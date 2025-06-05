https://sarabic.ae/20250605/علماء-روس-يطورون-بطاريات-جديدة-تغير-قواعد-أمان-الهواتف-الذكية-1101331353.html

علماء روس يطورون بطاريات جديدة تغير قواعد أمان الهواتف الذكية

علماء روس يطورون بطاريات جديدة تغير قواعد أمان الهواتف الذكية

سبوتنيك عربي

ابتكر علماء من جامعة سان بطرسبورغ الحكومية تقنية جديدة تمكن من إنتاج بطاريات خفيفة الوزن، لا تقلّ في خصائصها التقنية عن بطاريات "الليثيوم-أيون" المستخدمة في... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T08:29+0000

2025-06-05T08:29+0000

2025-06-05T08:29+0000

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وأوضحت الدراسة أن بطاريات "الليثيوم-أيون"، المستخدمة على نطاق واسع في الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، تتميز بخصائص أداء محدودة، وتستغرق وقتًا طويلاً للشحن من شبكات الكهرباء المنزلية، كما أنها قابلة للانفجار. إضافةً إلى ذلك، ووفقًا للخبراء، سيواجه العالم أزمة في تعدين الليثيوم، بحلول عام 2050.ولذلك، يبحث متخصصون من جميع أنحاء العالم عن أجهزة تخزين طاقة محمولة بديلة، يمكن تصنيعها دون استخدام مواد كيميائية نادرة أو سامة. وذكرت مؤسسة العلوم الروسية أن أحد مجالات العمل العلمي هو إنتاج بطاريات عضوية تعتمد على جزيئات قادرة على تخزين الكهرباء بشكل عكسي عن طريق استقبال أو إطلاق الإلكترونات.تتخلل الروابط الهيكلية (المونومرات) للقاعدة البلاستيكية جزيئات الهيدروكينون (مادة تستخدم في الطب وصناعة الأغذية ومستحضرات التجميل)، ما يوفر أعلى تشبع للبطارية بالشحن.وأشارت الدراسة إلى أن جزيئين من أصل ثلاثة جزيئات في البوليمر المنتج عبارة عن "مراكمات" للشحنة، مما يضمن سعةً عاليةً للبطارية: 85-112 ميلي أمبير/ساعة لكل غرام من المادة، وهي سعة تضاهي مراكمات الشحن في الهواتف الذكية.وتابع: "نخطط مستقبلاً لاستكشاف إمكانيات استخدام البوليمر المشترك الناتج ليس فقط في أنواع جديدة من البطاريات العضوية المائية. وهذا سيجعل البطاريات أكثر ملاءمة للبيئة وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى توسيع نطاق استخدامها في أنظمة تخزين الطاقة الحديثة".وخلصت الدراسة إلى أن الطريقة المقترحة تتيح الحصول على مادة واعدة للطاقة دون الحاجة إلى تركيب أولي معقد، مما يجعلها ذات جدوى اقتصادية.علماء روس يطورون مادة فريدة من نوعها تقود ثورة في مجال الطاقة البديلةعلماء روس يضعون نموذج لانتقال الطور في بلورة سائلة

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علوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء, علماء روس, فيزياء, الفيزياء