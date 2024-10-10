https://sarabic.ae/20241010/إعلام-استهداف-عناصر-من-حزب-الله-في-الغارة-الإسرائيلية-على-بيروت--1093626435.html

إعلام: استهداف عناصر من "حزب الله" في الغارة الإسرائيلية على بيروت

إعلام: استهداف عناصر من "حزب الله" في الغارة الإسرائيلية على بيروت

سبوتنيك عربي

استهدفت غارة إسرائيلية في وسط العاصمة اللبنانية بيروت شخصية واحدة على الأقل من "حزب الله"، وأدت إلى مقتل 2 على الأقل وإصابة 9 أشخاص، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T18:33+0000

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وبحسب تلك الوسائل، تركزت الضربات في منطقة النويري بين برج أبي حيدر والبسطا الفوقا في بيروت، ما أدى إلى انهيار مبنى بالكامل جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة النويري، وهي منطقة لم تتعرض للقصف من قبل.وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في شارع النويري بمنطقة رأس النبع في العاصمة بيروت.وأضاف المراسل أن الدفاع المدني اللبناني يعمل على سحب الضحايا من تحت الأنقاض لينقلها إلى مستشفيات المناطق المجاورة.ومن جانبها، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام خبر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط منطقة رأس النبع – النويري، موضحة أن سيارات الإسعاف هرعت على الفور إلى المنطقة، فيما غطت سحب الدخان السماء.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، شن غارات جوية جنوبي لبنان ما أسفر عن مقتل قياديين في حزب الله اللبناني، في وقت صدرت فيه أوامر بإخلاء "ربع مساحة" البلاد، وفق تصريحات مسؤول أممي، وذلك بالتزامن مع تواصل المساعي الدبلوماسية الدولية لوقف القتال.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو اغتال أحمد مصطفى، قائد منطقة حولا بـ"حزب الله"، والذي كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة"، مضيفًا أنه اغتال أيضا "قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع بالحزب في ميس الجبل محمد علي حمدان".من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الخميس، أن عدد الغارات التي استهدفت المنطقة الحدودية في الهرمل بلغت 9 حتى ظهر اليوم.

https://sarabic.ae/20241010/حزب-الله-يستهدف-21-موقعاً-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1093599909.html

https://sarabic.ae/20241008/البنتاغون-ندعم-استهداف-إسرائيل-لحزب-الله-في-لبنان-بطريقة-تقلل-من-الخسائر-بين-المدنيين-1093562860.html

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