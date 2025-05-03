https://sarabic.ae/20250503/رجل-يعرض-نفسه-لـ856-لدغة-ثعبان-فيتحول-دمه-لـترياق-عالمي-للسم-فيديو-1100122570.html

رجل يعرض نفسه لـ856 لدغة ثعبان فيتحول دمه لـ"ترياق" عالمي للسم... فيديو

رجل يعرض نفسه لـ856 لدغة ثعبان فيتحول دمه لـ"ترياق" عالمي للسم... فيديو

سبوتنيك عربي

حقن تيم فريد، خبير السموم، نفسه طواعيةً بسم الثعابين 856 مرة على مدار 18 عامًا، والآن، ورغم كل الصعاب، قادت هواية فريد الخطيرة للغاية العلماء إلى ابتكار أكثر... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T05:07+0000

2025-05-03T05:07+0000

2025-05-03T05:08+0000

مجتمع

علوم

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وبدأ فريد، الذي جمع ثعابين الحيوانات الأليفة منذ صغره، بتسميم نفسه عمدًا عن طريق استنزاف حيواناته الأليفة، وتخفيف سمها، وحقنه بها مرارًا وتكرارًا، وعندما تعرض للدغتين منفصلتين من الكوبرا في غضون ساعة، كاد السم أن يقتله.وقال فريد لدومينيك بليس من مجلة "ناشيونال جيوغرافيك": "لقد عانيت من لدغة كوبرا واحدة وكنت قاب قوسين من الموت، لم يكن الأمر ممتعًا، كانت لديّ مناعة كافية للدغة واحدة، ولكن ليس للدغتين".وقد يعتبر الكثير منا تجربة الاقتراب من الموت هذه علامةً على إيجاد هواية جديدة، لكن فريد رأى الأمر بشكل مختلف، حيث أدرك أن أسلوبه في التسمم الذاتي كان على الأرجح السبب الرئيسي لنجاته من الحادثة، فضاعف جهوده.وسجّل فريد، حسب مجلة "ساينس أليرت"، كل ذلك على هاتفه وحمّله على يوتيوب، ولا يزال فريد على قيد الحياة، وتُستخدم أجسامه المضادة الفريدة بفعالية، وجذبت مقاطع الفيديو الخاصة به على يوتيوب انتباه جاكوب غلانفيل، عالم المناعة والرئيس التنفيذي لشركة سينتيفاكس للتكنولوجيا الحيوية. عادةً ما يُصنع مضاد السم بجمع الأجسام المضادة التي تنتجها الأغنام أو الخيول التي تعرضت مرارًا وتكرارًا لسم نوع واحد فقط من الثعابين. ولأن الأجسام المضادة ليست من البشر، فهناك دائمًا خطر حدوث ردود فعل سلبية، من ناحية أخرى، يُمكن لمضاد السموم المُستخلص من دم فريد أن يحمي من مجموعة من الأنواع بمضاعفات أقل.دراسة صينية تكشف اللغز وراء أنثى ثعبان نادر في العالم تتكاثر دون ذكور

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