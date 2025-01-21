https://sarabic.ae/20250121/دراسة-تكشف-عن-علاقة-بين-أمراض-اللثة-ومرض-ألزهايمر-1096996100.html
دراسة تكشف عن علاقة بين أمراض اللثة ومرض ألزهايمر
دراسة تكشف عن علاقة بين أمراض اللثة ومرض ألزهايمر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة في كلية الطب بجامعة أنهوي في الصين، عن أن أمراض اللثة تؤثر على الوظائف العقلية، وتزيد من مخاطر الإصابة بألزهايمر. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T10:00+0000
2025-01-21T10:00+0000
2025-01-21T10:00+0000
مجتمع
علوم
الصحة
زهايمر
اكتشاف علاج للزهايمر
أللزهايمر
أسنان
الأسنان
اضطراب عقلي
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ووفقا للدراسة، قام العلماء بمقارنة بين صور الأشعة بالرنين المغناطيسي للمخ الخاصة بـ51 شخصا بالغا لا يعانون من مشكلات في الوظائف العقلية، من بينهم 11 شخصا لديهم أمراض باللثة.وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن مجلة “Journal of Periodontology” العلمية، المتخصصة في أمراض اللثة، أن المتطوعين الذين يعانون من أمراض باللثة، لا سيما في الحالات المتوسطة إلى الحادة، حدثت لديهم تغيرات في الوصلات العصبية بين أجزاء المخ المختلفة.وأشارت الدراسة إلى أن البكتيريا التي تنمو داخل اللثة المريضة يمكن أن تغزو أنسجة المخ وتؤدي إلى استجابة مناعية، لافتين إلى أن علاج أمراض اللثة يمكن أن يلعب دورا أيضا في منع الإصابة بألزهايمر.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن مجلة "Journal of Periodontology" العلمية، فإن هذا البحث ينطوي على تداعيات مهمة من أجل تحسين الاهتمام بصحة الفم والأسنان وتأثيرها على صحة الجهاز العصبي في الجسم.خبيرة في طب الأسنان تكشف الوقت المناسب لخلع أضراس العقل"الأسبستوس" مادة مسرطنة تعود للظهور في مستحضرات التجميل
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علوم, الصحة, زهايمر, اكتشاف علاج للزهايمر, أللزهايمر, أسنان, الأسنان, اضطراب عقلي
علوم, الصحة, زهايمر, اكتشاف علاج للزهايمر, أللزهايمر, أسنان, الأسنان, اضطراب عقلي
دراسة تكشف عن علاقة بين أمراض اللثة ومرض ألزهايمر
كشفت دراسة جديدة في كلية الطب بجامعة أنهوي في الصين، عن أن أمراض اللثة تؤثر على الوظائف العقلية، وتزيد من مخاطر الإصابة بألزهايمر.
ووفقا للدراسة، قام العلماء بمقارنة بين صور الأشعة بالرنين المغناطيسي للمخ الخاصة بـ51 شخصا بالغا لا يعانون من مشكلات في الوظائف العقلية، من بينهم 11 شخصا لديهم أمراض باللثة.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"،
نقلا عن مجلة “Journal of Periodontology” العلمية، المتخصصة في أمراض اللثة، أن المتطوعين الذين يعانون من أمراض باللثة، لا سيما في الحالات المتوسطة إلى الحادة، حدثت لديهم تغيرات في الوصلات العصبية بين أجزاء المخ المختلفة.
وأشارت النتائج إلى أن أمراض اللثة تعتبر من عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى حدوث أضرار بالمخ. كما أنها تمثل تحذيرا مبكرا لتراجع الوظائف الإدراكية.
16 ديسمبر 2024, 08:07 GMT
وأشارت الدراسة إلى أن البكتيريا التي تنمو داخل اللثة المريضة
يمكن أن تغزو أنسجة المخ وتؤدي إلى استجابة مناعية، لافتين إلى أن علاج أمراض اللثة يمكن أن يلعب دورا أيضا في منع الإصابة بألزهايمر.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"
نقلا عن مجلة "Journal of Periodontology" العلمية، فإن هذا البحث ينطوي على تداعيات مهمة من أجل تحسين الاهتمام بصحة الفم والأسنان وتأثيرها على صحة الجهاز العصبي في الجسم.