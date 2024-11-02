https://sarabic.ae/20241102/ضبط-كميات-كبيرة-من-المواد-المحظورة-داخل-مستحضرات-التجميل-في-أوروبا-1094423073.html

ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة داخل مستحضرات التجميل في أوروبا

ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة داخل مستحضرات التجميل في أوروبا

سبوتنيك عربي

كشفت وكالة المواد الكيميائية الأوروبية (ECHA)، أنها عثرت على مواد كيميائية خطرة ومحظورة في مئات مستحضرات التجميل المباعة في جميع أنحاء أوروبا. 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T12:52+0000

2024-11-02T12:52+0000

2024-11-02T12:52+0000

مجتمع

علوم

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وقامت الوكالة التي تتخذ من هلسنكي (عاصمة فنلندا) مقراً لها بتفتيش ما يقرب من 4500 منتج تجميلي في 13 دولة أوروبية، ووجدت أن ستة في المائة من المنتجات (285 منتجًا) تحتوي على مواد محظورة بسبب آثارها الضارة على الصحة.وشملت المنتجات التي تحتوي على المواد الكيميائية الخطرة "محددات العيون وأقلام تحديد الشفاه والبلسم وأقنعة الشعر".الجدير بالذكر أن المواد التي تم العثور عليها محظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وكذلك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وأن التعرض لها قد يقلل من الخصوبة ويزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.وفقًا لوكالة المواد الكيميائية الأوروبية، أجريت عمليات التفتيش في المقام الأول من خلال التحكم في قائمة مكونات المنتجات، وأشارت الوكالة إلى أن تدابير الرقابة "يمكن استخدامها بسهولة أيضًا من قبل المستهلكين".كانت الدول التي أجريت فيها عمليات التفتيش هي النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وأيسلندا وإيطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج ورومانيا والسويد.

https://sarabic.ae/20241102/دراسة-نوع-من-المكسرات-يحمي-من-العمى-مع-التقدم-في-العمر-1094421120.html

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