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خبير أمريكي: اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة يعيق التوصل إلى حل للأزمة في الشرق الأوسط
خبير أمريكي: اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة يعيق التوصل إلى حل للأزمة في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد جيفري ساكس، الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، أن الطريق لحل الأزمة في الشرق الأوسط واضح، لكن اللوبي الإسرائيلي القوي في الولايات... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T07:19+0000
2024-10-09T07:19+0000
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وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك": "هذا القرار واضح تماما، لكن الإرادة السياسية تم حجبها حتى الآن من قبل اللوبي الإسرائيلي القوي".وأشار إلى إمكانية إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وإجراءات أخرى لضمان أمن إسرائيل وفلسطين.وبعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.وتشير الأمم المتحدة إلى أن حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، يحتاج إلى عمليات إعادة إعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اتُبعت في الصراعات السابقة في غزة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, قطاع غزة, العالم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, قطاع غزة, العالم, العالم العربي

خبير أمريكي: اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة يعيق التوصل إلى حل للأزمة في الشرق الأوسط

07:19 GMT 09.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أكد جيفري ساكس، الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، أن الطريق لحل الأزمة في الشرق الأوسط واضح، لكن اللوبي الإسرائيلي القوي في الولايات المتحدة لا يزال يعرقله، بحسب قوله.
وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك": "هذا القرار واضح تماما، لكن الإرادة السياسية تم حجبها حتى الآن من قبل اللوبي الإسرائيلي القوي".

ووفقاً لساكس، فإن السلام في الشرق الأوسط سيكون ممكناً إذا توقفت الولايات المتحدة عن عرقلة عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة وبدأت العمل مع الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك روسيا، لتحقيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى إمكانية إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وإجراءات أخرى لضمان أمن إسرائيل وفلسطين.
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
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05:20 GMT
وبعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.
وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية. وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر الماضي.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، يحتاج إلى عمليات إعادة إعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اتُبعت في الصراعات السابقة في غزة.
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