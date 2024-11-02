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تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20241102/ضبط-كميات-كبيرة-من-المواد-المحظورة-داخل-مستحضرات-التجميل-في-أوروبا-1094423073.html
ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة داخل مستحضرات التجميل في أوروبا
ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة داخل مستحضرات التجميل في أوروبا
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة المواد الكيميائية الأوروبية (ECHA)، أنها عثرت على مواد كيميائية خطرة ومحظورة في مئات مستحضرات التجميل المباعة في جميع أنحاء أوروبا. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T12:52+0000
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وقامت الوكالة التي تتخذ من هلسنكي (عاصمة فنلندا) مقراً لها بتفتيش ما يقرب من 4500 منتج تجميلي في 13 دولة أوروبية، ووجدت أن ستة في المائة من المنتجات (285 منتجًا) تحتوي على مواد محظورة بسبب آثارها الضارة على الصحة.وشملت المنتجات التي تحتوي على المواد الكيميائية الخطرة "محددات العيون وأقلام تحديد الشفاه والبلسم وأقنعة الشعر".الجدير بالذكر أن المواد التي تم العثور عليها محظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وكذلك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وأن التعرض لها قد يقلل من الخصوبة ويزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.وفقًا لوكالة المواد الكيميائية الأوروبية، أجريت عمليات التفتيش في المقام الأول من خلال التحكم في قائمة مكونات المنتجات، وأشارت الوكالة إلى أن تدابير الرقابة "يمكن استخدامها بسهولة أيضًا من قبل المستهلكين".كانت الدول التي أجريت فيها عمليات التفتيش هي النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وأيسلندا وإيطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج ورومانيا والسويد.
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علوم
علوم

ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة داخل مستحضرات التجميل في أوروبا

12:52 GMT 02.11.2024
© Photo / Pixabayكريم للبشرة
كريم للبشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Photo / Pixabay
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كشفت وكالة المواد الكيميائية الأوروبية (ECHA)، أنها عثرت على مواد كيميائية خطرة ومحظورة في مئات مستحضرات التجميل المباعة في جميع أنحاء أوروبا.
وقامت الوكالة التي تتخذ من هلسنكي (عاصمة فنلندا) مقراً لها بتفتيش ما يقرب من 4500 منتج تجميلي في 13 دولة أوروبية، ووجدت أن ستة في المائة من المنتجات (285 منتجًا) تحتوي على مواد محظورة بسبب آثارها الضارة على الصحة.
وقالت الوكالة في بيان إنه تم العثور على المواد الكيميائية في منتجات "من بائعين مختلفين وفي جميع النطاقات السعرية" أثناء عمليات التفتيش بين نوفمبر 2023 وأبريل/ نيسان 2024ـ وذلك وفقا للتقرير الذي تم نشره في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وشملت المنتجات التي تحتوي على المواد الكيميائية الخطرة "محددات العيون وأقلام تحديد الشفاه والبلسم وأقنعة الشعر".
المكسرات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
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الجدير بالذكر أن المواد التي تم العثور عليها محظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وكذلك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وأن التعرض لها قد يقلل من الخصوبة ويزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.
وفقًا لوكالة المواد الكيميائية الأوروبية، أجريت عمليات التفتيش في المقام الأول من خلال التحكم في قائمة مكونات المنتجات، وأشارت الوكالة إلى أن تدابير الرقابة "يمكن استخدامها بسهولة أيضًا من قبل المستهلكين".
وأشارت وكالة المواد الكيميائية الأوروبية إلى أنه بعد عمليات التفتيش، "اتخذت سلطات الإنفاذ تدابير لإزالة المنتجات غير الممتثلة من السوق".
كانت الدول التي أجريت فيها عمليات التفتيش هي النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وأيسلندا وإيطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج ورومانيا والسويد.
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