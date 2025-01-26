https://sarabic.ae/20250126/إنجاز-طبي-كبير-لامرأة-تعيش-بكلية-خنزير-1097163018.html

إنجاز طبي كبير لامرأة تعيش بكلية خنزير

إنجاز طبي كبير لامرأة تعيش بكلية خنزير

سبوتنيك عربي

بلغت سيدة أمريكية من ولاية ألاباما، أطول عمر في العالم، بالنسبة لشخص أجريت له عملية زرع عضو من الخنزير، حيث تتمتع بصحة جيدة ومفعمة بالطاقة، بعد مرور 61 يوما... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T07:18+0000

2025-01-26T07:18+0000

2025-01-26T07:18+0000

مجتمع

الصحة

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وقالت توانا لوني، للصحافة واصفة نفسها بأنها "امرأة خارقة"، مشيرة إلى أنها تتفوق على أفراد عائلتها، خلال نزهات طويلة في مدينة نيويورك أثناء تعافيها، مضيفة: "إنها بداية جديدة للحياة".ويعطي تعافي لوني، بارقة أمل في مسعى جعل عمليات زرع الأعضاء من الحيوانات في أجسام البشر حقيقة واقعة.وذكر الطبيب روبرت مونتغومري، من مستشفى "إن واي يو لانغون هيلث"، الذي قاد فريق عملية الزرع: "إذا رأيتها في الشارع، لن تعرف أنها الشخص الوحيد في العالم، الذي يسير ومعه عضو خنزير يعمل داخل جسده".ووصف مونتغومري وظيفة كلية لوني بأنها "طبيعية تماما".ويعدل العلماء جينات الخنازير، لجعل أعضائها أقرب إلى الأعضاء البشرية، بهدف معالجة النقص الحاد في الأعضاء البشرية القابلة للزراعة.وحتى الآن، كانت عمليات زراعة أعضاء الخنازير "حالات استخدام رحيمة"، وهي تجارب تسمح بها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فقط في ظروف خاصة للأشخاص، الذين لا توجد أمامهم خيارات أخرى.انتشار غير مسبوق للحصبة في دولة عربية والسلطات تعلنه وباء.. ما القصة؟دراسة تكشف عن علاقة بين أمراض اللثة ومرض ألزهايمر

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