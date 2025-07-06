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بينها عربية... قائمة أذكى 10 شعوب في أفريقيا
بينها عربية... قائمة أذكى 10 شعوب في أفريقيا
سبوتنيك عربي
آظهرت بيانات عن دراسة حديثة، قائمة بأكثر 10 دول أفريقية من حيث متوسط ذكاء الفرد، حيث تضمنت القائمة بلدانا صغيرة الحجم، واستبعدت دولا كبيرة أخرى. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T12:58+0000
2025-07-06T12:58+0000
العالم
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أفريقيا
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وتتصدر موريشيوس، حسب بيانات "وورلد بوبيوليشن ريفيو"، القائمة الأفريقية، مما يظهر كيف تعطي هذه الجزيرة الصغيرة، المعروفة بسياحتها، الأولوية للقطاع الأكاديمي وتدير نظامها بكفاءة.ويتعلق الذكاء الوطني، بكيفية تعلم سكان الدولة للمعرفة ومعالجتها وتطبيقها وتكيفها بغض النظر عن حجم سكانها أو ناتجها المحلي الإجمالي أو حدودها. يعكس معدل الذكاء (IQ) في هذا السياق كيفية تنمية المجتمعات للتفكير، والأداء في حل المشكلات، والمنطق، واختبارات الذاكرة من خلال القيم الثقافية والتقاليد الفكرية العريقة وأنظمة التعليم.وتم تصنيف الدول على الشكل التالي: 1. موريشيوستتصدر موريشيوس القائمة في أفريقيا بمتوسط ​​ذكاء 86.56، وتتمتع البلاد بسياسة حكومية قوية، ومزيج استراتيجي من التعليم متعدد الثقافات، وثقافة وطنية تحترم التحصيل الأكاديمي، ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في موريشيوس 100%، كما تجذب جامعات موريشيوس الطلاب الأجانب، ويتفوق طلابها على المتوسط ​​العالمي بشكل ملحوظ.2.ليبيايبلغ متوسط ​​معدل الذكاء في ليبيا 80.92 على الرغم من الصراع الداخلي، ويعزى ارتفاع معدل الذكاء في ليبيا إلى تركيزها الراسخ على التعليم التقني، لا سيما في مجالات هندسة النفط والعمارة والطب، حسب موقع "ذا أفريكان إكسبونينت".3.تونستشتهر تونس بابتكارها وذكائها، بمتوسط ​​معدل ذكاء يبلغ 79.22، استثمرت البلاد بكثافة في التعليم العالي والتكنولوجيا والعلوم، في شمال أفريقيا، تبوأت تونس مكانة رائدة في معدل الذكاء، بفضل عدد كبير من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونظامها الحكومي المتين.4. السودانيبلغ متوسط ​​معدل الذكاء في السودان 78.87، وتعد البلاد موطنا لأحد أقدم المؤسسات الجامعية، بما في ذلك جامعة الخرطوم، التي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية.5. تشاديمكن أن يعزى متوسط ​​معدل الذكاء في تشاد، والبالغ 78.87، إلى أنظمتها المعرفية المحلية، وقدرتها القوية على حل المشكلات رغم مواردها المحدودة، وما يميز تشاد هو قدرتها على التكيف، ولبناء نظام تعليمي أقوى، وفرت الحكومة والمنظمات غير الحكومية في الآونة الأخيرة فرصا أكبر للتعليم باللغتين العربية والفرنسية.6. سيشلبمتوسط ​​معدل ذكاء يبلغ 78.76، تشتهر سيشل بارتفاع مؤشر التنمية البشرية وقلة عدد سكانها، ويسهم إرثها الاستعماري من البريطانيين والفرنسيين في هيكلة نظامها التعليمي الجيد، كما أسهم التعليم المجاني في المرحلتين الابتدائية والثانوية بشكل كبير في تحقيق محو الأمية للجميع.7. السنغاليبلغ متوسط ​​معدل الذكاء في السنغال 77.37، وتعرف البلاد بكونها مركزا ثقافيا، بل إنها استثمرت في نموها الفكري، على مدار العقود الماضية، حظيت إصلاحاتها التعليمية باستثمارات أكبر من القطاعات الأخرى، وتحتضن السنغال العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث الكبرى، مما يزيد من معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والالتحاق بالمدارس.8. جزر القمرجزر القمر دولة تقع في المحيط الهندي، ذات تعداد سكاني صغير، ويبلغ متوسط ​​معدل الذكاء فيها 77.07، مما يعكس مكانتها المرموقة في ثقافة التعلم، لا سيما في النظم المجتمعية والدينية، وقد أسهم تأثير اللغتين العربية والفرنسية في نظام التعلم في زيادة فعاليته.9. مدغشقرتشتهر مدغشقر بحياتها البرية الفريدة وتنوعها البيولوجي، وسجلت البلاد معدل ذكاء بلغ 76.79، مما يظهر جهودها في إعطاء الأولوية للتعليم، وخاصة بين الشباب.10. أوغندايبلغ متوسط ​​معدل الذكاء في أوغندا 76.42، وتعكس هذه النتيجة اهتمام البلاد الكبير بالتعليم والتعلم، في بلد عانى من تحديات داخلية وخارجية، وتضم أوغندا إحدى أكثر المؤسسات الأكاديمية احتراما، وهي جامعة ماكيريري.دولتان عربيتان ضمن أكثر 10 دول توليدا للكهرباء بالغاز خلال 2024
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https://sarabic.ae/20240911/أفضل-10-جامعات-عربية-تضعك-على-طريق-حلمك---1092615117.html
https://sarabic.ae/20250630/صدارة-أفريقية-أين-تقع-أكبر-10-مناجم-ذهب-في-العالم؟-1102213838.html
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العالم, منوعات, أفريقيا
العالم, منوعات, أفريقيا

بينها عربية... قائمة أذكى 10 شعوب في أفريقيا

12:58 GMT 06.07.2025
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في منتدى "روسيا - أفريقيا 2023" في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبو فوروم" في سان بطرسبورغ، روسيا
المشاركون في منتدى روسيا - أفريقيا 2023 في مركز المعارض والمؤتمرات إكسبو فوروم في سان بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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تابعنا عبر
آظهرت بيانات عن دراسة حديثة، قائمة بأكثر 10 دول أفريقية من حيث متوسط ذكاء الفرد، حيث تضمنت القائمة بلدانا صغيرة الحجم، واستبعدت دولا كبيرة أخرى.
وتتصدر موريشيوس، حسب بيانات "وورلد بوبيوليشن ريفيو"، القائمة الأفريقية، مما يظهر كيف تعطي هذه الجزيرة الصغيرة، المعروفة بسياحتها، الأولوية للقطاع الأكاديمي وتدير نظامها بكفاءة.
ويتعلق الذكاء الوطني، بكيفية تعلم سكان الدولة للمعرفة ومعالجتها وتطبيقها وتكيفها بغض النظر عن حجم سكانها أو ناتجها المحلي الإجمالي أو حدودها. يعكس معدل الذكاء (IQ) في هذا السياق كيفية تنمية المجتمعات للتفكير، والأداء في حل المشكلات، والمنطق، واختبارات الذاكرة من خلال القيم الثقافية والتقاليد الفكرية العريقة وأنظمة التعليم.
وتم تصنيف الدول على الشكل التالي:

1. موريشيوس

تتصدر موريشيوس القائمة في أفريقيا بمتوسط ​​ذكاء 86.56، وتتمتع البلاد بسياسة حكومية قوية، ومزيج استراتيجي من التعليم متعدد الثقافات، وثقافة وطنية تحترم التحصيل الأكاديمي، ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في موريشيوس 100%، كما تجذب جامعات موريشيوس الطلاب الأجانب، ويتفوق طلابها على المتوسط ​​العالمي بشكل ملحوظ.

2.ليبيا

يبلغ متوسط ​​معدل الذكاء في ليبيا 80.92 على الرغم من الصراع الداخلي، ويعزى ارتفاع معدل الذكاء في ليبيا إلى تركيزها الراسخ على التعليم التقني، لا سيما في مجالات هندسة النفط والعمارة والطب، حسب موقع "ذا أفريكان إكسبونينت".
وقد وسعت البلاد نظام التعليم المجاني ليشمل المستوى الجامعي قبل ثورة 2011، ويسعى الشباب الليبي للحصول على شهادات دولية إضافية للاستفادة من أفكارهم ومهاراتهم الجديدة في تعزيز ثقافتهم الفكرية.
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3.تونس

تشتهر تونس بابتكارها وذكائها، بمتوسط ​​معدل ذكاء يبلغ 79.22، استثمرت البلاد بكثافة في التعليم العالي والتكنولوجيا والعلوم، في شمال أفريقيا، تبوأت تونس مكانة رائدة في معدل الذكاء، بفضل عدد كبير من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونظامها الحكومي المتين.
شباب تونس أكثر توجها نحو التكنولوجيا، كما يحقق طلابها أداء متميزا في المسابقات الأكاديمية الدولية، ويشهد معدل الثقافة الرقمية في تونس نموا متسارعا.

4. السودان

يبلغ متوسط ​​معدل الذكاء في السودان 78.87، وتعد البلاد موطنا لأحد أقدم المؤسسات الجامعية، بما في ذلك جامعة الخرطوم، التي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية.
ويولي المجتمع السوداني، وخاصة في الشمال، أولوية كبيرة للتعليم، مما أدى إلى ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة على الرغم من عدم استقرار النظام السياسي، كما يتفوق السودانيون في الرياضيات والعلوم محليا ودوليا، مما يعكس مدى ترسيخ التعليم الجيد في البلاد.
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5. تشاد

يمكن أن يعزى متوسط ​​معدل الذكاء في تشاد، والبالغ 78.87، إلى أنظمتها المعرفية المحلية، وقدرتها القوية على حل المشكلات رغم مواردها المحدودة، وما يميز تشاد هو قدرتها على التكيف، ولبناء نظام تعليمي أقوى، وفرت الحكومة والمنظمات غير الحكومية في الآونة الأخيرة فرصا أكبر للتعليم باللغتين العربية والفرنسية.

6. سيشل

بمتوسط ​​معدل ذكاء يبلغ 78.76، تشتهر سيشل بارتفاع مؤشر التنمية البشرية وقلة عدد سكانها، ويسهم إرثها الاستعماري من البريطانيين والفرنسيين في هيكلة نظامها التعليمي الجيد، كما أسهم التعليم المجاني في المرحلتين الابتدائية والثانوية بشكل كبير في تحقيق محو الأمية للجميع.

7. السنغال

يبلغ متوسط ​​معدل الذكاء في السنغال 77.37، وتعرف البلاد بكونها مركزا ثقافيا، بل إنها استثمرت في نموها الفكري، على مدار العقود الماضية، حظيت إصلاحاتها التعليمية باستثمارات أكبر من القطاعات الأخرى، وتحتضن السنغال العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث الكبرى، مما يزيد من معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والالتحاق بالمدارس.
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8. جزر القمر

جزر القمر دولة تقع في المحيط الهندي، ذات تعداد سكاني صغير، ويبلغ متوسط ​​معدل الذكاء فيها 77.07، مما يعكس مكانتها المرموقة في ثقافة التعلم، لا سيما في النظم المجتمعية والدينية، وقد أسهم تأثير اللغتين العربية والفرنسية في نظام التعلم في زيادة فعاليته.

9. مدغشقر

تشتهر مدغشقر بحياتها البرية الفريدة وتنوعها البيولوجي، وسجلت البلاد معدل ذكاء بلغ 76.79، مما يظهر جهودها في إعطاء الأولوية للتعليم، وخاصة بين الشباب.

وتسهم معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والمناهج الأكاديمية المتأثرة باللغة الفرنسية في بناء نظامها التعليمي بثبات، على الرغم من صعوبات البنية التحتية في بعض المناطق.

10. أوغندا

يبلغ متوسط ​​معدل الذكاء في أوغندا 76.42، وتعكس هذه النتيجة اهتمام البلاد الكبير بالتعليم والتعلم، في بلد عانى من تحديات داخلية وخارجية، وتضم أوغندا إحدى أكثر المؤسسات الأكاديمية احتراما، وهي جامعة ماكيريري.
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