https://sarabic.ae/20250128/روسيا-تعتزم-بناء-مجمع-فضائي-هجين-بين-الإنسان-والروبوتات-بحلول-2027-1097241776.html
روسيا تعتزم بناء مجمع فضائي هجين بين الإنسان والروبوتات بحلول 2027
روسيا تعتزم بناء مجمع فضائي هجين بين الإنسان والروبوتات بحلول 2027
سبوتنيك عربي
أعلن فيكتور خارتوف، المدير العام للأنظمة والمجمعات الفضائية الآلية الروسية، أن العلماء والمهندسين الروس يريدون تنظيم "كيان جديد" في المحطة المدارية الروسية، من... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T13:19+0000
2025-01-28T13:19+0000
2025-01-28T13:19+0000
علوم
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وقال خارتوف في الجلسة العامة لفعالية "قراءات كوروليف": "هناك فرصة لإنشاء كيان جديد، في إطار المحطة المدارية الروسية، وهو مجمع مداري هجين بين الإنسان والآلة يتمتع بأوسع القدرات الجديدة". ووفقا لخارتوف، من الضروري إنشاء مزيج من الوسائل المأهولة والآلية في وقت واحد، وليس كل منها بشكل منفصل.وقال خارتوف إنه في مستوى مدار المحطة المدارية الروسية، يمكن للمنصات الأوتوماتيكية أن تطير بحمولات من مختلف الأنواع، وتقترب من المحطة حتى يتمكن رواد الفضاء من تغيير الحمولة عليها، أو إعادة تزويدها بالوقود. وقال فلاديمير سولوفيوف، المصمم العام لأنظمة ومجمعات الفضاء المأهولة، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر إطلاق الوحدة العلمية والطاقة، التي سيبدأ منها بناء المحطة المدارية الروسية، في ديسمبر/ كانون الأول 2027."قناديل البحر النانوية"... باحثون روس يطورون تقنية لتخزين البيانات بسرعة وكفاءة عاليةالصين تطرح نموذج "ذكاء اصطناعي" يتفوق على "تشات جي بي تي" الأمريكي.. ما مميزاته؟
https://sarabic.ae/20241228/روسكوسموس-تعلن-عن-اختبار-إطلاق-مركبة-فضائية-جديدة-عام-2026----1096270946.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
روسيا تعتزم بناء مجمع فضائي هجين بين الإنسان والروبوتات بحلول 2027
أعلن فيكتور خارتوف، المدير العام للأنظمة والمجمعات الفضائية الآلية الروسية، أن العلماء والمهندسين الروس يريدون تنظيم "كيان جديد" في المحطة المدارية الروسية، من خلال التفاعل النشط للبشر مع الأجهزة الآلية، وصنع مجمع هجين خارج المحطة.
وقال خارتوف في الجلسة العامة لفعالية "قراءات كوروليف": "هناك فرصة لإنشاء كيان جديد، في إطار المحطة المدارية الروسية، وهو مجمع مداري هجين بين الإنسان والآلة يتمتع بأوسع القدرات الجديدة".
وشدد على أنه عند تصميم المركبات الأوتوماتيكية التي ستعمل مع المركبات المأهولة، يجب أن تكون الكفاءة القصوى هي الأولوية.
ووفقا لخارتوف، من الضروري إنشاء مزيج من الوسائل المأهولة والآلية في وقت واحد، وليس كل منها بشكل منفصل.
28 ديسمبر 2024, 09:52 GMT
وقال خارتوف إنه في مستوى مدار المحطة المدارية الروسية، يمكن للمنصات الأوتوماتيكية أن تطير بحمولات من مختلف الأنواع، وتقترب من المحطة حتى يتمكن رواد الفضاء من تغيير الحمولة عليها، أو إعادة تزويدها بالوقود.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الممكن تجميع هياكل كبيرة مثل الهوائيات ومحطات الطاقة الشمسية هناك.
وقال فلاديمير سولوفيوف، المصمم العام لأنظمة ومجمعات الفضاء المأهولة
، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر إطلاق الوحدة العلمية والطاقة، التي سيبدأ منها بناء المحطة المدارية الروسية، في ديسمبر/ كانون الأول 2027.