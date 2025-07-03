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https://sarabic.ae/20250703/دول-عربية-تتصدر-أكبر-5-صفقات-غاز-مسال-في-يونيو-2025----1102322259.html
دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025
دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025
سبوتنيك عربي
تصدرت الإمارات والبحرين ومصر، قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو/ حزيران 2025، التي تضمنت أيضا دخول أول ناقلة غاز مسال كاسحة للجليد في روسيا حيز التشغيل، ما... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T15:44+0000
2025-07-03T15:44+0000
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وبحسب تقرير نشرته منصة "الطاقة"، تصدرت الإمارات القائمة بعد أن عقدت شركة "أدنوك" الإماراتية صفقة استحواذ بقيمة 19 مليار دولار، في قطاع الغاز، دفعت بها إلى صدارة قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو/حزيران 2025، وذلك مع شركة "سانتوس" الأسترالية، وهي ثاني أكبر منتجي الغاز في البلاد.وأكد التقرير أن "مشاركة الإمارات في مشروع غاز عالمي، دعم وجودها بصدارة قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025، وذلك بعد حصول المشروع على موافقة السلطات التنظيمية، متمثلة في هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية".وأضاف التقرير: "بفضل أول شحنة غاز مسال للبحري، جاءت مملكة البحرين في قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025، وهي الصفقة التي تعد تاريخية، بعدما تعثرت أولى محاولاتها للاستيراد قبل 5 سنوات".وبيّن التقرير أن "إبرام حكومة القاهرة صفقات غاز مسال مصرية دفع بها إلى قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025، إذ وافقت على شراء شحنات من شركات عالمية، ضمن مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على الوقود من قطاع الكهرباء"، مشيرا إلى أن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفقت على شراء أكثر من 125 شحنة غاز مسال سنويا، لمدّة عامين، عبر موردين عالميين، على رأسهم "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا"، و"فيتول"، و"شل"، و"سوكار" الأذربيجانية".يشار إلى أن اتفاق مصر مع شركة "أرامكو" السعودية يعد الأول من نوعه بين القاهرة وشركة عربية، منذ عودة البلاد لاستيراد الغاز المسال العام الماضي عام 2024، في حين تستهدف القاهرة استيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال الصيف.وأضاف التقرير: "لحقت روسيا بقائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو/ حزيران 2025، بعد انضمام أول ناقلة غاز مسال كاسحة للجليد إلى أسطولها، والتي من شأنها أن تسهم في حل أزمة تعطيل تصدير شحنات الغاز المسال من مشروع "أركتيك2"، عبر فتح مسارات جديدة للشحنات، من بينها طريق الملاحة الشمالي "المعروف باسم بديل قناة السويس".
https://sarabic.ae/20250612/دولة-عربية-تستورد-أول-شحنة-غاز-مسال-في-تاريخها-1101593202.html
https://sarabic.ae/20250603/بشراكة-مصرية-مشروع-ضخم-في-الأردن-لتخزين-غاز-النفط-المسال---1101264861.html
https://sarabic.ae/20250602/صدارة-عربية-ضمن-أكبر-5-صفقات-غاز-مسال-في-مايو-2025---1101214299.html
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دول عربية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, البحرين, روسيا, اقتصاد, العالم
دول عربية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, البحرين, روسيا, اقتصاد, العالم

دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025

15:44 GMT 03.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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تصدرت الإمارات والبحرين ومصر، قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو/ حزيران 2025، التي تضمنت أيضا دخول أول ناقلة غاز مسال كاسحة للجليد في روسيا حيز التشغيل، ما يمثل إضافة مهمة لهذا القطاع الحيوي.
وبحسب تقرير نشرته منصة "الطاقة"، تصدرت الإمارات القائمة بعد أن عقدت شركة "أدنوك" الإماراتية صفقة استحواذ بقيمة 19 مليار دولار، في قطاع الغاز، دفعت بها إلى صدارة قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو/حزيران 2025، وذلك مع شركة "سانتوس" الأسترالية، وهي ثاني أكبر منتجي الغاز في البلاد.
وبموجب الصفقة، فإن "الشركة الأسترالية تدعم عرض استحواذ نقدي بقيمة 18.7 مليار دولار من تحالف بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عبر ذراعها الاستثمارية "إكس آر جي"، وتمنح هذه الصفقة شركة "سانتوس" قيمة مؤسسية قدرها 36.4 مليار دولار أسترالي (23.68 مليار دولار)؛ ما يجعلها أكبر عملية استحواذ نقدي بالكامل على شركة في تاريخ أستراليا".
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وأكد التقرير أن "مشاركة الإمارات في مشروع غاز عالمي، دعم وجودها بصدارة قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025، وذلك بعد حصول المشروع على موافقة السلطات التنظيمية، متمثلة في هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية".

وبحسب التقرير، "حصل مشروع كومنولث للغاز الطبيعي المسال على الضوء الأخضر من الهيئة، ما يتيح لشركة "كيمريدج سوتكس" المالكة للمشروع لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي"، لافتا إلى أن "المشروع يتمثل في تطوير محطة لتصدير الغاز المسال على الضفة الغربية لقناة "كالكاسيو شيب" بالقرب من منطقة كاميرون في ولاية لويزيانا، بمشاركة شركة مبادلة الإماراتية، التي تستحوذ على حصة من الأسهم في كيمريدج سوتكس".

وأضاف التقرير: "بفضل أول شحنة غاز مسال للبحري، جاءت مملكة البحرين في قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025، وهي الصفقة التي تعد تاريخية، بعدما تعثرت أولى محاولاتها للاستيراد قبل 5 سنوات".
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وأشار إلى أن "البحرين استقبلت شحنتين بإجمالي 142 ألف طن، لتأمين احتياجات قطاعي الصناعة والكهرباء عبر الغاز المسال، بجانب الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا. وبموجب الصفقات، استقبلت البحرين شحنتي غاز مسال؛ إحداهما في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 68 ألف طن، والثانية خلال يونيو الماضي بكمية 74 ألف طن".

وبيّن التقرير أن "إبرام حكومة القاهرة صفقات غاز مسال مصرية دفع بها إلى قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025، إذ وافقت على شراء شحنات من شركات عالمية، ضمن مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على الوقود من قطاع الكهرباء"، مشيرا إلى أن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفقت على شراء أكثر من 125 شحنة غاز مسال سنويا، لمدّة عامين، عبر موردين عالميين، على رأسهم "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا"، و"فيتول"، و"شل"، و"سوكار" الأذربيجانية".
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يشار إلى أن اتفاق مصر مع شركة "أرامكو" السعودية يعد الأول من نوعه بين القاهرة وشركة عربية، منذ عودة البلاد لاستيراد الغاز المسال العام الماضي عام 2024، في حين تستهدف القاهرة استيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال الصيف.
وأضاف التقرير: "لحقت روسيا بقائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو/ حزيران 2025، بعد انضمام أول ناقلة غاز مسال كاسحة للجليد إلى أسطولها، والتي من شأنها أن تسهم في حل أزمة تعطيل تصدير شحنات الغاز المسال من مشروع "أركتيك2"، عبر فتح مسارات جديدة للشحنات، من بينها طريق الملاحة الشمالي "المعروف باسم بديل قناة السويس".
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