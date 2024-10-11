https://sarabic.ae/20241011/واشنطن-تزعم-اعتزامها-تقييد-المساعدات-العسكرية-لإسرائيل-بالرغم-من-سقوط-أسلحتها-كالأمطار-على-سكان-غزة-1093639478.html

واشنطن تزعم اعتزامها تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بالرغم من سقوط أسلحتها كالأمطار على سكان غزة

واشنطن تزعم اعتزامها تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بالرغم من سقوط أسلحتها كالأمطار على سكان غزة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مستعدة لتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل، بسبب قضايا المساعدات الإنسانية لقطاع... 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T09:30+0000

2024-10-11T09:30+0000

2024-10-11T09:30+0000

العالم العربي

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082020855_0:7:1000:570_1920x0_80_0_0_e05af87026a31662fb33de4edeadf8af.jpg

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي بعد حضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس: "لذا، كنا منخرطين بشكل مباشر للغاية مع إسرائيل، بشأن ضرورة معالجة الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة... سنطبق القانون".وفي تصريحات مشابهة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في حربها في قطاع غزة، معتبرًا أن الأولوية هي الحل السياسي للوضع.وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر": "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن تسليم الأسلحة لمواصلة المعارك في غزة".وتأتي تصريحات بلينكن، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلة على قطاع غزة، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في آخر إحصاءاتها، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع، إلى 42065 قتيلا و 97886 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي (2023).لأول مرة منذ عام... إسرائيل تعلن غزة "ساحة قتال ثانوية" وتركز على لبنانالعفو الدولية: إسرائيل تصدر إنذارات إخلاء "مضللة" في لبنان للسيطرة على المناطق الحدودية

https://sarabic.ae/20241009/خبير-أمريكي-اللوبي-الإسرائيلي-في-الولايات-المتحدة-يعيق-التوصل-إلى-حل-للأزمة-في-الشرق-الأوسط-1093569596.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن