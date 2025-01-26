https://sarabic.ae/20250126/5-حقائق-مذهلة-حول-حاسة-الشم-1097169897.html

5 حقائق مذهلة حول حاسة الشم

5 حقائق مذهلة حول حاسة الشم

سبوتنيك عربي

في دراسة أمريكية أجريت عام 2022، قارنت حاسة الشم بحواس أخرى (البصر والسمع)، والأشياء ذات القيمة الشخصية (بما في ذلك المال أو الحيوانات الأليفة أو الشعر) لمعرفة... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T11:55+0000

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مجتمع

الصحة

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وجد الباحثون أن حاسة الشم كانت تعتبر أقل أهمية بكثير من البصر والسمع، وأقل قيمة من العديد من الأشياء، على سبيل المثال، قالت نصف النساء اللاتي شملهن الاستطلاع أنهن يفضلن الاحتفاظ بشعرهن على حاسة الشم، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".إليك 5 حقائق رائعة حول نظام حاسة الشم.1. ترتبط حاسة الشم بالذاكرة والعاطفةلماذا يمكن لرائحة الخبز الطازج أن تثير ذكريات الطفولة السعيدة؟ ولماذا قد يعيدك عطر معين إلى ذكريات سعيدة؟ ترتبط الرائحة بشكل مباشر بكل من ذاكرتك وعواطفك.ويتم التقاط الروائح أولاً بواسطة خلايا عصبية شمية خاصة داخل أنفك. تمتد هذه الخلايا للأعلى من سقف أنفك نحو مركز معالجة الرائحة في دماغك، والذي يسمى البصلة الشمية. البصلة الشمية تشكل اتصالاً مباشرًا مع الجهاز الحوفي في الدماغ، ويشمل ذلك اللوزة، حيث يتم توليد العواطف، والحُصين، حيث يتم إنشاء الذكريات.2. تجدد حاسة الشم لديك باستمرارقد تفقد قدرتك على الشم بسبب إصابة أو عدوى، على سبيل المثال أثناء وبعد الإصابة بفيروس "كورونا"، في معظم الحالات يكون مؤقتًا، ويعود إلى طبيعته في غضون أسابيع قليلة.3. ارتباط حاسة الشم بالصحة العقليةيعاني نحو 5% من سكان العالم من فقدان حاسة الشم تمامًا، ويعاني ما يقدر بنحو 15-20% من فقدان جزئي، يُعرف باسم ضعف حاسة الشم.ولقد ثبت أن فقدان حاسة الشم يؤثر على علاقاتك الشخصية والاجتماعية، على سبيل المثال، قد يعني ذلك أنك تفوّت تجارب تناول الطعام المشتركة أو يتسبب في تغييرات بالرغبة الجنسية والسلوك.4. يمكن أن يساعد فقدان حاسة الشم في تحديد الأمراض العصبية التنكسيةقد يكون فقدان حاسة الشم الجزئي أو الكامل مؤشرًا مبكرًا لمجموعة من الأمراض العصبية التنكسية، بما في ذلك مرض ألزهايمر ومرض باركنسون.5. يمكنك تدريب أنفك على الشم مرة أخرىويظهر "تدريب الشم" كخيار علاج تجريبي واعد لخلل الشم، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فقدان الشم بعد الإصابة بفيروس كورونا، فقد ثبت أنه يحسّن القدرة على اكتشاف الروائح والتمييز بينها.وتم اختبار "تدريب الشم"، لأول مرة في عام 2009، في دراسة نفسية ألمانية، ويتضمن استنشاق الروائح القوية مثل الروائح الزهرية أو الحمضية أو العطرية أو الفاكهية، مرتين على الأقل في اليوم لمدة 10 إلى 20 ثانية في المرة الواحدة، وعادةً على مدى فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر،و يُطلب من المشاركين التركيز على ذاكرة الرائحة أثناء الاستنشاق وتذكر المعلومات حول الرائحة وشدتها.ويُعتقد أن هذا الأمر يساعد في إعادة تنظيم الاتصالات العصبية في الدماغ، على الرغم من أن الآلية الدقيقة وراء ذلك غير واضحة.مرض معدي ينتشر في المغرب والحكومة تصدر بيانا عاجلادراسة: تناول منتجات الألبان يقي من أحد أخطر أنواع السرطانات

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