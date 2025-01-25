دراسة: مواد دقيقة في المياه والبيئة قد تحمل مخاطر قاتلة على المخ والأعصاب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250125/دراسة-مواد-دقيقة-في-المياه-والبيئة-قد-تحمل-مخاطر-قاتلة-على-المخ-والأعصاب-1097151890.html
دراسة: مواد دقيقة في المياه والبيئة قد تحمل مخاطر قاتلة على المخ والأعصاب
دراسة: مواد دقيقة في المياه والبيئة قد تحمل مخاطر قاتلة على المخ والأعصاب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة، أن مواد دقيقة تنتشر في جميع أنحاء البيئة، بما فيها المياه، ومن المحيطات إلى التربة والجبال، قد يكون لها تأثير قاتل على صحة الدماغ... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T15:58+0000
2025-01-25T15:58+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092964538_0:42:1928:1127_1920x0_80_0_0_841ffbe3c86d4b303e90e8f30130f815.jpg
وأظهر البحث الذي أجراه فريق دولي، يضم الأكاديمية الصينية للعلوم البيئية، والجامعة الوطنية في سنغافورة، وجامعة ديوك الأمريكية، أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من الممكن أن تخترق حاجز الدم في الدماغ، مسببة انسداد الأوعية الدموية وتلف الأعصاب.وأظهرت التجارب التي أجريت على الفئران لأول مرة، أن هذه الجسيمات التي يقل حجمها عن 5 ميكرومتر، قادرة على المرور إلى الدماغ، إذ يتم ابتلاعها بواسطة خلايا المناعة، مكونة تكتلات تسد الأوعية الدموية وتسبب جلطات.وأكدت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة "Science Advances" خلال الشهر الجاري، أن هذه الانسدادات قد تستمر لفترات طويلة تصل إلى 28 يوما، ما يؤدي إلى تدهور في الذاكرة والمهارات الحركية لدى الفئران.وتم اكتشاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، في أكثر من 1300 نوع، ويُعتقد أن تأثيرها يمتد من المستوى الخلوي إلى النظام البيئي بأكمله، مما يجعلها تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا.وأعرب معدو الدراسة عن قلقهم، بشأن الآثار بعيدة المدى للجسيمات البلاستيكية الدقيقة على الصحة، مثل زيادة خطر الاكتئاب، والأمراض العصبية التنكسية، وأمراض القلب.وأوضح الباحث، هوانغ هايفينغ، أن هذه الدراسة تسلط الضوء على ضرورة تكثيف الجهود البحثية لفهم المخاطر الصحية لهذه المواد، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.وتمثل نتائج الدراسة إنجازا علميا مهما، إذ تُعد المرة الأولى التي يتم فيها تتبع حركة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة داخل الكائنات الحية في الوقت الفعلي، مما يوفر رؤى جديدة حول تأثير هذه المواد على وظائف الدماغ وصحة الإنسان.
https://sarabic.ae/20241128/العلماء-يبتكرون-طريقة-منزلية-بسيطة-للتخلص-من-جزيئات-البلاستيك-في-مياه-الشرب-1095274304.html
https://sarabic.ae/20240302/دراسة-المياه-المغلية-قد-تزيل-90-من-الجزيئات-البلاستيكية-الدقيقة-1086598856.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092964538_227:0:1928:1276_1920x0_80_0_0_9c68df3e11cc72888f4f4372e38c9c3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, الصحة
علوم, منوعات, الصحة

دراسة: مواد دقيقة في المياه والبيئة قد تحمل مخاطر قاتلة على المخ والأعصاب

15:58 GMT 25.01.2025
© Photo / Unsplash/ jesse orricoدماغ الإنسان
دماغ الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
دماغ الإنسان
© Photo / Unsplash/ jesse orrico
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة، أن مواد دقيقة تنتشر في جميع أنحاء البيئة، بما فيها المياه، ومن المحيطات إلى التربة والجبال، قد يكون لها تأثير قاتل على صحة الدماغ والأعصاب.
وأظهر البحث الذي أجراه فريق دولي، يضم الأكاديمية الصينية للعلوم البيئية، والجامعة الوطنية في سنغافورة، وجامعة ديوك الأمريكية، أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من الممكن أن تخترق حاجز الدم في الدماغ، مسببة انسداد الأوعية الدموية وتلف الأعصاب.
وأظهرت التجارب التي أجريت على الفئران لأول مرة، أن هذه الجسيمات التي يقل حجمها عن 5 ميكرومتر، قادرة على المرور إلى الدماغ، إذ يتم ابتلاعها بواسطة خلايا المناعة، مكونة تكتلات تسد الأوعية الدموية وتسبب جلطات.
وأكدت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة "Science Advances" خلال الشهر الجاري، أن هذه الانسدادات قد تستمر لفترات طويلة تصل إلى 28 يوما، ما يؤدي إلى تدهور في الذاكرة والمهارات الحركية لدى الفئران.
الحصول على الماء في قطاع غزة قصة معاناة وأزمة تعصف بالفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
مجتمع
العلماء يبتكرون طريقة منزلية بسيطة للتخلص من جزيئات البلاستيك في مياه الشرب
28 نوفمبر 2024, 08:19 GMT
وتم اكتشاف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، في أكثر من 1300 نوع، ويُعتقد أن تأثيرها يمتد من المستوى الخلوي إلى النظام البيئي بأكمله، مما يجعلها تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا.
وأعرب معدو الدراسة عن قلقهم، بشأن الآثار بعيدة المدى للجسيمات البلاستيكية الدقيقة على الصحة، مثل زيادة خطر الاكتئاب، والأمراض العصبية التنكسية، وأمراض القلب.
مياه مغلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
مجتمع
دراسة: المياه المغلية قد تزيل 90% من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة
2 مارس 2024, 15:25 GMT
وأوضح الباحث، هوانغ هايفينغ، أن هذه الدراسة تسلط الضوء على ضرورة تكثيف الجهود البحثية لفهم المخاطر الصحية لهذه المواد، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.
وتمثل نتائج الدراسة إنجازا علميا مهما، إذ تُعد المرة الأولى التي يتم فيها تتبع حركة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة داخل الكائنات الحية في الوقت الفعلي، مما يوفر رؤى جديدة حول تأثير هذه المواد على وظائف الدماغ وصحة الإنسان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала