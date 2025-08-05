https://sarabic.ae/20250805/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-أغنى-10-دول-أفريقية-لعام-2025-1103389365.html

دولة عربية تتصدر قائمة أغنى 10 دول أفريقية لعام 2025

دولة عربية تتصدر قائمة أغنى 10 دول أفريقية لعام 2025

سبوتنيك عربي

لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية لفهم أداء أي بلد، إلا أن الرقم وحده لا يكفي لوصف الوضع، حيث أن أغنى دول أفريقيا في عام 2025، لا تنتج... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T09:58+0000

2025-08-05T09:58+0000

2025-08-05T09:58+0000

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وكشف تقرير جديد نشرته مجلة "أفريكان إيكسبونينت"، عن قائمة لأكبر 10 اقتصادات في أفريقيا، مشيرًا إلى أن "الناتج الاقتصادي الإجمالي لأفريقيا تجاوز 2.8 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2025، حيث تُمثل الاقتصادات العشرة الكبرى أكثر من 76% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وما تزال نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا في الصدارة، إلا أن الدول الغنية بالموارد مثل الجزائر وأنغولا شهدت مكاسب ملحوظة بفضل زيادة الطلب على الوقود الأحفوري والمعادن.وسجّلت الجزائر أعلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بين الدول العشر الكبرى، حيث نما بأكثر من 4.5%، بفضل ارتفاع صادرات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي القوية والإنفاق العام الحكومي. كما انتعشت أنغولا بعد سنوات من الركود، مدفوعة بالإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي وارتفاع أسعار النفط الخام.واستعرض التقرير قائمة لأغنى 10 دول أفريقية لعام 2025 وهي كالآتي:1- الجزائرتبقى الجزائر أغنى دولة في أفريقيا بحلول أوائل عام 2025، بناتج محلي إجمالي ضخم يبلغ 266.78 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 9.47% من إجمالي الناتج الاقتصادي للقارة. ونظرًا لكونها عملاقًا في قطاع الهيدروكربونات، تواصل الجزائر الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، حيث تشكل الهيدروكربونات ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و60% من الإيرادات الحكومية. ولكن على عكس العقود السابقة، تركز الحكومة الآن استثماراتها بكثافة في القطاعات غير النفطية.2- أنغولابناتج محلي إجمالي قدره 92.12 مليار دولار أمريكي، تحتل أنغولا المرتبة الثانية في الترتيب الاقتصادي لأفريقيا لعام 2025، بنسبة 3.27% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وقد شهدت البلاد تحولاً كبيراً خلال العقد الماضي، حيث انتقلت من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يسعى بنشاط إلى التنويع. وبينما لا يزال النفط يسهم بشكل كبير في الإيرادات الوطنية، فإن الاستثمارات في الزراعة ومصائد الأسماك والتصنيع تنمو باطراد.3- الكاميرونسجلت الكاميرون ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 53.20 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما يجعلها تمثل 1.89% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا. تعد الكاميرون دولة ذات وزن اقتصادي كبير في وسط أفريقيا بفضل اقتصادها المتنوع، الذي يشمل الزراعة والطاقة والغابات والتعدين والخدمات. ولا يزال النفط والغاز يلعبان دورًا رئيسيًا، لا سيما مع تجديد الحكومة لعقود الحفر البحري وصفقات تصدير الغاز الطبيعي المسال.4- بوتسواناوصل اقتصاد بوتسوانا إلى 21.42 مليار دولار أمريكي كناتج محلي إجمالي في أوائل عام 2025، وهو ما يمثل نحو 0.76% من إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا. وتواصل بوتسوانا، المعروفة باستقرارها السياسي وسياساتها الاقتصادية الحكيمة وحوكمتها الشفافة، تميزها في منطقة الجنوب الأفريقي. ولا يزال قطاع الألماس يشكل العمود الفقري لاقتصادها، إلا أن التوجهات الأخيرة نحو التنويع الاقتصادي تكتسب زخما متزايدا.5- بوركينا فاسوسجّلت بوركينا فاسو ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 21.90 مليار دولار أمريكي في أوائل عام 2025، وهو ما يمثل نحو 0.78% من إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا. ورغم التحديات الأمنية المستمرة في مناطقها الشمالية والشرقية، واصلت البلاد نموها بفضل قطاعها الزراعي المرن وتوسع صناعة تعدين الذهب. ويمثل الذهب الآن أكثر من 70% من عائدات صادرات البلاد، مدفوعًا بالتعدين الصناعي والعمليات الحرفية.6- بنينبدأت بنين عام 2025، بناتج محلي إجمالي يقدّر بنحو 21.37 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نحو 0.76% من الناتج المحلي الإجمالي القاري. وقد رسّخت البلاد مكانتها تدريجيًا كطريق تجاري هام، بفضل البنية التحتية الجديدة في ميناء كوتونو، وطرق النقل الجديدة التي يجري إنشاؤها نحو النيجر وبوركينا فاسو. ويبقى القطن أهم الصادرات الرئيسية، حيث تسعى الحكومة إلى تنويع الصناعات التحويلية والتجهيز الزراعي.7- تشادمع مطلع عام 2025، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لتشاد 18.70 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.66% من إجمالي اقتصاد أفريقيا. لا يزال اقتصادها يعتمد على النفط، حيث تمثل عائدات النفط أكثر من 60% من إيرادات الحكومة. في الأشهر الأخيرة، بذلت جهود لتعزيز النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط، وتنفذ الحكومة استثمارات متنوعة في قطاعات الثروة الحيوانية والطاقة المتجددة والتجارة عبر الحدود مع السودان والكاميرون ونيجيريا.8- بورونديسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لبوروندي 3.08 مليار دولار أمريكي في عام 2025، أي ما يعادل 0.11% من اقتصاد القارة. ولا يزال اقتصاد البلاد يعتمد على الزراعة، ويحرز تقدمًا مضطردًا في جهود التعافي بعد الصراع. ولا يزال البن والشاي من أبرز المنتجات التصديرية، حيث تجري الحكومة إصلاحات مستدامة في قطاع البن والشاي لتطوير منتج ذي جودة منخفضة في الغالب، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية.9- الرأس الأخضرالرأس الأخضر دولة جزرية صغيرة تقع قبالة سواحل غرب أفريقيا، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2.72 مليار دولار أمريكي في عام 2025، أي ما يعادل 0.1% فقط من إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا. يعتمد اقتصادها على السياحة والخدمات، ويولد الثروة من خلال الحوكمة الرشيدة، والمؤسسات الديمقراطية المستقرة، والتواصل الرقمي القوي بين مواطنيها في الخارج.10- جمهورية أفريقيا الوسطىفي أوائل عام 2025، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية أفريقيا الوسطى نحو 2.81 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 0.1% من إجمالي الناتج الاقتصادي لأفريقيا. ورغم صغر حجمها، إلا أن البلاد غنية بالمعادن، حيث لم تستغل بالكامل بعد احتياطياتها من الذهب والماس واليورانيوم. ولا يزال عدم الاستقرار السياسي ومحدودية البنية التحتية يشكلان عائقين رئيسيين، إلا أن جهود بناء السلام التدريجية ومشاريع البنية التحتية الممولة من الجهات المانحة تُطلق العنان ببطء لقطاعات مثل التعدين الحرفي والغابات.وخلص التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء 4.0% في عام 2025، إلا أن هذا الرقم يخفي تفاوتات كبيرة. من الواضح أن تركيبة أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا تشير إلى وجود فرصة وحذر في آن واحد.بينها عربية... أفضل 10 شركات نقل في أفريقيا لعام 2025بينها عربية... قائمة أذكى 10 شعوب في أفريقيا

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