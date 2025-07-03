https://sarabic.ae/20250703/دول-عربية-تتصدر-أكبر-5-صفقات-غاز-مسال-في-يونيو-2025----1102322259.html

دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025

دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025

سبوتنيك عربي

تصدرت الإمارات والبحرين ومصر، قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو/ حزيران 2025، التي تضمنت أيضا دخول أول ناقلة غاز مسال كاسحة للجليد في روسيا حيز التشغيل، ما... 03.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-03T15:44+0000

2025-07-03T15:44+0000

2025-07-03T15:44+0000

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وبحسب تقرير نشرته منصة "الطاقة"، تصدرت الإمارات القائمة بعد أن عقدت شركة "أدنوك" الإماراتية صفقة استحواذ بقيمة 19 مليار دولار، في قطاع الغاز، دفعت بها إلى صدارة قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو/حزيران 2025، وذلك مع شركة "سانتوس" الأسترالية، وهي ثاني أكبر منتجي الغاز في البلاد.وأكد التقرير أن "مشاركة الإمارات في مشروع غاز عالمي، دعم وجودها بصدارة قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025، وذلك بعد حصول المشروع على موافقة السلطات التنظيمية، متمثلة في هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية".وأضاف التقرير: "بفضل أول شحنة غاز مسال للبحري، جاءت مملكة البحرين في قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025، وهي الصفقة التي تعد تاريخية، بعدما تعثرت أولى محاولاتها للاستيراد قبل 5 سنوات".وبيّن التقرير أن "إبرام حكومة القاهرة صفقات غاز مسال مصرية دفع بها إلى قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025، إذ وافقت على شراء شحنات من شركات عالمية، ضمن مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على الوقود من قطاع الكهرباء"، مشيرا إلى أن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفقت على شراء أكثر من 125 شحنة غاز مسال سنويا، لمدّة عامين، عبر موردين عالميين، على رأسهم "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا"، و"فيتول"، و"شل"، و"سوكار" الأذربيجانية".يشار إلى أن اتفاق مصر مع شركة "أرامكو" السعودية يعد الأول من نوعه بين القاهرة وشركة عربية، منذ عودة البلاد لاستيراد الغاز المسال العام الماضي عام 2024، في حين تستهدف القاهرة استيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال الصيف.وأضاف التقرير: "لحقت روسيا بقائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو/ حزيران 2025، بعد انضمام أول ناقلة غاز مسال كاسحة للجليد إلى أسطولها، والتي من شأنها أن تسهم في حل أزمة تعطيل تصدير شحنات الغاز المسال من مشروع "أركتيك2"، عبر فتح مسارات جديدة للشحنات، من بينها طريق الملاحة الشمالي "المعروف باسم بديل قناة السويس".

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https://sarabic.ae/20250603/بشراكة-مصرية-مشروع-ضخم-في-الأردن-لتخزين-غاز-النفط-المسال---1101264861.html

https://sarabic.ae/20250602/صدارة-عربية-ضمن-أكبر-5-صفقات-غاز-مسال-في-مايو-2025---1101214299.html

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