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https://sarabic.ae/20250520/علماء-روس-يفكون-شيفرة-أطياف-الإشعاع-الكوني-بمساعدة-الذكاء-الاصطناعي-1100792398.html
علماء روس يفكون شيفرة أطياف الإشعاع الكوني بمساعدة الذكاء الاصطناعي
علماء روس يفكون شيفرة أطياف الإشعاع الكوني بمساعدة الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
توصل علماء الكيمياء في جامعة موسكو الحكومية إلى كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدراسات البيئية على الأرض، وفي كشف الألغاز الكيميائية للكون. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T15:31+0000
2025-05-20T15:31+0000
مجتمع
علوم
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وأوضح العلماء كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأطياف الجزيئات العضوية المعقدة (PAHs) الموجودة في دخان المخيم وفي الفضاء بين النجوم البعيدة، والمسؤولة بحسب الفرضيات عن تكوين تركيب الحمض النووي الريبي في "الحساء البدائي" للأرض المبكرة.وتعد دراسة الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات إحدى المهام الرئيسية في البحوث البيئية، وفي دراسة عمليات الاحتراق وفي الكيمياء الفلكية، كون الفرضيات تقول بإن الهيدروكربونات العطرية ربما شاركت في تركيب الحمض النووي الريبي في "الحساء البدائي" للأرض المبكرة، لتصبح الأساس لأصل الحياة، بحسب المقال المنشور على موقع "scientificrussia".وبدوره، أضاف الباحث المساعد في قسم كيمياء الليزر في كلية الكيمياء بجامعة موسكو الحكومية، ألكسندر زاكوسكين، أن النتائج التي تم الحصول عليها تفتح الطريق أمام نمذجة أكثر دقة لأطياف مخاليط الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات، وهو أمر مهم للغاية لتحليل تركيب الوسط بين النجوم، وأجواء الكواكب والأجرام الفلكية الأخرى".
https://sarabic.ae/20250519/اكتشاف-بكتيريا-جديدة-في-محطة-الفضاء-الصينية-تيانغونغ-1100741832.html
https://sarabic.ae/20250520/هل-ينبغي-الاستحمام-صباحا-أم-مساء؟-دراسة-توضح-الفرق-1100786949.html
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علوم
علوم

علماء روس يفكون شيفرة أطياف الإشعاع الكوني بمساعدة الذكاء الاصطناعي

15:31 GMT 20.05.2025
© Fotolia / 123dartistجزئيات
جزئيات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Fotolia / 123dartist
تابعنا عبر
توصل علماء الكيمياء في جامعة موسكو الحكومية إلى كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدراسات البيئية على الأرض، وفي كشف الألغاز الكيميائية للكون.
وأوضح العلماء كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأطياف الجزيئات العضوية المعقدة (PAHs) الموجودة في دخان المخيم وفي الفضاء بين النجوم البعيدة، والمسؤولة بحسب الفرضيات عن تكوين تركيب الحمض النووي الريبي في "الحساء البدائي" للأرض المبكرة.

واعتمدت العلماء نهجًا مبتكرًا يعتمد على أساليب التعلم الآلي للتنبؤ بالأطياف تحت الحمراء للهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات، إذ كانت الميزة الخاصة لهذا العمل هي الاهتمام الخاص بتشفير بنية الجزيء من أجل أخذ شحنته في الاعتبار.

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أمس, 13:55 GMT
وتعد دراسة الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات إحدى المهام الرئيسية في البحوث البيئية، وفي دراسة عمليات الاحتراق وفي الكيمياء الفلكية، كون الفرضيات تقول بإن الهيدروكربونات العطرية ربما شاركت في تركيب الحمض النووي الريبي في "الحساء البدائي" للأرض المبكرة، لتصبح الأساس لأصل الحياة، بحسب المقال المنشور على موقع "scientificrussia".

وأشار بابكن بيغلاريان، أحد مؤلفي المقال، وهو طالب دراسات عليا في قسم كيمياء الليزر بكلية الكيمياء بجامعة موسكو الحكومية إلى أن التنبؤ بأطياف الجزيئات غير المتجانسة، أي تلك التي تحتوي على ذرات النيتروجين والأكسجين، أمرٌ بالغ الأهمية، نظرًا لاختلاف أطيافها اختلافًا كبيرًا عن أطياف الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات "العادية"، وقلة البيانات الدقيقة لنماذج التدريب.

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13:52 GMT
وبدوره، أضاف الباحث المساعد في قسم كيمياء الليزر في كلية الكيمياء بجامعة موسكو الحكومية، ألكسندر زاكوسكين، أن النتائج التي تم الحصول عليها تفتح الطريق أمام نمذجة أكثر دقة لأطياف مخاليط الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات، وهو أمر مهم للغاية لتحليل تركيب الوسط بين النجوم، وأجواء الكواكب والأجرام الفلكية الأخرى".
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