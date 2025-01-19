https://sarabic.ae/20250119/في-مشهد-فلكي-نادر-7-كواكب-تلتقي-في-سماء-واحدة-هذا-الأسبوع--1096930092.html
في مشهد فلكي نادر... 7 كواكب تلتقي في سماء واحدة هذا الأسبوع
في مشهد فلكي نادر... 7 كواكب تلتقي في سماء واحدة هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
ظاهرة نادرة للغاية ستشهدها السماء في هذا العام، وهي أجمل الظواهر الفلكية النادرة، إذ ستظهر جميع الكواكب السبعة الأخرى في النظام الشمسي في ذات الوقت. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T10:45+0000
2025-01-19T10:45+0000
2025-01-19T10:45+0000
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وفي ليلة 28 فبراير/ شباط المقبل، ستصطف كواكب زحل وعطارد ونبتون والزهرة وأورانوس والمشتري والمريخ، في صف أنيق، وهو مشهد سماوي رائع للعين يُعرف باسم "محاذاة الكواكب العظيمة"، وتشكّل بذلك عرضا استثنائيا للمجموعة الشمسية.بداية من الكوكب الأكثر بروزًا في السماء، سيأخذ كوكب الزهرة بريقًا غير مسبوق. هذا الكوكب، الذي يُعرف أيضا بـ"نجم الصباح"، سيكون الأكثر إشراقًا بين هذه الكواكب، بقدر ظاهري يصل إلى -4.7، ما يعني أنه سيكون مرئيًا بسهولة بالعين المجردة، ويتألق داخل كوكبة الدلو. وعند النظر إلى السماء، سيظهر الزهرة كواحد من ألمع الأجرام السماوية في السماء ليلاً.وأوضح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، أن "الكواكب التي ستظهر في هذا الحدث الفلكي هي الزهرة والمريخ والمشتري وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وكوكب زحل المعروف بحلقاته المميزة، بالإضافة إلى كوكبَي نبتون وأورانوس، ولكن رؤيتهما ستتطلب استخدام تلسكوب لبُعدهما عن الأرض".ويظهر كوكب أورانوس ساطعًا بما يكفي، بحيث يمكن لأي فرد رؤية 5 كواكب بمجرد رفع رأسه إلى الأعلى، بينما يمكننا رؤية كوكبَي نبتون وأورانوس من خلال الـ"تلسكوب".مصر تعلن عن "كشف أثري ضخم" في مياه الإسكندرية... صورعلماء يكشفون سرا عن العنكبوت "الأكثر دموية"
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منوعات
في مشهد فلكي نادر... 7 كواكب تلتقي في سماء واحدة هذا الأسبوع
ظاهرة نادرة للغاية ستشهدها السماء في هذا العام، وهي أجمل الظواهر الفلكية النادرة، إذ ستظهر جميع الكواكب السبعة الأخرى في النظام الشمسي في ذات الوقت.
وفي ليلة 28 فبراير/ شباط المقبل، ستصطف كواكب زحل وعطارد ونبتون والزهرة وأورانوس والمشتري والمريخ، في صف أنيق، وهو مشهد سماوي رائع للعين يُعرف باسم "محاذاة الكواكب العظيمة"، وتشكّل بذلك عرضا استثنائيا للمجموعة الشمسية.
ويحدث في العادة اقتران واصطفاف أجرام سماوية عدة في آن واحد، على مستوى 3 أو 4 كواكب، إلا أن اجتماع 6 أو 7 كواكب، كما سيحدث لاحقا في الشهر المقبل، يعد حدثا فلكيا نادرا للغاية.
بداية من الكوكب الأكثر بروزًا في السماء، سيأخذ كوكب الزهرة بريقًا غير مسبوق. هذا الكوكب، الذي يُعرف أيضا بـ"نجم الصباح"، سيكون الأكثر إشراقًا بين هذه الكواكب، بقدر ظاهري يصل إلى -4.7، ما يعني أنه سيكون مرئيًا بسهولة بالعين المجردة، ويتألق داخل كوكبة الدلو. وعند النظر إلى السماء، سيظهر الزهرة كواحد من ألمع الأجرام السماوية في السماء ليلاً.
وأوضح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، أن "الكواكب التي ستظهر في هذا الحدث الفلكي هي الزهرة والمريخ والمشتري وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وكوكب زحل المعروف بحلقاته المميزة، بالإضافة إلى كوكبَي نبتون وأورانوس، ولكن رؤيتهما ستتطلب استخدام تلسكوب لبُعدهما عن الأرض".
ومن المتوقع في هذا الحدث الفلكي أن تكون الكواكب مرئية، بدءًا من يوم 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، وستستمر الظاهرة لمدة تقارب 4 أسابيع، ليكون من الممكن رؤية معظم تلك الكواكب بالعين المجردة، حيث يمكن رؤية الزهرة وزحل في الجنوب الغربي، لبضع ساعات بعد غروب الشمس، بينما يلمع كوكب المشتري فوق كوكب الأرض مباشرة، والمريخ إلى الشرق.
ويظهر كوكب أورانوس ساطعًا بما يكفي، بحيث يمكن لأي فرد رؤية 5 كواكب بمجرد رفع رأسه إلى الأعلى، بينما يمكننا رؤية كوكبَي نبتون وأورانوس من خلال الـ"تلسكوب".