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https://sarabic.ae/20250605/علماء-روس-يطورون-بطاريات-جديدة-تغير-قواعد-أمان-الهواتف-الذكية-1101331353.html
علماء روس يطورون بطاريات جديدة تغير قواعد أمان الهواتف الذكية
علماء روس يطورون بطاريات جديدة تغير قواعد أمان الهواتف الذكية
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية تقنية جديدة تمكن من إنتاج بطاريات خفيفة الوزن، لا تقلّ في خصائصها التقنية عن بطاريات "الليثيوم-أيون" المستخدمة في... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T08:29+0000
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وأوضحت الدراسة أن بطاريات "الليثيوم-أيون"، المستخدمة على نطاق واسع في الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، تتميز بخصائص أداء محدودة، وتستغرق وقتًا طويلاً للشحن من شبكات الكهرباء المنزلية، كما أنها قابلة للانفجار. إضافةً إلى ذلك، ووفقًا للخبراء، سيواجه العالم أزمة في تعدين الليثيوم، بحلول عام 2050.ولذلك، يبحث متخصصون من جميع أنحاء العالم عن أجهزة تخزين طاقة محمولة بديلة، يمكن تصنيعها دون استخدام مواد كيميائية نادرة أو سامة. وذكرت مؤسسة العلوم الروسية أن أحد مجالات العمل العلمي هو إنتاج بطاريات عضوية تعتمد على جزيئات قادرة على تخزين الكهرباء بشكل عكسي عن طريق استقبال أو إطلاق الإلكترونات.تتخلل الروابط الهيكلية (المونومرات) للقاعدة البلاستيكية جزيئات الهيدروكينون (مادة تستخدم في الطب وصناعة الأغذية ومستحضرات التجميل)، ما يوفر أعلى تشبع للبطارية بالشحن.وأشارت الدراسة إلى أن جزيئين من أصل ثلاثة جزيئات في البوليمر المنتج عبارة عن "مراكمات" للشحنة، مما يضمن سعةً عاليةً للبطارية: 85-112 ميلي أمبير/ساعة لكل غرام من المادة، وهي سعة تضاهي مراكمات الشحن في الهواتف الذكية.وتابع: "نخطط مستقبلاً لاستكشاف إمكانيات استخدام البوليمر المشترك الناتج ليس فقط في أنواع جديدة من البطاريات العضوية المائية. وهذا سيجعل البطاريات أكثر ملاءمة للبيئة وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى توسيع نطاق استخدامها في أنظمة تخزين الطاقة الحديثة".وخلصت الدراسة إلى أن الطريقة المقترحة تتيح الحصول على مادة واعدة للطاقة دون الحاجة إلى تركيب أولي معقد، مما يجعلها ذات جدوى اقتصادية.علماء روس يطورون مادة فريدة من نوعها تقود ثورة في مجال الطاقة البديلةعلماء روس يضعون نموذج لانتقال الطور في بلورة سائلة
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https://sarabic.ae/20241203/علماء-يبتكرون-مادة-كونية-للألواح-الشمسية----1095446585.html
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علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء, علماء روس, فيزياء, الفيزياء
علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء, علماء روس, فيزياء, الفيزياء

علماء روس يطورون بطاريات جديدة تغير قواعد أمان الهواتف الذكية

08:29 GMT 05.06.2025
© Fotolia / Oleksandrبطارية نووية
بطارية نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Fotolia / Oleksandr
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ابتكر علماء من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية تقنية جديدة تمكن من إنتاج بطاريات خفيفة الوزن، لا تقلّ في خصائصها التقنية عن بطاريات "الليثيوم-أيون" المستخدمة في الهواتف الذكية.
وأوضحت الدراسة أن بطاريات "الليثيوم-أيون"، المستخدمة على نطاق واسع في الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، تتميز بخصائص أداء محدودة، وتستغرق وقتًا طويلاً للشحن من شبكات الكهرباء المنزلية، كما أنها قابلة للانفجار. إضافةً إلى ذلك، ووفقًا للخبراء، سيواجه العالم أزمة في تعدين الليثيوم، بحلول عام 2050.
ولذلك، يبحث متخصصون من جميع أنحاء العالم عن أجهزة تخزين طاقة محمولة بديلة، يمكن تصنيعها دون استخدام مواد كيميائية نادرة أو سامة. وذكرت مؤسسة العلوم الروسية أن أحد مجالات العمل العلمي هو إنتاج بطاريات عضوية تعتمد على جزيئات قادرة على تخزين الكهرباء بشكل عكسي عن طريق استقبال أو إطلاق الإلكترونات.

وطوّر علماء من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية تقنية لإنتاج مادة تستخدم في تصنيع البطاريات من بوليمر موصل للتيار الكهربائي والهيدروكينون، ما يتيح تخزين الإلكترونات.

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تتخلل الروابط الهيكلية (المونومرات) للقاعدة البلاستيكية جزيئات الهيدروكينون (مادة تستخدم في الطب وصناعة الأغذية ومستحضرات التجميل)، ما يوفر أعلى تشبع للبطارية بالشحن.
وقال العلماء في ورقتهم البحثية: "في البوليمر المنتج، تتم عمليات تراكم وتفريغ الشحنة المرتبطة بشظايا الهيدروكينون بكفاءة تصل إلى 99%. هذا يعني أن معظم الشحنة المستهلكة في شحن (أكسدة) المادة تعاد أثناء تفريغها (الاختزال الكيميائي)".
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وأشارت الدراسة إلى أن جزيئين من أصل ثلاثة جزيئات في البوليمر المنتج عبارة عن "مراكمات" للشحنة، مما يضمن سعةً عاليةً للبطارية: 85-112 ميلي أمبير/ساعة لكل غرام من المادة، وهي سعة تضاهي مراكمات الشحن في الهواتف الذكية.

وقال أوليغ ليفين، الأستاذ في قسم الكيمياء الكهربائية في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية، بأن متوسط ​​سعة بطارية "الليثيوم- أيون" تبلغ 140 ميلي أمبير/ساعة لكل غرام من المادة، بينما تتراوح سعة بطارية الرصاص بين 50 و60 ميلي أمبير/ساعة. وأضاف ليفين أن الحد النظري لسعة شحن المادة الجديدة يتجاوز 200 ميلي أمبير/ساعة.

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وتابع: "نخطط مستقبلاً لاستكشاف إمكانيات استخدام البوليمر المشترك الناتج ليس فقط في أنواع جديدة من البطاريات العضوية المائية. وهذا سيجعل البطاريات أكثر ملاءمة للبيئة وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى توسيع نطاق استخدامها في أنظمة تخزين الطاقة الحديثة".
وخلصت الدراسة إلى أن الطريقة المقترحة تتيح الحصول على مادة واعدة للطاقة دون الحاجة إلى تركيب أولي معقد، مما يجعلها ذات جدوى اقتصادية.
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علماء روس يضعون نموذج لانتقال الطور في بلورة سائلة
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