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بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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https://sarabic.ae/20241128/العلماء-يبتكرون-طريقة-منزلية-بسيطة-للتخلص-من-جزيئات-البلاستيك-في-مياه-الشرب-1095274304.html
العلماء يبتكرون طريقة منزلية بسيطة للتخلص من جزيئات البلاستيك في مياه الشرب
العلماء يبتكرون طريقة منزلية بسيطة للتخلص من جزيئات البلاستيك في مياه الشرب
سبوتنيك عربي
تتسلل جزيئات البلاستيك الدقيقة إلى أجسامنا بكميات مثيرة للقلق، خاصةً من خلال الطعام والشراب، وهو ما دفع العلماء مؤخرًا لإيجاد طريقة بسيطة وفعالة لإزالة تلك... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T08:19+0000
2024-11-28T08:19+0000
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وقال موقع " sciencealert" إن فريقا من جامعة قوانغتشو الطبية وجامعة جينان في الصين أجروا اختبارات على كل من الماء العسر (الذي يحتوي على نسبة معادن مرتفعة) والماء العادي.وقدم الباحثون ورقة بحثية قالوا فيها إن "مشكلة النانوبلاستيك والميكروبلاستيك (NMPs) في مياه الصنبور التي تتسرب من أنظمة معالجة المياه المركزية تثير قلقًا عالميًا متزايدًا، لأنها تشكل خطرًا صحيًا محتملًا على البشر من خلال استهلاك المياه".وعمد العلماء إلى إضافة النانوبلاستيك والميكروبلاستيك قبل غلي الماء ثم طبقوا عملية ترشيح للمياه، في بعض الحالات، تمت إزالة ما يصل إلى 90% من جزيئات البلاستيك عن طريق عملية الغليان والترشيح، على الرغم من أن الفعالية اختلفت باختلاف نوع الماء.ويرى العلماء أن الفائدة الكبرى من هذه التجربة هي أن معظم الناس يمكنهم القيام بها باستخدام ما لديهم من أدوات المطبخ.ويقول المهندس الحيوي، زيمين يو من جامعة قوانغتشو، وزملاؤه: "يمكن لهذه الاستراتيجية البسيطة لغلي الماء أن تزيل التلوث بجزيئات البلاستيك من مياه الصنبور المنزلية، وأنه لدى هذه الاستراتيجية القدرة على تخفيف استهلاك الإنسان من جزيئات البلاستيك بما يجعلها غير ضارة على الصحة العامة".وكانت الدراسات السابقة قد أظهرت وجود شظايا من البوليسترين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين والبولي إيثيلين تيريفثالات في مياه الصنبور الصالحة للشرب، والتي نستهلكها يوميًا بكميات متفاوتة.ويأمل فريق البحث أن يصبح شرب الماء بعد غليه ممارسة أكثر انتشارًا مع استمرار سيطرة البلاستيك على العالم، وذلك على الرغم من أنه لا يزال غير مؤكد تمامًا مدى ضرر هذا البلاستيك لأجسامنا، حيث ارتبط البلاستيك بالفعل بتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء ومقاومة المضادات الحيوية في الجسم.ويطمح الفريق البحثي المسؤول عن هذه الدراسة الأخيرة إلى رؤية المزيد من الأبحاث حول كيفية حماية الماء المغلي لأجسامنا من المواد الاصطناعية، وربما مواجهة بعض الآثار المقلقة للميكروبلاستيك التي تظهر.
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https://sarabic.ae/20241124/مفاجأة-صادمة-مياه-الشرب-قد-تكون-مسمومة-في-هذه-الدولة-1095131962.html
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علوم, الصحة, منوعات, الأخبار
علوم, الصحة, منوعات, الأخبار

العلماء يبتكرون طريقة منزلية بسيطة للتخلص من جزيئات البلاستيك في مياه الشرب

08:19 GMT 28.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على الماء في قطاع غزة قصة معاناة وأزمة تعصف بالفلسطينيين
الحصول على الماء في قطاع غزة قصة معاناة وأزمة تعصف بالفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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تتسلل جزيئات البلاستيك الدقيقة إلى أجسامنا بكميات مثيرة للقلق، خاصةً من خلال الطعام والشراب، وهو ما دفع العلماء مؤخرًا لإيجاد طريقة بسيطة وفعالة لإزالة تلك الجزيئات من مياه الشرب.
وقال موقع " sciencealert" إن فريقا من جامعة قوانغتشو الطبية وجامعة جينان في الصين أجروا اختبارات على كل من الماء العسر (الذي يحتوي على نسبة معادن مرتفعة) والماء العادي.
وقدم الباحثون ورقة بحثية قالوا فيها إن "مشكلة النانوبلاستيك والميكروبلاستيك (NMPs) في مياه الصنبور التي تتسرب من أنظمة معالجة المياه المركزية تثير قلقًا عالميًا متزايدًا، لأنها تشكل خطرًا صحيًا محتملًا على البشر من خلال استهلاك المياه".
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وعمد العلماء إلى إضافة النانوبلاستيك والميكروبلاستيك قبل غلي الماء ثم طبقوا عملية ترشيح للمياه، في بعض الحالات، تمت إزالة ما يصل إلى 90% من جزيئات البلاستيك عن طريق عملية الغليان والترشيح، على الرغم من أن الفعالية اختلفت باختلاف نوع الماء.
ويرى العلماء أن الفائدة الكبرى من هذه التجربة هي أن معظم الناس يمكنهم القيام بها باستخدام ما لديهم من أدوات المطبخ.
ويقول المهندس الحيوي، زيمين يو من جامعة قوانغتشو، وزملاؤه: "يمكن لهذه الاستراتيجية البسيطة لغلي الماء أن تزيل التلوث بجزيئات البلاستيك من مياه الصنبور المنزلية، وأنه لدى هذه الاستراتيجية القدرة على تخفيف استهلاك الإنسان من جزيئات البلاستيك بما يجعلها غير ضارة على الصحة العامة".
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24 نوفمبر, 11:07 GMT
وكانت الدراسات السابقة قد أظهرت وجود شظايا من البوليسترين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين والبولي إيثيلين تيريفثالات في مياه الصنبور الصالحة للشرب، والتي نستهلكها يوميًا بكميات متفاوتة.
ويأمل فريق البحث أن يصبح شرب الماء بعد غليه ممارسة أكثر انتشارًا مع استمرار سيطرة البلاستيك على العالم، وذلك على الرغم من أنه لا يزال غير مؤكد تمامًا مدى ضرر هذا البلاستيك لأجسامنا، حيث ارتبط البلاستيك بالفعل بتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء ومقاومة المضادات الحيوية في الجسم.
ويطمح الفريق البحثي المسؤول عن هذه الدراسة الأخيرة إلى رؤية المزيد من الأبحاث حول كيفية حماية الماء المغلي لأجسامنا من المواد الاصطناعية، وربما مواجهة بعض الآثار المقلقة للميكروبلاستيك التي تظهر.
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