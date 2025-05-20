الكون المريب.. الجاذبية هي نتاج للقانون الثاني للديناميكا المعلوماتية

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الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
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نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
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عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
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مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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29 د
بلا قيود
قيادية فلسطينية: نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة وإطالة أمد الحرب
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
مع عودة الحوار بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.. هل نحن أمام خارطة طريق بمسار ثابت؟
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
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تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
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https://sarabic.ae/20250520/الكون-المريب-الجاذبية-هي-نتاج-للقانون-الثاني-للديناميكا-المعلوماتية-1100785586.html
الكون المريب.. الجاذبية هي نتاج للقانون الثاني للديناميكا المعلوماتية
الكون المريب.. الجاذبية هي نتاج للقانون الثاني للديناميكا المعلوماتية
سبوتنيك عربي
من المحتمل أن الحياة على الأرض بدأت في "حدائق كيميائية" دافئة تحت الماء، غنية بالهيدروجين والحديد. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T12:57+0000
2025-05-20T12:57+0000
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الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
سبوتنيك عربي
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
قام باحثون بمحاكاة هذه البيئة في أنبوب اختبار، ووجدوا أن أشكال الحياة البدائية التي تعيش في أعماق البحار اليوم يمكنها الازدهار في هذه الظروف الأولية.من الصعب تخيل كيف بدأت الحياة على كوكبنا، في النظم البيئية الحالية، الحياة متشابكة بعمق مع نفسها لدرجة أن عددًا قليلًا جدًا من الكائنات الحية تعتمد مباشرة على المواد الخام للأرض، وقد كان هذا هو الحال منذ وقت طويل جدًا.لطالما اعتبرنا الجاذبية أمرًا مسلمًا به كواحدة من القوى الأساسية للطبيعة، أحد الخيوط الخفية التي تحافظ على تماسك الكون. ولكن لنفترض أن هذا غير صحيح، لنفترض أن قانون الجاذبية ما هو إلا صدى لشيء أكثر جوهرية، نتيجة ثانوية لكون يعمل وفقًا لشفرة تشبه الحاسوب.قد تبدو الفكرة ضربًا من الخيال العلمي، لكنها تستند إلى الفيزياء وإلى أدلة تشير إلى أن الكون يعمل بطريقة "مشبوهة" تشبه المحاكاة الحاسوبية.طوّر علماء الفيزياء منهجًا جديدًا لحل إحدى أكثر المشكلات استعصاءً في الفيزياء النظرية، توحيد الجاذبية مع العالم الكمومي. حدد العلماء صياغة جديدة للجاذبية قد تقود إلى وصف متوافق تمامًا مع ميكانيكا الكم، دون الحاجة إلى أبعاد إضافية أو خصائص غريبة كما تتطلب نظريات أكثر تخمينًا، مثل نظرية الأوتار.تمتلك الفيلة أكبر آذان في المملكة الحيوانية، وهناك سبب عملي وراء ذلك، ما هو؟اكتشف الباحثون مفترسًا بحريًا قديمًا يشبه العثة في كنز من الأحافير. هذا الكائن الذي عاش قبل نصف مليار سنة، ويُدعى Mosura" fentoni"، يكشف أن مفصليات الأرجل في العصر الكامبري كانت أكثر تنوعًا مما كان يُعتقد سابقًا. كان هذا المفترس النشيط يسبح في البحار البدائية، ويلتقط فرائسه بفمه، بينما يتنفس من خلال خياشيم طويلة في مؤخرته.الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق
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مرايا العلوم, الفضاء, الأخبار, علوم, аудио
مرايا العلوم, الفضاء, الأخبار, علوم, аудио

الكون المريب.. الجاذبية هي نتاج للقانون الثاني للديناميكا المعلوماتية

12:57 GMT 20.05.2025
راديو
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
تابعنا عبر
من المحتمل أن الحياة على الأرض بدأت في "حدائق كيميائية" دافئة تحت الماء، غنية بالهيدروجين والحديد.
قام باحثون بمحاكاة هذه البيئة في أنبوب اختبار، ووجدوا أن أشكال الحياة البدائية التي تعيش في أعماق البحار اليوم يمكنها الازدهار في هذه الظروف الأولية.
من الصعب تخيل كيف بدأت الحياة على كوكبنا، في النظم البيئية الحالية، الحياة متشابكة بعمق مع نفسها لدرجة أن عددًا قليلًا جدًا من الكائنات الحية تعتمد مباشرة على المواد الخام للأرض، وقد كان هذا هو الحال منذ وقت طويل جدًا.
لطالما اعتبرنا الجاذبية أمرًا مسلمًا به كواحدة من القوى الأساسية للطبيعة، أحد الخيوط الخفية التي تحافظ على تماسك الكون. ولكن لنفترض أن هذا غير صحيح، لنفترض أن قانون الجاذبية ما هو إلا صدى لشيء أكثر جوهرية، نتيجة ثانوية لكون يعمل وفقًا لشفرة تشبه الحاسوب.
تشير دراسة حديثة إلى أن الجاذبية ليست قوة غامضة تجذب الأجسام نحو بعضها، بل هي نتاج لقانون طبيعي معلوماتي وهو القانون الثاني للديناميكا المعلوماتية.
قد تبدو الفكرة ضربًا من الخيال العلمي، لكنها تستند إلى الفيزياء وإلى أدلة تشير إلى أن الكون يعمل بطريقة "مشبوهة" تشبه المحاكاة الحاسوبية.
طوّر علماء الفيزياء منهجًا جديدًا لحل إحدى أكثر المشكلات استعصاءً في الفيزياء النظرية، توحيد الجاذبية مع العالم الكمومي. حدد العلماء صياغة جديدة للجاذبية قد تقود إلى وصف متوافق تمامًا مع ميكانيكا الكم، دون الحاجة إلى أبعاد إضافية أو خصائص غريبة كما تتطلب نظريات أكثر تخمينًا، مثل نظرية الأوتار.
تمتلك الفيلة أكبر آذان في المملكة الحيوانية، وهناك سبب عملي وراء ذلك، ما هو؟
اكتشف الباحثون مفترسًا بحريًا قديمًا يشبه العثة في كنز من الأحافير. هذا الكائن الذي عاش قبل نصف مليار سنة، ويُدعى Mosura" fentoni"، يكشف أن مفصليات الأرجل في العصر الكامبري كانت أكثر تنوعًا مما كان يُعتقد سابقًا. كان هذا المفترس النشيط يسبح في البحار البدائية، ويلتقط فرائسه بفمه، بينما يتنفس من خلال خياشيم طويلة في مؤخرته.
الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق
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