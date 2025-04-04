https://sarabic.ae/20250404/دراسة-صينية-تكشف-اللغز-وراء-أنثى-ثعبان-نادر-في-العالم-تتكاثر-دون-ذكور-1099223988.html
دراسة صينية تكشف اللغز وراء أنثى ثعبان نادر في العالم تتكاثر دون ذكور
دراسة صينية تكشف اللغز وراء أنثى ثعبان نادر في العالم تتكاثر دون ذكور
سبوتنيك عربي
نجح فريق بحثي صيني في فك الشيفرة الجينية لنوع نادر من الثعابين، يتميز بقدرته على التكاثر دون الحاجة إلى ذكور، في ظاهرة نادرة بين الفقاريات. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T15:50+0000
2025-04-04T15:50+0000
2025-04-04T15:50+0000
مجتمع
علوم
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ونُشرت نتائج الدراسة، أمس الخميس، في مجلة "Science Advances" العلمية، وأجراها باحثون من معهد تشنغدو للأحياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بقيادة لي جياتانغ.ويُعد "ثعبان الزهرة" أو (Indotyphlops braminus) من أصغر الأنواع في العالم، إذ لا يتجاوز طوله 20 سنتيمترا، ويعيش غالبا في تربة النباتات المزروعة، وتبيّن أن جميع أفراده المعروفة إناث قادرات على التكاثر الذاتي.وباستخدام تقنيات متعددة الأوميكس، كشف فريق الدراسة بقيادة الباحث، لي جياتانغ، من معهد تشنغدو أن الجينوم الأصلي للثعبان خضع لتطور نوعي سريع قبل نحو 41 مليون عاما، عندما اندمجت كروموسومات مختلفة معا.واكتشف العلماء أن جينات معينة لدى الثعبان مسؤولة عن مكافحة الأمراض وإنتاج الحيوانات المنوية أصبحت خاملة، مرجحين أن هذه التغييرات تساعد مجموعاته المختلفة من الحمض النووي على العمل معا بسلاسة، مما يُمكّن الإناث من التكاثر بنجاح دون ذكور.وأشاروا إلى أن جينات "إصلاح الحمض النووي" الخاصة، مثل "ALKBH2" و"MDC1"، تعمل بجهد إضافي في مبايض تلك الثعابين، إذ تعمل كوحدات تحكم في الجودة لضمان جودة التكاثر أحادي الوالد، وهذا يساعد في الحفاظ على صحة النسل، على الرغم من عدم وجود اختلاط وراثي يحدث عادة بين الوالدين.ويرى الباحثون أن هذه النتائج تقوّض الفرضية التقليدية بأن التكاثر اللاجنسي يؤدي إلى نهاية تطورية، وتُظهر كيف يمكن للأنواع أحادية الجنس الحفاظ على التنوع والتكيف البيئي دون مساهمة الذكور.
https://sarabic.ae/20250106/ثعابين-عملاقة-تظهر-في-السودان-فيديو-1096542559.html
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علوم, منوعات
دراسة صينية تكشف اللغز وراء أنثى ثعبان نادر في العالم تتكاثر دون ذكور
نجح فريق بحثي صيني في فك الشيفرة الجينية لنوع نادر من الثعابين، يتميز بقدرته على التكاثر دون الحاجة إلى ذكور، في ظاهرة نادرة بين الفقاريات.
ونُشرت نتائج الدراسة، أمس الخميس، في مجلة
"Science Advances" العلمية، وأجراها باحثون من معهد تشنغدو للأحياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بقيادة لي جياتانغ.
ويُعد "ثعبان الزهرة" أو (Indotyphlops braminus) من أصغر الأنواع في العالم، إذ لا يتجاوز طوله 20 سنتيمترا، ويعيش غالبا في تربة النباتات المزروعة، وتبيّن أن جميع أفراده المعروفة إناث قادرات على التكاثر الذاتي.
وباستخدام تقنيات متعددة الأوميكس، كشف فريق الدراسة بقيادة الباحث، لي جياتانغ، من معهد تشنغدو أن الجينوم الأصلي للثعبان خضع لتطور نوعي سريع قبل نحو 41 مليون عاما، عندما اندمجت كروموسومات مختلفة معا.
واكتشف العلماء أن جينات معينة لدى الثعبان مسؤولة عن مكافحة الأمراض وإنتاج الحيوانات المنوية أصبحت خاملة، مرجحين أن هذه التغييرات تساعد مجموعاته المختلفة من الحمض النووي على العمل معا بسلاسة، مما يُمكّن الإناث من التكاثر بنجاح دون ذكور.
وأشاروا إلى أن جينات "إصلاح الحمض النووي" الخاصة، مثل "ALKBH2" و"MDC1"، تعمل بجهد إضافي في مبايض تلك الثعابين، إذ تعمل كوحدات تحكم في الجودة لضمان جودة التكاثر أحادي الوالد، وهذا يساعد في الحفاظ على صحة النسل، على الرغم من عدم وجود اختلاط وراثي يحدث عادة بين الوالدين.
ويرى الباحثون أن هذه النتائج تقوّض الفرضية التقليدية بأن التكاثر اللاجنسي يؤدي إلى نهاية تطورية، وتُظهر كيف يمكن للأنواع أحادية الجنس الحفاظ على التنوع والتكيف البيئي دون مساهمة الذكور.