دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
© Sputnik . Sergey Guneev/
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تصدرت الإمارات والبحرين ومصر، قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو/ حزيران 2025، التي تضمنت أيضا دخول أول ناقلة غاز مسال كاسحة للجليد في روسيا حيز التشغيل، ما يمثل إضافة مهمة لهذا القطاع الحيوي.
وبحسب تقرير نشرته منصة "الطاقة"، تصدرت الإمارات القائمة بعد أن عقدت شركة "أدنوك" الإماراتية صفقة استحواذ بقيمة 19 مليار دولار، في قطاع الغاز، دفعت بها إلى صدارة قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو/حزيران 2025، وذلك مع شركة "سانتوس" الأسترالية، وهي ثاني أكبر منتجي الغاز في البلاد.
وبموجب الصفقة، فإن "الشركة الأسترالية تدعم عرض استحواذ نقدي بقيمة 18.7 مليار دولار من تحالف بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عبر ذراعها الاستثمارية "إكس آر جي"، وتمنح هذه الصفقة شركة "سانتوس" قيمة مؤسسية قدرها 36.4 مليار دولار أسترالي (23.68 مليار دولار)؛ ما يجعلها أكبر عملية استحواذ نقدي بالكامل على شركة في تاريخ أستراليا".
12 يونيو, 11:41 GMT
وأكد التقرير أن "مشاركة الإمارات في مشروع غاز عالمي، دعم وجودها بصدارة قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025، وذلك بعد حصول المشروع على موافقة السلطات التنظيمية، متمثلة في هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية".
وبحسب التقرير، "حصل مشروع كومنولث للغاز الطبيعي المسال على الضوء الأخضر من الهيئة، ما يتيح لشركة "كيمريدج سوتكس" المالكة للمشروع لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي"، لافتا إلى أن "المشروع يتمثل في تطوير محطة لتصدير الغاز المسال على الضفة الغربية لقناة "كالكاسيو شيب" بالقرب من منطقة كاميرون في ولاية لويزيانا، بمشاركة شركة مبادلة الإماراتية، التي تستحوذ على حصة من الأسهم في كيمريدج سوتكس".
وأضاف التقرير: "بفضل أول شحنة غاز مسال للبحري، جاءت مملكة البحرين في قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025، وهي الصفقة التي تعد تاريخية، بعدما تعثرت أولى محاولاتها للاستيراد قبل 5 سنوات".
3 يونيو, 12:06 GMT
وأشار إلى أن "البحرين استقبلت شحنتين بإجمالي 142 ألف طن، لتأمين احتياجات قطاعي الصناعة والكهرباء عبر الغاز المسال، بجانب الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا. وبموجب الصفقات، استقبلت البحرين شحنتي غاز مسال؛ إحداهما في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 68 ألف طن، والثانية خلال يونيو الماضي بكمية 74 ألف طن".
وبيّن التقرير أن "إبرام حكومة القاهرة صفقات غاز مسال مصرية دفع بها إلى قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025، إذ وافقت على شراء شحنات من شركات عالمية، ضمن مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على الوقود من قطاع الكهرباء"، مشيرا إلى أن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفقت على شراء أكثر من 125 شحنة غاز مسال سنويا، لمدّة عامين، عبر موردين عالميين، على رأسهم "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا"، و"فيتول"، و"شل"، و"سوكار" الأذربيجانية".
2 يونيو, 11:35 GMT
يشار إلى أن اتفاق مصر مع شركة "أرامكو" السعودية يعد الأول من نوعه بين القاهرة وشركة عربية، منذ عودة البلاد لاستيراد الغاز المسال العام الماضي عام 2024، في حين تستهدف القاهرة استيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال الصيف.
وأضاف التقرير: "لحقت روسيا بقائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو/ حزيران 2025، بعد انضمام أول ناقلة غاز مسال كاسحة للجليد إلى أسطولها، والتي من شأنها أن تسهم في حل أزمة تعطيل تصدير شحنات الغاز المسال من مشروع "أركتيك2"، عبر فتح مسارات جديدة للشحنات، من بينها طريق الملاحة الشمالي "المعروف باسم بديل قناة السويس".