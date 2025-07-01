https://sarabic.ae/20250701/صدارة-لسوريا-ومصر-في-أكبر-5-صفقات-طاقة-متجددة-في-يونيو-2025---1102250882.html
صدارة لسوريا ومصر في أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025
صدارة لسوريا ومصر في أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025
سبوتنيك عربي
تصدّرت مصر وسوريا قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو/ حزيران الماضي، في إطار تعاون وثيق مع شركات عالمية متخصصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
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وتضمنت الصفقات مشروعات متنوعة تشمل إنشاء محطات طاقة شمسية وشراء توربينات لتشغيل مزارع طاقة الرياح في مصر وسوريا والعراق وسلطنة عمان، وفيما يلي أهم الصفقات:أوضحت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، أن دمشق تصدّرت المركز الأول في القائمة بفضل صفقة لبناء محطتي طاقة شمسية بالتعاون مع شركة "سولار إنرجي" الأمريكية.عززت القاهرة مكانتها بتوقيع اتفاقية لتوطين صناعة الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة "صن ريف سولار" الصينية.شهدت قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025، حضورًا مهمًا لسلطنة عُمان، وذلك بفضل توقيع اتفاقية طاقة عمانية يابانية لإنتاج الميثان المستدام، بما يسهم في تطوير مصادر الطاقة المستدامة.من المقرر تعزيز مشروعات الطاقة الشمسية في العراق بمشروع عملاق، دفع ببغداد إلى قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025، وذلك بالتعاون مع شركة أمريكية بريطانية.لحقت ألمانيا بقائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025، بفضل صفقة بقيمة تقترب من مليار دولار، لمدة عامين قابلة للتجديد، أبرمتها شركتان محليتان، لزيادة أعداد توربينات الرياح في البلاد، بحسب موقع "الطاقة".ووُقّعت الاتفاقية من جانب شركة تصنيع التوربينات "إنركون" الألمانية (Enercon) وشركة تطوير مزارع الرياح "إنرسيتي" (Enercity) بقيمة 800 مليون يورو (915.6 مليون دولار أميركي)، لتقديم خدمات الإمداد والتركيب والصيانة لعدد كبير من التوربينات البرية في ألمانيا.السعودية تسجل إنجازا تاريخيا في مؤشر اقتصادي مهمأبرز الدول العربية التي تعتمد على النفط في توليد الكهرباء
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اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
صدارة لسوريا ومصر في أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025
تصدّرت مصر وسوريا قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو/ حزيران الماضي، في إطار تعاون وثيق مع شركات عالمية متخصصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الكهرباء النظيفة.
وتضمنت الصفقات مشروعات متنوعة تشمل إنشاء محطات طاقة شمسية وشراء توربينات لتشغيل مزارع طاقة الرياح في مصر وسوريا والعراق وسلطنة عمان، وفيما يلي أهم الصفقات:
أوضحت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، أن دمشق تصدّرت المركز الأول في القائمة بفضل صفقة لبناء محطتي طاقة شمسية بالتعاون مع شركة "سولار إنرجي" الأمريكية.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء محطة بقدرة 100 ميغاواط دون نظام بطاريات، وأخرى بذات القدرة مزودة ببطاريات لتخزين الكهرباء.
عززت القاهرة مكانتها بتوقيع اتفاقية لتوطين صناعة الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة "صن ريف سولار" الصينية.
وتنص الاتفاقية، التي شهدها رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية بمنطقة العين السخنة، باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار، وذلك ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اتفاقية طاقة عُمانية يابانية
شهدت قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025، حضورًا مهمًا لسلطنة عُمان، وذلك بفضل توقيع اتفاقية طاقة عمانية يابانية لإنتاج الميثان المستدام، بما يسهم في تطوير مصادر الطاقة المستدامة.
ووقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية مع شركة "كاناديفيا" اليابانية، لإجراء دراسة أولية لمصنع تجريبي لإنتاج الميثان المستدام في سلطنة عمان، مع دراسة موسّعة لمصنع تجاري مستقبلي ينتج 18 ألف متر مكعب/ ساعة من الوقود النظيف.
من المقرر تعزيز مشروعات الطاقة الشمسية في العراق بمشروع عملاق، دفع ببغداد إلى قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025، وذلك بالتعاون مع شركة أمريكية بريطانية.
ووقّعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقية مع شركة أمريكية بريطانية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 3 آلاف ميغاواط، يشمل تخزين طاقة بطاريات بسعة 500 ميغاواط وإنشاء 1000 كم من خطوط نقل التيار المباشر عالي الجهد (HVDC).
لحقت ألمانيا بقائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025، بفضل صفقة بقيمة تقترب من مليار دولار، لمدة عامين قابلة للتجديد، أبرمتها شركتان محليتان، لزيادة أعداد توربينات الرياح في البلاد، بحسب موقع "الطاقة".
ووُقّعت الاتفاقية من جانب شركة تصنيع التوربينات "إنركون" الألمانية (Enercon) وشركة تطوير مزارع الرياح "إنرسيتي" (Enercity) بقيمة 800 مليون يورو (915.6 مليون دولار أميركي)، لتقديم خدمات الإمداد والتركيب والصيانة لعدد كبير من التوربينات البرية في ألمانيا.