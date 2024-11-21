https://sarabic.ae/20241121/الأسبستوس-مادة-مسرطنة-تعود-للظهور-في-مستحضرات-التجميل-1095026992.html

"الأسبستوس" مادة مسرطنة تعود للظهور في مستحضرات التجميل

"الأسبستوس" مادة مسرطنة تعود للظهور في مستحضرات التجميل

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية جديدة عن وجود مادة مسرطنة في مستحضرات التجميل تعرف بـ"الأسبستوس"، أدت إلى ظهور بعض أنواع السرطانات. 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T08:16+0000

2024-11-21T08:16+0000

2024-11-21T08:24+0000

مجتمع

علوم

الصحة

تجميل

تجميل

عملية تجميل

مستحضرات تجميل

فرشاة تجميل

سرطانات

خلايا سرطانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103955/68/1039556872_0:77:3068:1803_1920x0_80_0_0_27f4eb249d925cb4220f0070b30b3334.jpg

"الأسبستوس" هي مادة مسرطنة سيئة السمعة، كانت مستخدمة على نطاق واسع طوال القرن العشرين، في مواد البناء وفرامل السيارات ويتم استخدامها أيضا للعزل وتدفئة المنازل.ومن ظلال العيون إلى أحمر الخدود وبودرة الوجه، يعد "الأسبستوس" مكونًا شائعًا في مستحضرات التجميل. يتم دمج "الأسبستوس" في تركيبات مستحضرات التجميل لأنه عامل مضاد للتكتل يمتص الرطوبة، ما يجعل المنتجات أسهل في التطبيق. ومع ذلك لا توجد سجلات تشير إلى استخدام "الأسبستوس" عمدًا في مستحضرات التجميل.التعرض للـ"أسبستوس" مسؤول عن 80% من جميع حالات ورم "الظهارة المتوسطة"، ويعد تطور ورم "الظهارة المتوسطة" ​​المرتبط بـ"الأسبستوس" عملية معقدة وتستغرق عقودًا من الزمن وتستمر لمدة 30-50 عامًا.في القرن الحادي والعشرين، تُقاضي بعض النساء شركات مستحضرات التجميل بسبب ورم "الظهارة المتوسطة" نتيجة التعرض لـ"الأسبستوس".عند فحصها باستخدام المجهر، فإن معادن "الأسبستوس" هي عبارة عن حزم من الألياف، تُعرف باسم "الأسبستي الليفي". الحزم الليفية تشبه الحبال، ويمكن أن تتآكل حزمة "الأسبستي" وتتفكك إلى ألياف أصغر.إذا تفككت حزمة من ألياف "الأسبستي" إلى ألياف مجهرية أصغر، كما يحدث أثناء أعمال الهدم، فقد تتحول إلى جزيئات غبار يسهل استنشاقها.وبمجرد دخول ألياف "الأسبستوس" إلى الغشاء المتوسط ​​للرئة، يمكن أن تظل هناك لعقود من الزمن، حيث تسبب خدوشًا مجهرية. يتعرف الجسم على ألياف "الأسبستوس" كجسم غريب. لعلاج الضرر، يتم إرسال الخلايا المناعية إلى المنطقة لتفتيت ألياف "الأسبستوس".ومع ذلك، فإن ألياف "الأسبستوس" مقاومة للهجوم المناعي، والمواد الكيميائية التي تنتجها الخلايا المناعية لتفتيت ألياف "الأسبستوس" تهاجم الغشاء المتوسط، ما يؤدي إلى ظهور ورم "الظهارة المتوسطة".وكجزء من دراسة أجراها مجموعة من العلماء في بريطانيا، في عام 2024، تم اختبار 8 عينات من مستحضرات التجميل المتوفرة تجاريًا تحتوي على "الأسبستوس" باستخدام المجهر الإلكتروني، وتم العثور على مستويات ضئيلة من "الأسبستوس" في اثنتين من العينات.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت"، عادةً ما يتم وضع مستحضرات التجميل على الوجه، ما يزيد من خطر استنشاق جزيئات "الأسبستوس"، ومن المرجح جدًا أن تكون النتيجة النهائية ورم "الظهارة المتوسطة"، لذلك يجب توعية المستهلكين بالمخاطر المحتملة.دراسة: السجائر الإلكترونية ذات النكهات قد تسبب ضررا فوريا عند استنشاقهاعلماء روس يطورون مادة تتفوق على "المعيار الذهبي" في طب الأسنان

https://sarabic.ae/20241102/ضبط-كميات-كبيرة-من-المواد-المحظورة-داخل-مستحضرات-التجميل-في-أوروبا-1094423073.html

https://sarabic.ae/20240822/موجودة-في-مستحضرات-التجميل-دراسة-تحذر-من-مادة-كيمائية--تزيد-احتمالات-الولادة-المبكرة-1092001571.html

https://sarabic.ae/20240917/دراسة-عطر-في-منتجات-العناية-في-البشرة-يسبب-بلوغا-مبكرا-لدى-الفتيات----1092805829.html

https://sarabic.ae/20240919/خبراء-يحذرون-من-جراحات-تغيير-لون-العيون--1092878030.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, تجميل, تجميل, عملية تجميل, مستحضرات تجميل, فرشاة تجميل, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان