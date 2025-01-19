في مشهد فلكي نادر... 7 كواكب تلتقي في سماء واحدة هذا الأسبوع

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
13:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250119/في-مشهد-فلكي-نادر-7-كواكب-تلتقي-في-سماء-واحدة-هذا-الأسبوع--1096930092.html
في مشهد فلكي نادر... 7 كواكب تلتقي في سماء واحدة هذا الأسبوع
في مشهد فلكي نادر... 7 كواكب تلتقي في سماء واحدة هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
ظاهرة نادرة للغاية ستشهدها السماء في هذا العام، وهي أجمل الظواهر الفلكية النادرة، إذ ستظهر جميع الكواكب السبعة الأخرى في النظام الشمسي في ذات الوقت. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T10:45+0000
2025-01-19T10:45+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104396/10/1043961050_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8e888a46f141a2c99831b085295edf28.jpg
وفي ليلة 28 فبراير/ شباط المقبل، ستصطف كواكب زحل وعطارد ونبتون والزهرة وأورانوس والمشتري والمريخ، في صف أنيق، وهو مشهد سماوي رائع للعين يُعرف باسم "محاذاة الكواكب العظيمة"، وتشكّل بذلك عرضا استثنائيا للمجموعة الشمسية.بداية من الكوكب الأكثر بروزًا في السماء، سيأخذ كوكب الزهرة بريقًا غير مسبوق. هذا الكوكب، الذي يُعرف أيضا بـ"نجم الصباح"، سيكون الأكثر إشراقًا بين هذه الكواكب، بقدر ظاهري يصل إلى -4.7، ما يعني أنه سيكون مرئيًا بسهولة بالعين المجردة، ويتألق داخل كوكبة الدلو. وعند النظر إلى السماء، سيظهر الزهرة كواحد من ألمع الأجرام السماوية في السماء ليلاً.وأوضح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، أن "الكواكب التي ستظهر في هذا الحدث الفلكي هي الزهرة والمريخ والمشتري وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وكوكب زحل المعروف بحلقاته المميزة، بالإضافة إلى كوكبَي نبتون وأورانوس، ولكن رؤيتهما ستتطلب استخدام تلسكوب لبُعدهما عن الأرض".ويظهر كوكب أورانوس ساطعًا بما يكفي، بحيث يمكن لأي فرد رؤية 5 كواكب بمجرد رفع رأسه إلى الأعلى، بينما يمكننا رؤية كوكبَي نبتون وأورانوس من خلال الـ"تلسكوب".مصر تعلن عن "كشف أثري ضخم" في مياه الإسكندرية... صورعلماء يكشفون سرا عن العنكبوت "الأكثر دموية"
https://sarabic.ae/20250111/روسيا-تطور-روبوتا-ذكيا-لأداء-مهام-معقدة-في-الفضاء--1096672616.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104396/10/1043961050_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_61494877081c13b340a7190790e3dcbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

في مشهد فلكي نادر... 7 كواكب تلتقي في سماء واحدة هذا الأسبوع

10:45 GMT 19.01.2025
CC0 / Pixabay/ Rodion Zhuravlev / كواكب المجموعة الشمسية
كواكب المجموعة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
CC0 / Pixabay/ Rodion Zhuravlev /
تابعنا عبر
ظاهرة نادرة للغاية ستشهدها السماء في هذا العام، وهي أجمل الظواهر الفلكية النادرة، إذ ستظهر جميع الكواكب السبعة الأخرى في النظام الشمسي في ذات الوقت.
وفي ليلة 28 فبراير/ شباط المقبل، ستصطف كواكب زحل وعطارد ونبتون والزهرة وأورانوس والمشتري والمريخ، في صف أنيق، وهو مشهد سماوي رائع للعين يُعرف باسم "محاذاة الكواكب العظيمة"، وتشكّل بذلك عرضا استثنائيا للمجموعة الشمسية.

ويحدث في العادة اقتران واصطفاف أجرام سماوية عدة في آن واحد، على مستوى 3 أو 4 كواكب، إلا أن اجتماع 6 أو 7 كواكب، كما سيحدث لاحقا في الشهر المقبل، يعد حدثا فلكيا نادرا للغاية.

بداية من الكوكب الأكثر بروزًا في السماء، سيأخذ كوكب الزهرة بريقًا غير مسبوق. هذا الكوكب، الذي يُعرف أيضا بـ"نجم الصباح"، سيكون الأكثر إشراقًا بين هذه الكواكب، بقدر ظاهري يصل إلى -4.7، ما يعني أنه سيكون مرئيًا بسهولة بالعين المجردة، ويتألق داخل كوكبة الدلو. وعند النظر إلى السماء، سيظهر الزهرة كواحد من ألمع الأجرام السماوية في السماء ليلاً.
أقمار صناعية في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
مجتمع
روسيا تطور "روبوتا ذكيا" لأداء مهام معقدة في الفضاء
11 يناير, 07:11 GMT
وأوضح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، أن "الكواكب التي ستظهر في هذا الحدث الفلكي هي الزهرة والمريخ والمشتري وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وكوكب زحل المعروف بحلقاته المميزة، بالإضافة إلى كوكبَي نبتون وأورانوس، ولكن رؤيتهما ستتطلب استخدام تلسكوب لبُعدهما عن الأرض".

ومن المتوقع في هذا الحدث الفلكي أن تكون الكواكب مرئية، بدءًا من يوم 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، وستستمر الظاهرة لمدة تقارب 4 أسابيع، ليكون من الممكن رؤية معظم تلك الكواكب بالعين المجردة، حيث يمكن رؤية الزهرة وزحل في الجنوب الغربي، لبضع ساعات بعد غروب الشمس، بينما يلمع كوكب المشتري فوق كوكب الأرض مباشرة، والمريخ إلى الشرق.

ويظهر كوكب أورانوس ساطعًا بما يكفي، بحيث يمكن لأي فرد رؤية 5 كواكب بمجرد رفع رأسه إلى الأعلى، بينما يمكننا رؤية كوكبَي نبتون وأورانوس من خلال الـ"تلسكوب".
مصر تعلن عن "كشف أثري ضخم" في مياه الإسكندرية... صور
علماء يكشفون سرا عن العنكبوت "الأكثر دموية"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала