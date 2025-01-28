"800 ألف كيلومتر"... ثقب عملاق يظهر على الشمس

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ع الموجة مع ايلي
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
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ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
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مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
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https://sarabic.ae/20250128/800-ألف-كيلومتر-ثقب-عملاق-يظهر-على-الشمس-1097248367.html
"800 ألف كيلومتر"... ثقب عملاق يظهر على الشمس
"800 ألف كيلومتر"... ثقب عملاق يظهر على الشمس
سبوتنيك عربي
انفتح ثقب كبير في الغلاف الجوي للشمس وهو ينفث تيارًا من الرياح الشمسية باتجاه الأرض، ويبلغ عرضه نحو 800 ألف كيلومتر، أي 62 مرة أكبر من قطر كوكبنا. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T16:30+0000
2025-01-28T16:30+0000
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ويطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم "الثقب الإكليلي"، وهي منطقة في الغلاف الجوي للشمس انفتحت فيها المجالات المغناطيسية، مما سمح للرياح الشمسية بالهروب في الفضاء، حيث تظهر هذه المناطق أكثر قتامة في الصور فوق البنفسجية لأن الغازات الساخنة المتوهجة المحاصرة عادة في المجالات المغناطيسية لم تعد موجودة ولكنها بدلاً من ذلك تهرب.وأشار العلماء إلى أن الرياح الشمسية هي عبارة عن تيار من الجسيمات المشحونة تتحرك بسرعة تصل إلى 800 كيلومتر في الثانية، وتحدث هذه الظاهرة عندما تمنح درجة الحرارة المرتفعة لإكليل النجم الجسيمات طاقة كافية للتغلب على جاذبية الشمس الهائلة، بحسب موقع "سبيس ويذر".وبحسب العلماء، فإن الرياح الشمسية القادمة من الثقب الإكليلي الجديد ستصل إلى الأرض بحلول 31 يناير/ كانون الثاني، وقد يؤدي هذا إلى نشوء عواصف جيومغناطيسية ضعيفة من الفئة "جي1"، وإنها لا تشكل تهديدًا خطيرًا، ولكنها قد تسبب الشفق القطبي في خطوط العرض العليا.علماء الفلك يرصدون "رياحا عاتية" بسرعات تفوق سرعة الصوت على أحد الكواكبعلماء روس على وشك حل لغز الحياة خارج كوكب الأرض
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علوم, الفضاء
علوم, الفضاء

"800 ألف كيلومتر"... ثقب عملاق يظهر على الشمس

16:30 GMT 28.01.2025
© Photo / unsplash/ NASAالشمس
الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Photo / unsplash/ NASA
تابعنا عبر
انفتح ثقب كبير في الغلاف الجوي للشمس وهو ينفث تيارًا من الرياح الشمسية باتجاه الأرض، ويبلغ عرضه نحو 800 ألف كيلومتر، أي 62 مرة أكبر من قطر كوكبنا.
ويطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم "الثقب الإكليلي"، وهي منطقة في الغلاف الجوي للشمس انفتحت فيها المجالات المغناطيسية، مما سمح للرياح الشمسية بالهروب في الفضاء، حيث تظهر هذه المناطق أكثر قتامة في الصور فوق البنفسجية لأن الغازات الساخنة المتوهجة المحاصرة عادة في المجالات المغناطيسية لم تعد موجودة ولكنها بدلاً من ذلك تهرب.
مركبة الفضاء سويوز إم إس-24 التي انطلقت من محطة بايكانور الفضائية إلى الفضاء وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة ناسا، لورال أوهارا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
روسيا تعتزم بناء مجمع فضائي هجين بين الإنسان والروبوتات بحلول 2027
13:19 GMT
وأشار العلماء إلى أن الرياح الشمسية هي عبارة عن تيار من الجسيمات المشحونة تتحرك بسرعة تصل إلى 800 كيلومتر في الثانية، وتحدث هذه الظاهرة عندما تمنح درجة الحرارة المرتفعة لإكليل النجم الجسيمات طاقة كافية للتغلب على جاذبية الشمس الهائلة، بحسب موقع "سبيس ويذر".
وبحسب العلماء، فإن الرياح الشمسية القادمة من الثقب الإكليلي الجديد ستصل إلى الأرض بحلول 31 يناير/ كانون الثاني، وقد يؤدي هذا إلى نشوء عواصف جيومغناطيسية ضعيفة من الفئة "جي1"، وإنها لا تشكل تهديدًا خطيرًا، ولكنها قد تسبب الشفق القطبي في خطوط العرض العليا.
علماء الفلك يرصدون "رياحا عاتية" بسرعات تفوق سرعة الصوت على أحد الكواكب
علماء روس على وشك حل لغز الحياة خارج كوكب الأرض
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