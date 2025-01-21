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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
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هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
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شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
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https://sarabic.ae/20250121/ما-سر-الشكل-البيضاوي-والمدارات-المنحنية-للكواكب-1096993064.html
أدلة جديدة تكشف سبب المدارات المنحنية في النظام الشمسي
أدلة جديدة تكشف سبب المدارات المنحنية في النظام الشمسي
سبوتنيك عربي
يرصد العلماء اختراق أجسام فضائية غريبة للنظام الشمسي من وقت لآخر، لكنها تكون بأحجام صغيرة وتغادره بسرعة لا تسمح لها بالتأثير على مدارات الكواكب أو أشكالها. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T08:21+0000
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وعلى سبيل المثال، دخل كويكب صغير أطلق عليه العلماء اسم "أومواموا" إلى النظام الشمسي عام 2017، بذات الطريقة، بحسب موقع "ساينس إليرت".لكن عندما يكون الجسم الذي يخترق النظام الشمسي كبيرا، فإن ذلك يمكن أن يكون له تأثير على النظام الشمسي، حسب دراسة جديدة تشير إلى أن جرما سماويا تتراوح كتلته بين 2 إلى 50 ضعف كوكب المشتري، قد يكون السبب في انحراف مسارات الكواكب في نظامنا الشمسي.وتقول الدراسة إن الآلية المفترضة لتكوين نظام شمسي هي وجود نجم عملاق محاط بكواكب تدور في مسارات دائرية مسطحة، مضيفة: "لكن الوضع في النظام الشمسي للأرض يظهر أن الكواكب بيضاوية الشكل وتدور في مدارات منحرفة.ولفت الموقع إلى أن الدراسة التي تناولت هذا الأمر أجراها باحثون من جامعة تورنتو بالتعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية، مشيرًا إلى أنهم لا يزالون يبحثون عن أدلة أخرى لإثبات ذلك بالأدلة.ووضع العلماء فرضية لتأثير جرم سماوي على النظام الشمسي استطاعوا من خلالها توقع حجمه وسرعته.وشمل ذلك دراسة 50 ألف احتمال لعملية اختراق الجرم السماوي للنظام الشمسي، وتوصلوا إلى أن أقرب الاحتمالات هو أن حجمه كان 8 أضعاف حجم المشتري وأنه كان يتحرك بسرعة 2.6 كلم في الثانية.
https://sarabic.ae/20240525/كو-كب-عملاق-غير-مرئي-يختبئ-وراء-النظام-الشمسي-فيديو--1089200148.html
https://sarabic.ae/20250119/في-مشهد-فلكي-نادر-7-كواكب-تلتقي-في-سماء-واحدة-هذا-الأسبوع--1096930092.html
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أدلة جديدة تكشف سبب المدارات المنحنية في النظام الشمسي

08:21 GMT 21.01.2025
© Getty Images / SCIEPROالنظام الشمسي
النظام الشمسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / SCIEPRO
تابعنا عبر
يرصد العلماء اختراق أجسام فضائية غريبة للنظام الشمسي من وقت لآخر، لكنها تكون بأحجام صغيرة وتغادره بسرعة لا تسمح لها بالتأثير على مدارات الكواكب أو أشكالها.
وعلى سبيل المثال، دخل كويكب صغير أطلق عليه العلماء اسم "أومواموا" إلى النظام الشمسي عام 2017، بذات الطريقة، بحسب موقع "ساينس إليرت".
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25 مايو 2024, 13:28 GMT
لكن عندما يكون الجسم الذي يخترق النظام الشمسي كبيرا، فإن ذلك يمكن أن يكون له تأثير على النظام الشمسي، حسب دراسة جديدة تشير إلى أن جرما سماويا تتراوح كتلته بين 2 إلى 50 ضعف كوكب المشتري، قد يكون السبب في انحراف مسارات الكواكب في نظامنا الشمسي.
وتقول الدراسة إن الآلية المفترضة لتكوين نظام شمسي هي وجود نجم عملاق محاط بكواكب تدور في مسارات دائرية مسطحة، مضيفة: "لكن الوضع في النظام الشمسي للأرض يظهر أن الكواكب بيضاوية الشكل وتدور في مدارات منحرفة.
ولفت الموقع إلى أن الدراسة التي تناولت هذا الأمر أجراها باحثون من جامعة تورنتو بالتعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية، مشيرًا إلى أنهم لا يزالون يبحثون عن أدلة أخرى لإثبات ذلك بالأدلة.
كواكب المجموعة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
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في مشهد فلكي نادر... 7 كواكب تلتقي في سماء واحدة هذا الأسبوع
19 يناير, 10:45 GMT
ووضع العلماء فرضية لتأثير جرم سماوي على النظام الشمسي استطاعوا من خلالها توقع حجمه وسرعته.
وشمل ذلك دراسة 50 ألف احتمال لعملية اختراق الجرم السماوي للنظام الشمسي، وتوصلوا إلى أن أقرب الاحتمالات هو أن حجمه كان 8 أضعاف حجم المشتري وأنه كان يتحرك بسرعة 2.6 كلم في الثانية.
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