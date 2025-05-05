https://sarabic.ae/20250505/عالم-روسي-يحذر-من-زيادة-العواصف-المغناطيسية-على-الأرض---1100183668.html

عالم روسي يحذر من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض

عالم روسي يحذر من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض

سبوتنيك عربي

حذر سيرغي بوغاتشيف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض. 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T13:24+0000

2025-05-05T13:24+0000

2025-05-05T13:24+0000

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وأشار بوغاتشيف إلى أن عدد التوهجات الشمسية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، انخفض مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن كان هناك عدد أكبر بكثير من العواصف المغناطيسية على الأرض.وقال بوغاتشيف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "انخفض نشاط التوهجات الشمسية بنحو 15% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، من يناير إلى أبريل، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024".وأضاف بوغاتشيف: "وعلى العكس من ذلك، ارتفع عدد العواصف المغناطيسية هذا العام بشكل حاد. فإذا كانت الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان 2024، قد شهدت ثمانية أيام فقط من العواصف، فقد بلغ عددها في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 21 يومًا، أي أكثر بمرتين ونصف".وكانت أكبر العواصف التي شهدناها هذا العام حتى الآن هي العاصفة G4.0 (على مقياس من 5 نقاط) التي حدثت في الأول من يناير/كانون الثاني والعاصفة G3.67 في 16 أبريل/نيسان.وأوضح العالم أن التوهجات تظهر علامات واضحة على إعادة هيكلة النشاط الشمسي، سواء في المستويات المطلقة أو في مساهمة العوامل المختلفة. ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا يعني بداية تراجع الدورة الشمسية.وخلص بوغاتشيف إلى أنه "يمكن الإشارة إلى أنه في العام الماضي، بدأ الارتفاع الحاد في التوهجات والنشاط المغناطيسي على وجه التحديد في النصف الأول من شهر مايو، عندما تم تسجيل أول العواصف المغناطيسية ذات القوة الأكبر منذ 20 عامًا".فيديو يظهر الغلاف الجوي للشمس بشكل دقيق لأول مرة"ناسا" تعلنها رسميا: تغير أقطاب الشمس وهذه عواقبه على الأرض... فيديو

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