https://sarabic.ae/20250119/في-مشهد-فلكي-نادر-7-كواكب-تلتقي-في-سماء-واحدة-هذا-الأسبوع--1096930092.html

في مشهد فلكي نادر... 7 كواكب تلتقي في سماء واحدة هذا الأسبوع

في مشهد فلكي نادر... 7 كواكب تلتقي في سماء واحدة هذا الأسبوع

سبوتنيك عربي

ظاهرة نادرة للغاية ستشهدها السماء في هذا العام، وهي أجمل الظواهر الفلكية النادرة، إذ ستظهر جميع الكواكب السبعة الأخرى في النظام الشمسي في ذات الوقت. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T10:45+0000

2025-01-19T10:45+0000

2025-01-19T10:45+0000

مجتمع

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104396/10/1043961050_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8e888a46f141a2c99831b085295edf28.jpg

وفي ليلة 28 فبراير/ شباط المقبل، ستصطف كواكب زحل وعطارد ونبتون والزهرة وأورانوس والمشتري والمريخ، في صف أنيق، وهو مشهد سماوي رائع للعين يُعرف باسم "محاذاة الكواكب العظيمة"، وتشكّل بذلك عرضا استثنائيا للمجموعة الشمسية.بداية من الكوكب الأكثر بروزًا في السماء، سيأخذ كوكب الزهرة بريقًا غير مسبوق. هذا الكوكب، الذي يُعرف أيضا بـ"نجم الصباح"، سيكون الأكثر إشراقًا بين هذه الكواكب، بقدر ظاهري يصل إلى -4.7، ما يعني أنه سيكون مرئيًا بسهولة بالعين المجردة، ويتألق داخل كوكبة الدلو. وعند النظر إلى السماء، سيظهر الزهرة كواحد من ألمع الأجرام السماوية في السماء ليلاً.وأوضح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، أن "الكواكب التي ستظهر في هذا الحدث الفلكي هي الزهرة والمريخ والمشتري وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وكوكب زحل المعروف بحلقاته المميزة، بالإضافة إلى كوكبَي نبتون وأورانوس، ولكن رؤيتهما ستتطلب استخدام تلسكوب لبُعدهما عن الأرض".ويظهر كوكب أورانوس ساطعًا بما يكفي، بحيث يمكن لأي فرد رؤية 5 كواكب بمجرد رفع رأسه إلى الأعلى، بينما يمكننا رؤية كوكبَي نبتون وأورانوس من خلال الـ"تلسكوب".مصر تعلن عن "كشف أثري ضخم" في مياه الإسكندرية... صورعلماء يكشفون سرا عن العنكبوت "الأكثر دموية"

https://sarabic.ae/20250111/روسيا-تطور-روبوتا-ذكيا-لأداء-مهام-معقدة-في-الفضاء--1096672616.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات