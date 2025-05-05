https://sarabic.ae/20250505/عالم-روسي-يحذر-من-زيادة-العواصف-المغناطيسية-على-الأرض---1100183668.html
عالم روسي يحذر من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض
عالم روسي يحذر من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض
سبوتنيك عربي
حذر سيرغي بوغاتشيف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T13:24+0000
2025-05-05T13:24+0000
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وأشار بوغاتشيف إلى أن عدد التوهجات الشمسية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، انخفض مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن كان هناك عدد أكبر بكثير من العواصف المغناطيسية على الأرض.وقال بوغاتشيف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "انخفض نشاط التوهجات الشمسية بنحو 15% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، من يناير إلى أبريل، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024".وأضاف بوغاتشيف: "وعلى العكس من ذلك، ارتفع عدد العواصف المغناطيسية هذا العام بشكل حاد. فإذا كانت الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان 2024، قد شهدت ثمانية أيام فقط من العواصف، فقد بلغ عددها في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 21 يومًا، أي أكثر بمرتين ونصف".وكانت أكبر العواصف التي شهدناها هذا العام حتى الآن هي العاصفة G4.0 (على مقياس من 5 نقاط) التي حدثت في الأول من يناير/كانون الثاني والعاصفة G3.67 في 16 أبريل/نيسان.وأوضح العالم أن التوهجات تظهر علامات واضحة على إعادة هيكلة النشاط الشمسي، سواء في المستويات المطلقة أو في مساهمة العوامل المختلفة. ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا يعني بداية تراجع الدورة الشمسية.وخلص بوغاتشيف إلى أنه "يمكن الإشارة إلى أنه في العام الماضي، بدأ الارتفاع الحاد في التوهجات والنشاط المغناطيسي على وجه التحديد في النصف الأول من شهر مايو، عندما تم تسجيل أول العواصف المغناطيسية ذات القوة الأكبر منذ 20 عامًا".فيديو يظهر الغلاف الجوي للشمس بشكل دقيق لأول مرة"ناسا" تعلنها رسميا: تغير أقطاب الشمس وهذه عواقبه على الأرض... فيديو
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علوم, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, علماء, علماء روس, الأرض, تهديدات كوكب الأرض, كوكب الأرض, الفضاء
علوم, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, علماء, علماء روس, الأرض, تهديدات كوكب الأرض, كوكب الأرض, الفضاء
عالم روسي يحذر من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض
حذر سيرغي بوغاتشيف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض.
وأشار بوغاتشيف إلى أن عدد التوهجات الشمسية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، انخفض مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن كان هناك عدد أكبر بكثير من العواصف المغناطيسية على الأرض.
وقال بوغاتشيف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "انخفض نشاط التوهجات الشمسية بنحو 15% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، من يناير إلى أبريل، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024".
وأوضح أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، كانت هناك ثماني توهجات بأعلى درجة (X)، وفي هذا العام كان هناك خمسة فقط. وانخفض أيضًا عدد التوهجات من المستوى (M) من 170 إلى 150. ولاحظ العالم أن عدد التوهجات من المستوى (C) ظل تقريبًا كما هو (921 مقابل 965).
وأضاف بوغاتشيف: "وعلى العكس من ذلك، ارتفع عدد العواصف المغناطيسية
هذا العام بشكل حاد. فإذا كانت الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان 2024، قد شهدت ثمانية أيام فقط من العواصف، فقد بلغ عددها في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 21 يومًا، أي أكثر بمرتين ونصف".
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تشكل ثقوب إكليلية كبيرة على الشمس، والتي كانت شبه معدومة في العام الماضي.
وكانت أكبر العواصف التي شهدناها
هذا العام حتى الآن هي العاصفة G4.0 (على مقياس من 5 نقاط) التي حدثت في الأول من يناير/كانون الثاني والعاصفة G3.67 في 16 أبريل/نيسان.
وأشار بوغاتشيف إلى أن أكبر توهج، في عامي 2024 و2025 حدث في نفس التاريخ 23 فبراير/ شباط. وهذا العام وصل الانفجار إلى نقطة (X2.0)، وفي العام الماضي وصل إلى مستوى(X6.3).
وأوضح العالم أن التوهجات تظهر علامات واضحة
على إعادة هيكلة النشاط الشمسي، سواء في المستويات المطلقة أو في مساهمة العوامل المختلفة. ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا يعني بداية تراجع الدورة الشمسية.
وخلص بوغاتشيف إلى أنه "يمكن الإشارة إلى أنه في العام الماضي، بدأ الارتفاع الحاد في التوهجات والنشاط المغناطيسي على وجه التحديد في النصف الأول من شهر مايو، عندما تم تسجيل أول العواصف المغناطيسية ذات القوة الأكبر منذ 20 عامًا".