان عدم إلحاق الضرر بالمدنيين في حرب غزة.
وكان رد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن "إسرائيل تحاول التعاون بشأن قضية المساعدات، لكن حركة "حماس" الفلسطينية تستمر في سرقة المساعدات وبيعها بأسعار مرتفعة، في حين تريد إسرائيل التأكد من وصولها إلى السكان، وأن إسرائيل تعمل مع الدول العربية للمساعدة في ضمان ذلك".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
واشنطن تزعم اعتزامها تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بالرغم من سقوط أسلحتها كالأمطار على سكان غزة
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وذكر التقرير التلفزيوني أن إسرائيل تعتقد أن أمريكا تنوي الذهاب "حتى النهاية" في الضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية، بدلا من تركها تنزلق، لأنها ستغادر السلطة في غضون شهرين، مع أداء الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، للقسم في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويقول التقرير إن هذا يعني عمليا أنه إذا لم تكن الإدارة الأمريكية مقتنعة بوجود تغيير دراماتيكي نحو الأفضل فيما يتعلق بتسليم المساعدات وتوزيعها، فقد يكون هناك "تصادم مباشر" بشأن قضية إمدادات الأسلحة.
وفي قراءتها الودية على نطاق واسع للمكالمة بين وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن الوزير أكد على "الحاجة إلى تحسين الظروف الإنسانية المزرية في غزة".
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