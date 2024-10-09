https://sarabic.ae/20241009/خبير-أمريكي-اللوبي-الإسرائيلي-في-الولايات-المتحدة-يعيق-التوصل-إلى-حل-للأزمة-في-الشرق-الأوسط-1093569596.html

خبير أمريكي: اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة يعيق التوصل إلى حل للأزمة في الشرق الأوسط

خبير أمريكي: اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة يعيق التوصل إلى حل للأزمة في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكد جيفري ساكس، الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، أن الطريق لحل الأزمة في الشرق الأوسط واضح، لكن اللوبي الإسرائيلي القوي في الولايات... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T07:19+0000

2024-10-09T07:19+0000

2024-10-09T07:19+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

لبنان

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4654e0c578ed8368f6a65e2ca4de4f54.jpg

وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك": "هذا القرار واضح تماما، لكن الإرادة السياسية تم حجبها حتى الآن من قبل اللوبي الإسرائيلي القوي".وأشار إلى إمكانية إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وإجراءات أخرى لضمان أمن إسرائيل وفلسطين.وبعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي، حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح غالبية السكان.وتشير الأمم المتحدة إلى أن حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، يحتاج إلى عمليات إعادة إعمار قد تتطلّب عقودا من الزمن وعشرات مليارات الدولارات، وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن قطاع غزة سيحتاج إلى نحو "80 عاما لاستعادة جميع وحدات الإسكان المدمرة بالكامل"، طبقا لتقييم افتراضي يستند إلى وتيرة إعادة إعمار اتُبعت في الصراعات السابقة في غزة.

https://sarabic.ae/20241009/أول-تعليق-من-حماس-على-إمكانية-انتقال-قادة-الحركة-إلى-السودان-في-إطار-صفقة-مع-إسرائيل-1093568036.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

لبنان

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, قطاع غزة, العالم, العالم العربي