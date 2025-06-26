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"5 آلاف فرصة عمل"... أول مصنع لإنتاج مواد بطاريات "الليثيوم" في المغرب
"5 آلاف فرصة عمل"... أول مصنع لإنتاج مواد بطاريات "الليثيوم" في المغرب
سبوتنيك عربي
دشن المغرب أول وحدة صناعية لإنتاج مواد بطاريات "الليثيوم أيون" في البلاد، باستثمار يقدر بنحو 20 مليار درهم (نحو ملياري دولار)، والذي يعد بمثابة قاعدة لإنشاء... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T07:16+0000
2025-06-26T07:16+0000
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وصمم موقع "كوبكو" الصناعي ليكون منخفض البصمة الكربونية، حيث يعتمد على الطاقة الخضراء بنسبة 80%، وسيصل إلى نسبة 100% بحلول عام 2026، ويسعى للحصول على شهادات الاستدامة البيئية الدولية "إيزو" 50001 ISO و14044 و14064.طاقة إنتاجية أولية بـ20 ألف طنستصل الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة إلى نحو 40 ألف طن، في إطار المرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي يعد بمثابة قاعدة لإنشاء منظومة صناعية متكاملة للبطاريات في المغرب.إنتاج مواد مهمة لعلمية صناعة البطارياتالمنشآت التي يحتضنها المشروعوتتضمن المنشأة وحدة لإنتاج 120 ألف طن سنويا من مواد الكاثود الأولية (NMC)، ووحدة لإنتاج 60 ألف طن سنويا من "كاثود فوسفات الحديد الليثيوم" (LFP)، إضافة إلى وحدات لتكرير المعادن الاستراتيجية وإعادة تدوير الكتلة السوداء، بطاقة معالجة تتجاوز 60 ألف طن سنويا، بحسب "هسبريس".المشروع يستهدف الأسواق الأوروبية والأمريكيةالإنتاج يخدم مليون مركبة سنوياوتتوقع الشركة أن يصل إجمالي الاستثمار في المشروع لعدة مليارات من الدراهم موزعة على ثلاثة مشاريع صناعية متكاملة، بطاقة إنتاجية تتعادل 70 غيغاواط ساعة سنويا، أي ما يكفي لتجهيز نحو مليون مركبة كهربائية كل عام.شراكة مغربية صينية واستفادة من الموقع والجغرافيا5 آلاف فرصة عمليوفر المشروع 1800 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلة البناء، وأكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيركز على احتضان وتدريب الكفاءات الوطنية بالشراكة مع الجامعات المغربية.
https://sarabic.ae/20250625/إجراءات-اقتصادية-جديدة-بين-المغرب-وتركياما-التفاصيل-والأهداف-1102051464.html
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اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي
اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي

"5 آلاف فرصة عمل"... أول مصنع لإنتاج مواد بطاريات "الليثيوم" في المغرب

07:16 GMT 26.06.2025
© Photo / unsplash/H&COبطاريات ليثيوم مدمجة
بطاريات ليثيوم مدمجة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© Photo / unsplash/H&CO
تابعنا عبر
دشن المغرب أول وحدة صناعية لإنتاج مواد بطاريات "الليثيوم أيون" في البلاد، باستثمار يقدر بنحو 20 مليار درهم (نحو ملياري دولار)، والذي يعد بمثابة قاعدة لإنشاء صناعة متكاملة للبطاريات في المغرب، حيث تقع المنشأة في الجرف الأصفر وتتبع لشركة "كوبو".
وصمم موقع "كوبكو" الصناعي ليكون منخفض البصمة الكربونية، حيث يعتمد على الطاقة الخضراء بنسبة 80%، وسيصل إلى نسبة 100% بحلول عام 2026، ويسعى للحصول على شهادات الاستدامة البيئية الدولية "إيزو" 50001 ISO و14044 و14064.

طاقة إنتاجية أولية بـ20 ألف طن

ستصل الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة إلى نحو 40 ألف طن، في إطار المرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي يعد بمثابة قاعدة لإنشاء منظومة صناعية متكاملة للبطاريات في المغرب.

إنتاج مواد مهمة لعلمية صناعة البطاريات

الوحدة الصناعية الجديدة تركز استثمارها في قطاع مهم، وموجهة لإنتاج مواد الكاثود الأولية (pCAM) التي تعتمد على النيكل والكوبالت والمنغنيز (NMC)؛ وهي مكونات أساسية في بطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة الثابتة.

البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
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أمس, 13:41 GMT

المنشآت التي يحتضنها المشروع

وتتضمن المنشأة وحدة لإنتاج 120 ألف طن سنويا من مواد الكاثود الأولية (NMC)، ووحدة لإنتاج 60 ألف طن سنويا من "كاثود فوسفات الحديد الليثيوم" (LFP)، إضافة إلى وحدات لتكرير المعادن الاستراتيجية وإعادة تدوير الكتلة السوداء، بطاقة معالجة تتجاوز 60 ألف طن سنويا، بحسب "هسبريس".

المشروع يستهدف الأسواق الأوروبية والأمريكية

تمتد المنصة الصناعية على مساحة تزيد عن 200 هكتار، وتعد رافعة استراتيجية لتطوير صناعة التكنولوجيا النظيفة في المغرب، وتوجه مبيعاتها من بطاريات "الليثوم" نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية والأفريقية وكذلك منطقة الشرق الأوسط.

الإنتاج يخدم مليون مركبة سنويا

وتتوقع الشركة أن يصل إجمالي الاستثمار في المشروع لعدة مليارات من الدراهم موزعة على ثلاثة مشاريع صناعية متكاملة، بطاقة إنتاجية تتعادل 70 غيغاواط ساعة سنويا، أي ما يكفي لتجهيز نحو مليون مركبة كهربائية كل عام.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
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أمس, 08:00 GMT

شراكة مغربية صينية واستفادة من الموقع والجغرافيا

يعمل المشروع على توفير حلول إنتاجية تنافسية ومنخفضة الكربون، تماشيا مع المتطلبات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، مستفيدا من تواجده بالقرب من هذا السوق الضخم، كما يستفيد من شراكة استراتيجية بين مجموعة "المدى" المغربية الاستثمارية وصندوق "CNGR Advanced Materials” الصيني الرائد في مواد البطاريات. كما يستفيد من مزايا بيئية وجغرافية في المغرب؛ مثل الطاقة الخضراء منخفضة التكلفة، والموارد المعدنية الغنية، واتفاقيات التبادل الحر.

5 آلاف فرصة عمل

يوفر المشروع 1800 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلة البناء، وأكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيركز على احتضان وتدريب الكفاءات الوطنية بالشراكة مع الجامعات المغربية.
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