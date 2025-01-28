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قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
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الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
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قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
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شؤون عسكرية
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30 د
مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
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https://sarabic.ae/20250128/قناديل-البحر-النانوية-باحثون-روس-يطورون-تقنية-لتخزين-البيانات-بسرعة-وكفاءة-عالية-1097225202.html
"قناديل البحر النانوية"... باحثون روس يطورون تقنية لتخزين البيانات بسرعة وكفاءة عالية
"قناديل البحر النانوية"... باحثون روس يطورون تقنية لتخزين البيانات بسرعة وكفاءة عالية
سبوتنيك عربي
طوّر علماء في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، طريقة جديدة لتخزين المعلومات، باستخدام هياكل نانوية من النيكل، تشبه شكل قنديل البحر. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T07:01+0000
2025-01-28T07:02+0000
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علوم
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وصرح المكتب الصحفي، لوزارة التعليم والعلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك": "قال العلماء إن الهياكل الجديدة المصنوعة من الأسلاك النانوية ذات "الرأس"، والتي تنمو منها 3-7 "أرجل"، ستجعل من الممكن إنشاء أجهزة تخزين معلومات مدمجة، وموفرة للطاقة ذات كثافة تسجيل مغناطيسية عالية".وأضاف المكتب الصحفي، أنه "في الاستخدامات النانوية التي أنشأها العلماء، لوحظ عدد من الظواهر النادرة وغير المستكشفة من قبل، على سبيل المثال، التوزيع غير المتماثل لحقول التشتت وتشكيل "المفتاح" المغناطيسي.وتُستخدم الهياكل النانوية المغناطيسية بطريقة مشابهة لاستخدام "المسارات" الصغيرة جدًا التي يتم تسجيل المعلومات عليها.ومع ذلك، استعمال "الاستخدامات النانوية"، لا يُشير ضمنيًا إلى أي حركة ميكانيكية لحامل المعلومات (كما كان الحال على البكرات وأشرطة الكاسيت، حيث يتم سحب الشريط فعليًا من خلال جهاز القراءة)، كما أظهرت الأبحاث؛ ويمكن التحكم بها باستخدام تيار كهربائي بسرعة كيلومتر واحد في الثانية. ووفقًا للعلماء، فإن استخدام تطوير باحثي جامعة الشرق الأقصى، سيزيد بشكل كبير من كثافة تسجيل المعلومات، نظرًا لأن النانوميدوسا الواحدة، تشغل حوالي 300 نانومتر على الشريحة، ومن المحتمل أن تستوعب عدة آلاف من البتات بداخلها، ويمكن للشكل الذي يشبه قنديل البحر، أن يقلل من تكاليف الطاقة أثناء التسجيل ويبسط العملية نفسها.دراسة تكشف عن طريقتين مبتكرتين للحد من الإرهاق في العمل5 حقائق مذهلة حول حاسة الشم
https://sarabic.ae/20250127/الصين-تطرح-نموذج-ذكاء-اصطناعي-يتفوق-على-تشات-جي-بي-تي-الأمريكي-ما-مميزاته-1097212581.html
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علوم
علوم

"قناديل البحر النانوية"... باحثون روس يطورون تقنية لتخزين البيانات بسرعة وكفاءة عالية

07:01 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 07:02 GMT 28.01.2025)
© Fotolia / Elnurزرع شريحة
زرع شريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Fotolia / Elnur
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طوّر علماء في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، طريقة جديدة لتخزين المعلومات، باستخدام هياكل نانوية من النيكل، تشبه شكل قنديل البحر.
وصرح المكتب الصحفي، لوزارة التعليم والعلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك": "قال العلماء إن الهياكل الجديدة المصنوعة من الأسلاك النانوية ذات "الرأس"، والتي تنمو منها 3-7 "أرجل"، ستجعل من الممكن إنشاء أجهزة تخزين معلومات مدمجة، وموفرة للطاقة ذات كثافة تسجيل مغناطيسية عالية".
وتم اختيار النيكل، لإنشاء الهياكل النانوية نظرًا لحقيقة أن خصائصه المغناطيسية، تعتمد إلى حد كبير على شكل الجسم النانوي.
وأضاف المكتب الصحفي، أنه "في الاستخدامات النانوية التي أنشأها العلماء، لوحظ عدد من الظواهر النادرة وغير المستكشفة من قبل، على سبيل المثال، التوزيع غير المتماثل لحقول التشتت وتشكيل "المفتاح" المغناطيسي.
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أمس, 15:52 GMT
وبناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها، اقترح الباحثون في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، استخدام الهياكل النانوية المصنوعة من النيكل، كحاملات معلومات تستخدم مبدأ تسجيل المسارات المغناطيسية، الذي كان يستخدم سابقًا في أشرطة الصوت والفيديو.
وتُستخدم الهياكل النانوية المغناطيسية بطريقة مشابهة لاستخدام "المسارات" الصغيرة جدًا التي يتم تسجيل المعلومات عليها.
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ومع ذلك، استعمال "الاستخدامات النانوية"، لا يُشير ضمنيًا إلى أي حركة ميكانيكية لحامل المعلومات (كما كان الحال على البكرات وأشرطة الكاسيت، حيث يتم سحب الشريط فعليًا من خلال جهاز القراءة)، كما أظهرت الأبحاث؛ ويمكن التحكم بها باستخدام تيار كهربائي بسرعة كيلومتر واحد في الثانية.
ووفقًا للعلماء، فإن استخدام تطوير باحثي جامعة الشرق الأقصى، سيزيد بشكل كبير من كثافة تسجيل المعلومات، نظرًا لأن النانوميدوسا الواحدة، تشغل حوالي 300 نانومتر على الشريحة، ومن المحتمل أن تستوعب عدة آلاف من البتات بداخلها، ويمكن للشكل الذي يشبه قنديل البحر، أن يقلل من تكاليف الطاقة أثناء التسجيل ويبسط العملية نفسها.
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