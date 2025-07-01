https://sarabic.ae/20250701/صدارة-لسوريا-ومصر-في-أكبر-5-صفقات-طاقة-متجددة-في-يونيو-2025---1102250882.html

صدارة لسوريا ومصر في أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025

صدارة لسوريا ومصر في أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025

سبوتنيك عربي

تصدّرت مصر وسوريا قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو/ حزيران الماضي، في إطار تعاون وثيق مع شركات عالمية متخصصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح... 01.07.2025, سبوتنيك عربي

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وتضمنت الصفقات مشروعات متنوعة تشمل إنشاء محطات طاقة شمسية وشراء توربينات لتشغيل مزارع طاقة الرياح في مصر وسوريا والعراق وسلطنة عمان، وفيما يلي أهم الصفقات:أوضحت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، أن دمشق تصدّرت المركز الأول في القائمة بفضل صفقة لبناء محطتي طاقة شمسية بالتعاون مع شركة "سولار إنرجي" الأمريكية.عززت القاهرة مكانتها بتوقيع اتفاقية لتوطين صناعة الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة "صن ريف سولار" الصينية.شهدت قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025، حضورًا مهمًا لسلطنة عُمان، وذلك بفضل توقيع اتفاقية طاقة عمانية يابانية لإنتاج الميثان المستدام، بما يسهم في تطوير مصادر الطاقة المستدامة.من المقرر تعزيز مشروعات الطاقة الشمسية في العراق بمشروع عملاق، دفع ببغداد إلى قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025، وذلك بالتعاون مع شركة أمريكية بريطانية.لحقت ألمانيا بقائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025، بفضل صفقة بقيمة تقترب من مليار دولار، لمدة عامين قابلة للتجديد، أبرمتها شركتان محليتان، لزيادة أعداد توربينات الرياح في البلاد، بحسب موقع "الطاقة".ووُقّعت الاتفاقية من جانب شركة تصنيع التوربينات "إنركون" الألمانية (Enercon) وشركة تطوير مزارع الرياح "إنرسيتي" (Enercity) بقيمة 800 مليون يورو (915.6 مليون دولار أميركي)، لتقديم خدمات الإمداد والتركيب والصيانة لعدد كبير من التوربينات البرية في ألمانيا.السعودية تسجل إنجازا تاريخيا في مؤشر اقتصادي مهمأبرز الدول العربية التي تعتمد على النفط في توليد الكهرباء

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