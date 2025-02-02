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https://sarabic.ae/20250202/الذكاء-الاصطناعي-يتنبأ-بوقوع-عواصف-شمسية-عنيفة-1097396499.html
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بوقوع عواصف شمسية عنيفة
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بوقوع عواصف شمسية عنيفة
سبوتنيك عربي
أشارت دراسة جديدة إلى أن ثمة خوارزميات تم تدريبها على عقود من النشاط الشمسي تمكنت من رصد جميع علامات النشاط المتزايد مما قد يساعد في التنبؤ بالانفجارات الشمسية... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T08:16+0000
2025-02-02T08:16+0000
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وقال موقع " sciencealert" إن الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) هي انفجارات هائلة للبلازما تنطلق من إكليل الشمس إلى الفضاء بسبب اضطرابات في المجال المغناطيسي الشمسي، وغالباً ما ترتبط هذه الأحداث الانفجارية بالتوهجات الشمسية وتحدث عندما تعيد خطوط المجال المغناطيسي تنظيم نفسها فجأة، مما يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الطاقة.شهدت الشمس انبعاثاً كتلياً إكليلياً ضخماً في فبراير/ شباط 2000، حيث أطلقت فقاعة هائلة من البلازما المغناطيسية إلى الفضاء، وعند وصولها إلى الأرض، تتفاعل هذه الانبعاثات مع الغلاف المغناطيسي للأرض، مما قد يتسبب في عواصف جيومغناطيسية تعطل الاتصالات الفضائية وأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وشبكات الطاقة، كما يمكن أن تؤدي إلى نشاط شفقي مذهل، يُعرف باسم الأضواء القطبية.كان التنبؤ الدقيق بهذه الأحداث وتأثيراتها على الغلاف المغناطيسي للأرض أحد التحديات التي تواجه علماء الفلك، وفي دراسة أجراها فريق من علماء الفلك بقيادة سابرينا غواستافينو من جامعة جنوة، تم تطبيق الذكاء الاصطناعي لمواجهة هذا التحدي، واستخدم الفريق التكنولوجيا الحديثة للتنبؤ بالأحداث المرتبطة بالعاصفة الشمسية التي حدثت في مايو/ أيار 2024، بما في ذلك التوهجات من المنطقة المسماة 13644 والانبعاثات الكتلية الإكليلية.تمكن الفريق، باستخدام الذكاء الاصطناعي، من تحليل كميات هائلة من البيانات السابقة للكشف عن أنماط معقدة كان من الصعب اكتشافها بالطرق التقليدية.كانت العاصفة الشمسية عام 2024 فرصة فريدة لاختبار قدرة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالنشاط الشمسي، حيث كان الهدف الرئيسي هو التنبؤ بحدوث التوهجات الشمسية، وتطورها مع مرور الوقت، بالإضافة إلى إنتاج الانبعاثات الكتلية الإكليلية، وفي النهاية التنبؤ بالعواصف الجيومغناطيسية على الأرض.أظهرت النتائج دقة غير مسبوقة في التنبؤات، مع تقليل كبير في نسبة عدم اليقين مقارنة بالطرق التقليدية، كما كانت توقعات وقت وصول الانبعاثات الكتلية الإكليلية إلى الأرض وبداية العواصف الجيومغناطيسية دقيقة بشكل لافت.يذكر أنه يمكن أن تتسبب الانبعاثات الكتلية الإكليلية في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل الاتصالات والأقمار الصناعية، مما يجعل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالنشاط الشمسي تطوراً مثيرا.
https://sarabic.ae/20250128/800-ألف-كيلومتر-ثقب-عملاق-يظهر-على-الشمس-1097248367.html
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منوعات, علوم, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
منوعات, علوم, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بوقوع عواصف شمسية عنيفة

08:16 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenkoالقمر يمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس في بويرتو سان جوليان، الأرجنتين
القمر يمر أمام الشمس أثناء كسوف الشمس في بويرتو سان جوليان، الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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أشارت دراسة جديدة إلى أن ثمة خوارزميات تم تدريبها على عقود من النشاط الشمسي تمكنت من رصد جميع علامات النشاط المتزايد مما قد يساعد في التنبؤ بالانفجارات الشمسية المستقبلية.
وقال موقع " sciencealert" إن الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) هي انفجارات هائلة للبلازما تنطلق من إكليل الشمس إلى الفضاء بسبب اضطرابات في المجال المغناطيسي الشمسي، وغالباً ما ترتبط هذه الأحداث الانفجارية بالتوهجات الشمسية وتحدث عندما تعيد خطوط المجال المغناطيسي تنظيم نفسها فجأة، مما يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الطاقة.
شهدت الشمس انبعاثاً كتلياً إكليلياً ضخماً في فبراير/ شباط 2000، حيث أطلقت فقاعة هائلة من البلازما المغناطيسية إلى الفضاء، وعند وصولها إلى الأرض، تتفاعل هذه الانبعاثات مع الغلاف المغناطيسي للأرض، مما قد يتسبب في عواصف جيومغناطيسية تعطل الاتصالات الفضائية وأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وشبكات الطاقة، كما يمكن أن تؤدي إلى نشاط شفقي مذهل، يُعرف باسم الأضواء القطبية.
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كان التنبؤ الدقيق بهذه الأحداث وتأثيراتها على الغلاف المغناطيسي للأرض أحد التحديات التي تواجه علماء الفلك، وفي دراسة أجراها فريق من علماء الفلك بقيادة سابرينا غواستافينو من جامعة جنوة، تم تطبيق الذكاء الاصطناعي لمواجهة هذا التحدي، واستخدم الفريق التكنولوجيا الحديثة للتنبؤ بالأحداث المرتبطة بالعاصفة الشمسية التي حدثت في مايو/ أيار 2024، بما في ذلك التوهجات من المنطقة المسماة 13644 والانبعاثات الكتلية الإكليلية.
تمكن الفريق، باستخدام الذكاء الاصطناعي، من تحليل كميات هائلة من البيانات السابقة للكشف عن أنماط معقدة كان من الصعب اكتشافها بالطرق التقليدية.
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كانت العاصفة الشمسية عام 2024 فرصة فريدة لاختبار قدرة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالنشاط الشمسي، حيث كان الهدف الرئيسي هو التنبؤ بحدوث التوهجات الشمسية، وتطورها مع مرور الوقت، بالإضافة إلى إنتاج الانبعاثات الكتلية الإكليلية، وفي النهاية التنبؤ بالعواصف الجيومغناطيسية على الأرض.
أظهرت النتائج دقة غير مسبوقة في التنبؤات، مع تقليل كبير في نسبة عدم اليقين مقارنة بالطرق التقليدية، كما كانت توقعات وقت وصول الانبعاثات الكتلية الإكليلية إلى الأرض وبداية العواصف الجيومغناطيسية دقيقة بشكل لافت.
يذكر أنه يمكن أن تتسبب الانبعاثات الكتلية الإكليلية في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل الاتصالات والأقمار الصناعية، مما يجعل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالنشاط الشمسي تطوراً مثيرا.
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