دولة عربية تتصدر قائمة أغنى 10 دول أفريقية لعام 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250805/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-أغنى-10-دول-أفريقية-لعام-2025-1103389365.html
دولة عربية تتصدر قائمة أغنى 10 دول أفريقية لعام 2025
دولة عربية تتصدر قائمة أغنى 10 دول أفريقية لعام 2025
سبوتنيك عربي
لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية لفهم أداء أي بلد، إلا أن الرقم وحده لا يكفي لوصف الوضع، حيث أن أغنى دول أفريقيا في عام 2025، لا تنتج... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T09:58+0000
2025-08-05T09:58+0000
اقتصاد
أفريقيا
الجزائر
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082951048_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_17b81169c3e31b83c2d13152b0ca7498.png
وكشف تقرير جديد نشرته مجلة "أفريكان إيكسبونينت"، عن قائمة لأكبر 10 اقتصادات في أفريقيا، مشيرًا إلى أن "الناتج الاقتصادي الإجمالي لأفريقيا تجاوز 2.8 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2025، حيث تُمثل الاقتصادات العشرة الكبرى أكثر من 76% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وما تزال نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا في الصدارة، إلا أن الدول الغنية بالموارد مثل الجزائر وأنغولا شهدت مكاسب ملحوظة بفضل زيادة الطلب على الوقود الأحفوري والمعادن.وسجّلت الجزائر أعلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بين الدول العشر الكبرى، حيث نما بأكثر من 4.5%، بفضل ارتفاع صادرات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي القوية والإنفاق العام الحكومي. كما انتعشت أنغولا بعد سنوات من الركود، مدفوعة بالإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي وارتفاع أسعار النفط الخام.واستعرض التقرير قائمة لأغنى 10 دول أفريقية لعام 2025 وهي كالآتي:1- الجزائرتبقى الجزائر أغنى دولة في أفريقيا بحلول أوائل عام 2025، بناتج محلي إجمالي ضخم يبلغ 266.78 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 9.47% من إجمالي الناتج الاقتصادي للقارة. ونظرًا لكونها عملاقًا في قطاع الهيدروكربونات، تواصل الجزائر الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، حيث تشكل الهيدروكربونات ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و60% من الإيرادات الحكومية. ولكن على عكس العقود السابقة، تركز الحكومة الآن استثماراتها بكثافة في القطاعات غير النفطية.2- أنغولابناتج محلي إجمالي قدره 92.12 مليار دولار أمريكي، تحتل أنغولا المرتبة الثانية في الترتيب الاقتصادي لأفريقيا لعام 2025، بنسبة 3.27% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وقد شهدت البلاد تحولاً كبيراً خلال العقد الماضي، حيث انتقلت من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يسعى بنشاط إلى التنويع. وبينما لا يزال النفط يسهم بشكل كبير في الإيرادات الوطنية، فإن الاستثمارات في الزراعة ومصائد الأسماك والتصنيع تنمو باطراد.3- الكاميرونسجلت الكاميرون ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 53.20 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما يجعلها تمثل 1.89% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا. تعد الكاميرون دولة ذات وزن اقتصادي كبير في وسط أفريقيا بفضل اقتصادها المتنوع، الذي يشمل الزراعة والطاقة والغابات والتعدين والخدمات. ولا يزال النفط والغاز يلعبان دورًا رئيسيًا، لا سيما مع تجديد الحكومة لعقود الحفر البحري وصفقات تصدير الغاز الطبيعي المسال.4- بوتسواناوصل اقتصاد بوتسوانا إلى 21.42 مليار دولار أمريكي كناتج محلي إجمالي في أوائل عام 2025، وهو ما يمثل نحو 0.76% من إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا. وتواصل بوتسوانا، المعروفة باستقرارها السياسي وسياساتها الاقتصادية الحكيمة وحوكمتها الشفافة، تميزها في منطقة الجنوب الأفريقي. ولا يزال قطاع الألماس يشكل العمود الفقري لاقتصادها، إلا أن التوجهات الأخيرة نحو التنويع الاقتصادي تكتسب زخما متزايدا.5- بوركينا فاسوسجّلت بوركينا فاسو ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 21.90 مليار دولار أمريكي في أوائل عام 2025، وهو ما يمثل نحو 0.78% من إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا. ورغم التحديات الأمنية المستمرة في مناطقها الشمالية والشرقية، واصلت البلاد نموها بفضل قطاعها الزراعي المرن وتوسع صناعة تعدين الذهب. ويمثل الذهب الآن أكثر من 70% من عائدات صادرات البلاد، مدفوعًا بالتعدين الصناعي والعمليات الحرفية.6- بنينبدأت بنين عام 2025، بناتج محلي إجمالي يقدّر بنحو 21.37 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نحو 0.76% من الناتج المحلي الإجمالي القاري. وقد رسّخت البلاد مكانتها تدريجيًا كطريق تجاري هام، بفضل البنية التحتية الجديدة في ميناء كوتونو، وطرق النقل الجديدة التي يجري إنشاؤها نحو النيجر وبوركينا فاسو. ويبقى القطن أهم الصادرات الرئيسية، حيث تسعى الحكومة إلى تنويع الصناعات التحويلية والتجهيز الزراعي.7- تشادمع مطلع عام 2025، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لتشاد 18.70 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.66% من إجمالي اقتصاد أفريقيا. لا يزال اقتصادها يعتمد على النفط، حيث تمثل عائدات النفط أكثر من 60% من إيرادات الحكومة. في الأشهر الأخيرة، بذلت جهود لتعزيز النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط، وتنفذ الحكومة استثمارات متنوعة في قطاعات الثروة الحيوانية والطاقة المتجددة والتجارة عبر الحدود مع السودان والكاميرون ونيجيريا.8- بورونديسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لبوروندي 3.08 مليار دولار أمريكي في عام 2025، أي ما يعادل 0.11% من اقتصاد القارة. ولا يزال اقتصاد البلاد يعتمد على الزراعة، ويحرز تقدمًا مضطردًا في جهود التعافي بعد الصراع. ولا يزال البن والشاي من أبرز المنتجات التصديرية، حيث تجري الحكومة إصلاحات مستدامة في قطاع البن والشاي لتطوير منتج ذي جودة منخفضة في الغالب، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية.9- الرأس الأخضرالرأس الأخضر دولة جزرية صغيرة تقع قبالة سواحل غرب أفريقيا، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2.72 مليار دولار أمريكي في عام 2025، أي ما يعادل 0.1% فقط من إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا. يعتمد اقتصادها على السياحة والخدمات، ويولد الثروة من خلال الحوكمة الرشيدة، والمؤسسات الديمقراطية المستقرة، والتواصل الرقمي القوي بين مواطنيها في الخارج.10- جمهورية أفريقيا الوسطىفي أوائل عام 2025، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية أفريقيا الوسطى نحو 2.81 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 0.1% من إجمالي الناتج الاقتصادي لأفريقيا. ورغم صغر حجمها، إلا أن البلاد غنية بالمعادن، حيث لم تستغل بالكامل بعد احتياطياتها من الذهب والماس واليورانيوم. ولا يزال عدم الاستقرار السياسي ومحدودية البنية التحتية يشكلان عائقين رئيسيين، إلا أن جهود بناء السلام التدريجية ومشاريع البنية التحتية الممولة من الجهات المانحة تُطلق العنان ببطء لقطاعات مثل التعدين الحرفي والغابات.وخلص التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء 4.0% في عام 2025، إلا أن هذا الرقم يخفي تفاوتات كبيرة. من الواضح أن تركيبة أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا تشير إلى وجود فرصة وحذر في آن واحد.بينها عربية... أفضل 10 شركات نقل في أفريقيا لعام 2025بينها عربية... قائمة أذكى 10 شعوب في أفريقيا
https://sarabic.ae/20250721/5-اتفاقيات-قد-تغير-واقع-الطاقة-في-الجزائر-1102882418.html
https://sarabic.ae/20250427/دولة-عربية-تحتل-المركز-الثاني-بين-أكبر-اقتصادات-أفريقيا-في-2025-1099925273.html
https://sarabic.ae/20231122/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-أقوى-10-اقتصادات-في-أفريقيا-لعام-2023-1083374061.html
https://sarabic.ae/20250726/دولة-عربية-تحتضن-أول-مقر-إقليمي-لـالفيفا-في-أفريقيا-1103058481.html
https://sarabic.ae/20250722/بينها-عربية-أفضل-10-دول-في-أفريقيا-من-حيث-ريادة-الأعمال-1102905504.html
https://sarabic.ae/20250711/الصين-والمغرب-يطلقان-ممرا-لوجستيا-جديدا-لتعزيز-التجارة-مع-أفريقيا-1102580263.html
أفريقيا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082951048_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_248a7a9d77434a1c4402de0d00eb9b4e.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أفريقيا, الجزائر, العالم, العالم العربي
اقتصاد, أفريقيا, الجزائر, العالم, العالم العربي

دولة عربية تتصدر قائمة أغنى 10 دول أفريقية لعام 2025

09:58 GMT 05.08.2025
© Sputnikأسهل وأصعب وجهات السفر في أفريقيا بالنسبة للأفارقة
أسهل وأصعب وجهات السفر في أفريقيا بالنسبة للأفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية لفهم أداء أي بلد، إلا أن الرقم وحده لا يكفي لوصف الوضع، حيث أن أغنى دول أفريقيا في عام 2025، لا تنتج الثروة فحسب، بل تكشف أيضًا عن اتجاهات جوهرية في مجالات التنويع والتجارة العالمية والحوكمة.
وكشف تقرير جديد نشرته مجلة "أفريكان إيكسبونينت"، عن قائمة لأكبر 10 اقتصادات في أفريقيا، مشيرًا إلى أن "الناتج الاقتصادي الإجمالي لأفريقيا تجاوز 2.8 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2025، حيث تُمثل الاقتصادات العشرة الكبرى أكثر من 76% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وما تزال نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا في الصدارة، إلا أن الدول الغنية بالموارد مثل الجزائر وأنغولا شهدت مكاسب ملحوظة بفضل زيادة الطلب على الوقود الأحفوري والمعادن.
وسجّلت الجزائر أعلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بين الدول العشر الكبرى، حيث نما بأكثر من 4.5%، بفضل ارتفاع صادرات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي القوية والإنفاق العام الحكومي. كما انتعشت أنغولا بعد سنوات من الركود، مدفوعة بالإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي وارتفاع أسعار النفط الخام.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
5 اتفاقيات قد تغير واقع الطاقة في الجزائر
21 يوليو, 15:31 GMT
واستعرض التقرير قائمة لأغنى 10 دول أفريقية لعام 2025 وهي كالآتي:

1- الجزائر

تبقى الجزائر أغنى دولة في أفريقيا بحلول أوائل عام 2025، بناتج محلي إجمالي ضخم يبلغ 266.78 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 9.47% من إجمالي الناتج الاقتصادي للقارة. ونظرًا لكونها عملاقًا في قطاع الهيدروكربونات، تواصل الجزائر الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، حيث تشكل الهيدروكربونات ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و60% من الإيرادات الحكومية. ولكن على عكس العقود السابقة، تركز الحكومة الآن استثماراتها بكثافة في القطاعات غير النفطية.

2- أنغولا

بناتج محلي إجمالي قدره 92.12 مليار دولار أمريكي، تحتل أنغولا المرتبة الثانية في الترتيب الاقتصادي لأفريقيا لعام 2025، بنسبة 3.27% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وقد شهدت البلاد تحولاً كبيراً خلال العقد الماضي، حيث انتقلت من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يسعى بنشاط إلى التنويع. وبينما لا يزال النفط يسهم بشكل كبير في الإيرادات الوطنية، فإن الاستثمارات في الزراعة ومصائد الأسماك والتصنيع تنمو باطراد.
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
دولة عربية تحتل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات أفريقيا في 2025
27 أبريل, 05:51 GMT

3- الكاميرون

سجلت الكاميرون ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 53.20 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما يجعلها تمثل 1.89% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا. تعد الكاميرون دولة ذات وزن اقتصادي كبير في وسط أفريقيا بفضل اقتصادها المتنوع، الذي يشمل الزراعة والطاقة والغابات والتعدين والخدمات. ولا يزال النفط والغاز يلعبان دورًا رئيسيًا، لا سيما مع تجديد الحكومة لعقود الحفر البحري وصفقات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

4- بوتسوانا

وصل اقتصاد بوتسوانا إلى 21.42 مليار دولار أمريكي كناتج محلي إجمالي في أوائل عام 2025، وهو ما يمثل نحو 0.76% من إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا. وتواصل بوتسوانا، المعروفة باستقرارها السياسي وسياساتها الاقتصادية الحكيمة وحوكمتها الشفافة، تميزها في منطقة الجنوب الأفريقي. ولا يزال قطاع الألماس يشكل العمود الفقري لاقتصادها، إلا أن التوجهات الأخيرة نحو التنويع الاقتصادي تكتسب زخما متزايدا.
صورة للقارة الأفريقية ضمن حبات القمح (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
دولة عربية تتصدر قائمة أقوى 10 اقتصادات في أفريقيا لعام 2023
22 نوفمبر 2023, 10:53 GMT

5- بوركينا فاسو

سجّلت بوركينا فاسو ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 21.90 مليار دولار أمريكي في أوائل عام 2025، وهو ما يمثل نحو 0.78% من إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا. ورغم التحديات الأمنية المستمرة في مناطقها الشمالية والشرقية، واصلت البلاد نموها بفضل قطاعها الزراعي المرن وتوسع صناعة تعدين الذهب. ويمثل الذهب الآن أكثر من 70% من عائدات صادرات البلاد، مدفوعًا بالتعدين الصناعي والعمليات الحرفية.

6- بنين

بدأت بنين عام 2025، بناتج محلي إجمالي يقدّر بنحو 21.37 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نحو 0.76% من الناتج المحلي الإجمالي القاري. وقد رسّخت البلاد مكانتها تدريجيًا كطريق تجاري هام، بفضل البنية التحتية الجديدة في ميناء كوتونو، وطرق النقل الجديدة التي يجري إنشاؤها نحو النيجر وبوركينا فاسو. ويبقى القطن أهم الصادرات الرئيسية، حيث تسعى الحكومة إلى تنويع الصناعات التحويلية والتجهيز الزراعي.
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
مجتمع
دولة عربية تحتضن أول مقر إقليمي لـ"الفيفا" في أفريقيا
26 يوليو, 12:42 GMT

7- تشاد

مع مطلع عام 2025، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لتشاد 18.70 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.66% من إجمالي اقتصاد أفريقيا. لا يزال اقتصادها يعتمد على النفط، حيث تمثل عائدات النفط أكثر من 60% من إيرادات الحكومة. في الأشهر الأخيرة، بذلت جهود لتعزيز النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط، وتنفذ الحكومة استثمارات متنوعة في قطاعات الثروة الحيوانية والطاقة المتجددة والتجارة عبر الحدود مع السودان والكاميرون ونيجيريا.

8- بوروندي

سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لبوروندي 3.08 مليار دولار أمريكي في عام 2025، أي ما يعادل 0.11% من اقتصاد القارة. ولا يزال اقتصاد البلاد يعتمد على الزراعة، ويحرز تقدمًا مضطردًا في جهود التعافي بعد الصراع. ولا يزال البن والشاي من أبرز المنتجات التصديرية، حيث تجري الحكومة إصلاحات مستدامة في قطاع البن والشاي لتطوير منتج ذي جودة منخفضة في الغالب، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية.
ريادة الأعمال في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
بينها عربية.. أفضل 10 دول في أفريقيا من حيث ريادة الأعمال
22 يوليو, 10:40 GMT

9- الرأس الأخضر

الرأس الأخضر دولة جزرية صغيرة تقع قبالة سواحل غرب أفريقيا، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2.72 مليار دولار أمريكي في عام 2025، أي ما يعادل 0.1% فقط من إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا. يعتمد اقتصادها على السياحة والخدمات، ويولد الثروة من خلال الحوكمة الرشيدة، والمؤسسات الديمقراطية المستقرة، والتواصل الرقمي القوي بين مواطنيها في الخارج.

10- جمهورية أفريقيا الوسطى

في أوائل عام 2025، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية أفريقيا الوسطى نحو 2.81 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 0.1% من إجمالي الناتج الاقتصادي لأفريقيا. ورغم صغر حجمها، إلا أن البلاد غنية بالمعادن، حيث لم تستغل بالكامل بعد احتياطياتها من الذهب والماس واليورانيوم. ولا يزال عدم الاستقرار السياسي ومحدودية البنية التحتية يشكلان عائقين رئيسيين، إلا أن جهود بناء السلام التدريجية ومشاريع البنية التحتية الممولة من الجهات المانحة تُطلق العنان ببطء لقطاعات مثل التعدين الحرفي والغابات.
الصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع إفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
الصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع أفريقيا
11 يوليو, 07:11 GMT
وخلص التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء 4.0% في عام 2025، إلا أن هذا الرقم يخفي تفاوتات كبيرة. من الواضح أن تركيبة أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا تشير إلى وجود فرصة وحذر في آن واحد.
بينها عربية... أفضل 10 شركات نقل في أفريقيا لعام 2025
بينها عربية... قائمة أذكى 10 شعوب في أفريقيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала