https://sarabic.ae/20241011/واشنطن-تزعم-اعتزامها-تقييد-المساعدات-العسكرية-لإسرائيل-بالرغم-من-سقوط-أسلحتها-كالأمطار-على-سكان-غزة-1093639478.html
واشنطن تزعم اعتزامها تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بالرغم من سقوط أسلحتها كالأمطار على سكان غزة
واشنطن تزعم اعتزامها تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بالرغم من سقوط أسلحتها كالأمطار على سكان غزة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مستعدة لتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل، بسبب قضايا المساعدات الإنسانية لقطاع... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي بعد حضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس: "لذا، كنا منخرطين بشكل مباشر للغاية مع إسرائيل، بشأن ضرورة معالجة الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة... سنطبق القانون".وفي تصريحات مشابهة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في حربها في قطاع غزة، معتبرًا أن الأولوية هي الحل السياسي للوضع.وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر": "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن تسليم الأسلحة لمواصلة المعارك في غزة".وتأتي تصريحات بلينكن، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلة على قطاع غزة، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في آخر إحصاءاتها، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع، إلى 42065 قتيلا و 97886 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي (2023).لأول مرة منذ عام... إسرائيل تعلن غزة "ساحة قتال ثانوية" وتركز على لبنانالعفو الدولية: إسرائيل تصدر إنذارات إخلاء "مضللة" في لبنان للسيطرة على المناطق الحدودية
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واشنطن تزعم اعتزامها تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بالرغم من سقوط أسلحتها كالأمطار على سكان غزة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مستعدة لتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل، بسبب قضايا المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي بعد حضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس: "لذا، كنا منخرطين بشكل مباشر للغاية مع إسرائيل، بشأن ضرورة معالجة الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة... سنطبق القانون".
وأردف: "لديّ التزام مستمر، بضمان أن المساعدة التي نقدمها تتم وفقا للقانون، سواء كان "قانون ليهي" (الأمريكي)، أو القانون الإنساني الدولي، أو أشياء أخرى نتحمل مسؤوليتها".
وفي تصريحات مشابهة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في حربها في قطاع غزة، معتبرًا أن الأولوية هي الحل السياسي للوضع.
وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر": "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن تسليم الأسلحة لمواصلة المعارك في غزة".
وتأتي تصريحات بلينكن، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلة على قطاع غزة، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في آخر إحصاءاتها، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع، إلى 42065 قتيلا و 97886 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي (2023).