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العفو الدولية: إسرائيل تصدر إنذارات إخلاء "مضللة" في لبنان للسيطرة على المناطق الحدودية
العفو الدولية: إسرائيل تصدر إنذارات إخلاء "مضللة" في لبنان للسيطرة على المناطق الحدودية
سبوتنيك عربي
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تصدر إنذارات "مضللة" للسكان لإخلاء مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، معربة عن مخاوفها من أنها... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أنييس كالامار، في بيان إنّ "تحذيرات الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية، الحي ذي الكثافة السكانية العالية في جنوب بيروت، كانت غير مناسبة".وذكرت أمنستي أنها حلّلت أكثر من 12 تحذيرا للإخلاء وخرائط وأجرت مقابلات مع سكان في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية التي تعد معقلا لحزب الله.وتابعت أن "الظروف التي تخلقها إجراءات إسرائيل في جنوب لبنان تخاطر بتهجير قسري لغالبية السكان المدنيين هناك".ولم ترد إسرائيل على هذه الاتهامات من منظمة العفو الدولية.
https://sarabic.ae/20241010/الصحة-اللبنانية-مقتل-11-شخصا-وإصابة-48-آخرين-في-حصيلة-أولية-للغارات-الإسرائيلية-على-بيروت-1093626771.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل
العفو الدولية: إسرائيل تصدر إنذارات إخلاء "مضللة" في لبنان للسيطرة على المناطق الحدودية
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تصدر إنذارات "مضللة" للسكان لإخلاء مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، معربة عن مخاوفها من أنها تهدف لاقتلاع السكان من المنطقة الحدودية في ظل الحرب ضد "حزب الله".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو
، أنييس كالامار، في بيان إنّ "تحذيرات الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية، الحي ذي الكثافة السكانية العالية في جنوب بيروت، كانت غير مناسبة".
وذكرت أمنستي
أنها حلّلت أكثر من 12 تحذيرا للإخلاء وخرائط وأجرت مقابلات مع سكان في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية التي تعد معقلا لحزب الله.
وأضافت أن التحذيرات تضمنت "خرائط مضللة" وتم نشرها "قبل وقت قصير، في إحدى الحالات، قبل أقل من 30 دقيقة من بدء الضربات، في منتصف الليل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما كان كثير من السكان نيام".
وتابعت أن "الظروف التي تخلقها إجراءات إسرائيل في جنوب لبنان تخاطر بتهجير قسري لغالبية السكان المدنيين هناك".
ولم ترد إسرائيل على هذه الاتهامات من منظمة العفو الدولية.