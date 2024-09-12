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https://sarabic.ae/20240912/هيئة-روسية-تحذر-من-عاصفة-مغناطيسية-تضرب-الأرض-نتيجة-انفجار-بلازما-من-الشمس-1092650913.html
هيئة روسية تحذر من عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض نتيجة انفجار بلازما من الشمس
هيئة روسية تحذر من عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض نتيجة انفجار بلازما من الشمس
سبوتنيك عربي
أعلن مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء في روسيا، أن سحابة البلازما الشمسية ستضرب الأرض مساء اليوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T15:51+0000
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وقال علماء المختبر في بيان، إن نتائج نمذجة الانبعاث الثالث للبلازما الذي حدث في الأيام الأخيرة أظهرت أن احتمال وصول البلازما الشمسية إلى الأرض كبير جدا ويعادل 99.9 بالمئة.وأضاف العلماء أنه وفقا للحسابات ستصل البلازما إلى الأرض في حدود الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت غرينتش) مساء اليوم الخميس.ووفقا للعلماء، فإن استخدام النمذجة هذه المرة ألغى عمليا احتمال حدوث خطأ في الحسابات.وأفاد العلماء بأنه إذا ضربت البلازما الشمسية الأرض بين الساعة الـ 19:00 والـ 22:00 بتوقيت موسكو (16:00 - 19:00 توقيت غرينتش) فليس مستبعدا مشاهدة الشفق القطبي حتى في خطوط العرض الوسطى.يشار إلى أن عملية انفجار البلازما من الشمس قادرة على التسبب في عواصف مغناطيسية وشفق ساطع على كوكب الأرض، ويمكن أن تؤثر تلك العواصف على الملاحة والاتصالات والإشارات اللاسلكية.في حين يمكن أن يكون لعاصفة متوسطة الشدة (G1) تأثيرات طفيفة على شبكة الكهرباء وعمليات الأقمار الصناعية، بينما يمكن لعاصفة كبيرة جدا أن تعطل الأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات والكهرباء.
https://sarabic.ae/20231104/الشمس-تطلق-البلازما-على-الأرض-في-عيد-الهالوين-فيديو-1082796946.html
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علوم, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن
علوم, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن

هيئة روسية تحذر من عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض نتيجة انفجار بلازما من الشمس

15:51 GMT 12.09.2024
© AP Photoالشمس
الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء في روسيا، أن سحابة البلازما الشمسية ستضرب الأرض مساء اليوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال علماء المختبر في بيان، إن نتائج نمذجة الانبعاث الثالث للبلازما الذي حدث في الأيام الأخيرة أظهرت أن احتمال وصول البلازما الشمسية إلى الأرض كبير جدا ويعادل 99.9 بالمئة.
وأضاف العلماء أنه وفقا للحسابات ستصل البلازما إلى الأرض في حدود الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت غرينتش) مساء اليوم الخميس.
ووفقا للعلماء، فإن استخدام النمذجة هذه المرة ألغى عمليا احتمال حدوث خطأ في الحسابات.
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من جانبها، أكدت أكاديمية العلوم الروسية أن البلازما الشمسية ستسبب عاصفة مغناطيسية متوسطة الشدة، وفقا لتقييمها.
وأفاد العلماء بأنه إذا ضربت البلازما الشمسية الأرض بين الساعة الـ 19:00 والـ 22:00 بتوقيت موسكو (16:00 - 19:00 توقيت غرينتش) فليس مستبعدا مشاهدة الشفق القطبي حتى في خطوط العرض الوسطى.
يشار إلى أن عملية انفجار البلازما من الشمس قادرة على التسبب في عواصف مغناطيسية وشفق ساطع على كوكب الأرض، ويمكن أن تؤثر تلك العواصف على الملاحة والاتصالات والإشارات اللاسلكية.
في حين يمكن أن يكون لعاصفة متوسطة الشدة (G1) تأثيرات طفيفة على شبكة الكهرباء وعمليات الأقمار الصناعية، بينما يمكن لعاصفة كبيرة جدا أن تعطل الأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات والكهرباء.
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