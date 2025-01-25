انتشار غير مسبوق للحصبة في دولة عربية والسلطات تعلنه وباء.. ما القصة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250125/انتشار-غير-مسبوق-للحصبة-في-دولة-عربية-والسلطات-تعلنه-وباء-ما-القصة؟-1097139919.html
انتشار غير مسبوق للحصبة في دولة عربية والسلطات تعلنه وباء.. ما القصة؟
انتشار غير مسبوق للحصبة في دولة عربية والسلطات تعلنه وباء.. ما القصة؟
سبوتنيك عربي
يشهد المغرب انتشارًا "غير مسبوق" لداء الحصبة، المعروف محليًا بـ"بو حمرون"، إذ انتشر في المدارس والسجون، في حين تُرجع السلطات السبب إلى "تراجع التلقيح... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T10:53+0000
2025-01-25T10:53+0000
مجتمع
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
الصحة
منظمة الصحة العالمية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103888/46/1038884671_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_003360c53bc2c86614c5a582c45c2473.jpg
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس الحصبة في المغرب، وصل إلى 25 ألف إصابة، مع تسجيل 120 حالة وفاة، معظمهم من الأطفال.ووصف مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض في المغرب محمد اليوبي، الوضع بأنه "تحول إلى وباء"، واصفًا الوضع بأنه "وضعية غير عادية على الإطلاق وارتفاع غير مسبوق في المرض، منذ 1986".وأعلنت الحكومة المغربية، يوم الخميس الماضي، أن تراجع الإقبال على اللقاحات الطبية في السنوات التي أعقبت جائحة كورونا وانتشار المعلومات المغلوطة هما السببان الرئيسيان في عودة وانتشار داء الحصبة، خاصة بين الأطفال.من جانبه، قال مصطفى بايتاس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "لوحظ عودة لداء الحصبة في بلادنا، وتسارع في ارتفاع الحالات"، مضيفًا أن أسباب انتشار الداء "في طليعتها تراجع التلقيح في السنوات الأخيرة، خاصة السنوات التي أعقبت جائحة كورونا، هذا واحد من الأسباب الكبيرة، بالإضافة إلى انتشار المعلومات المغلوطة التي تخيف المواطنين من التلقيح".وكانت منظمة الصحة العالمية، قد وجهت تحذيرات من تفشي هذا المرض من جديد في عدد من مناطق العالم. وأكد بايتاس أن "الحكومة عبر وزارة الصحة تفاعلت مع الموضوع بسرعة كبيرة، حيث أرسلت نظامًا لليقظة والتتبع في 12 مركزًا إقليميًا للطوارئ الصحية وإطلاق حملة وطنية عاجلة للتلقيح ضد الحصبة وأمراض أخرى، ابتداء من 28 أكتوبر(تشرين الأول) 2024، والتي تقرر تمديدها".وتركز الحكومة المغربية على "حملة تواصلية شاملة تستهدف خاصة الفئات المعنية بتلقيح الآباء والتلاميذ ومهنيي الصحة والتعليم والسلطات العمومية".ورغم توافر لقاح آمن وفعال ضد الحصبة، فقد شهد عام 2023، تسجيل نحو 10.3 ملايين حالة إصابة حول العالم، ما أسفر عن وفاة 107 آلاف و500 شخص، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.وتُصيب الحصبة الجهاز التنفسي أولاً، ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم، وتشمل أعراضها الحمى الشديدة والسعال وسيلان الأنف وظهور طفح جلدي ينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويُعتبر التلقيح أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بالحصبة ومنع انتقالها إلى الآخرين.
https://sarabic.ae/20250121/دراسة-تكشف-عن-علاقة-بين-أمراض-اللثة-ومرض-ألزهايمر-1096996100.html
https://sarabic.ae/20250110/كوب-واحد-من-الحليب-يوميا-يقيك-من-مرض-عضال-بنسبة-14-1096652756.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103888/46/1038884671_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_3491c03292b07c5c3553190e190aa06c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الصحة, منظمة الصحة العالمية, الأخبار
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الصحة, منظمة الصحة العالمية, الأخبار

انتشار غير مسبوق للحصبة في دولة عربية والسلطات تعلنه وباء.. ما القصة؟

10:53 GMT 25.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالتطعيم ضد الحصبة
التطعيم ضد الحصبة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يشهد المغرب انتشارًا "غير مسبوق" لداء الحصبة، المعروف محليًا بـ"بو حمرون"، إذ انتشر في المدارس والسجون، في حين تُرجع السلطات السبب إلى "تراجع التلقيح والمعلومات المضللة".
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس الحصبة في المغرب، وصل إلى 25 ألف إصابة، مع تسجيل 120 حالة وفاة، معظمهم من الأطفال.
ووصف مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض في المغرب محمد اليوبي، الوضع بأنه "تحول إلى وباء"، واصفًا الوضع بأنه "وضعية غير عادية على الإطلاق وارتفاع غير مسبوق في المرض، منذ 1986".
صورة لمريض يعاني من مرض في اللثة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن علاقة بين أمراض اللثة ومرض ألزهايمر
21 يناير, 10:00 GMT
وأعلنت الحكومة المغربية، يوم الخميس الماضي، أن تراجع الإقبال على اللقاحات الطبية في السنوات التي أعقبت جائحة كورونا وانتشار المعلومات المغلوطة هما السببان الرئيسيان في عودة وانتشار داء الحصبة، خاصة بين الأطفال.
من جانبه، قال مصطفى بايتاس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "لوحظ عودة لداء الحصبة في بلادنا، وتسارع في ارتفاع الحالات"، مضيفًا أن أسباب انتشار الداء "في طليعتها تراجع التلقيح في السنوات الأخيرة، خاصة السنوات التي أعقبت جائحة كورونا، هذا واحد من الأسباب الكبيرة، بالإضافة إلى انتشار المعلومات المغلوطة التي تخيف المواطنين من التلقيح".
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد وجهت تحذيرات من تفشي هذا المرض من جديد في عدد من مناطق العالم. وأكد بايتاس أن "الحكومة عبر وزارة الصحة تفاعلت مع الموضوع بسرعة كبيرة، حيث أرسلت نظامًا لليقظة والتتبع في 12 مركزًا إقليميًا للطوارئ الصحية وإطلاق حملة وطنية عاجلة للتلقيح ضد الحصبة وأمراض أخرى، ابتداء من 28 أكتوبر(تشرين الأول) 2024، والتي تقرر تمديدها".
كوب من الحليب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
مجتمع
كوب واحد من الحليب يوميا يقيك من مرض عضال بنسبة 14%
10 يناير, 11:45 GMT
وتركز الحكومة المغربية على "حملة تواصلية شاملة تستهدف خاصة الفئات المعنية بتلقيح الآباء والتلاميذ ومهنيي الصحة والتعليم والسلطات العمومية".

يذكر أن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى وخطير ينتقل عبر الهواء، ويُمكن أن يُسبب مضاعفات خطيرة قد تُؤدي إلى الوفاة، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وقد أسهم التلقيح ضد الحصبة في تجنب أكثر من 60 مليون حالة وفاة بين عامي 2000 و2023، حول العالم.

ورغم توافر لقاح آمن وفعال ضد الحصبة، فقد شهد عام 2023، تسجيل نحو 10.3 ملايين حالة إصابة حول العالم، ما أسفر عن وفاة 107 آلاف و500 شخص، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.
وتُصيب الحصبة الجهاز التنفسي أولاً، ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم، وتشمل أعراضها الحمى الشديدة والسعال وسيلان الأنف وظهور طفح جلدي ينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويُعتبر التلقيح أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بالحصبة ومنع انتقالها إلى الآخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала